Buon compleanno Fabio Santolini, Luciano Spalletti, Jan Bernas…

…Pierluigi Ronzon, Wanda Romanelli, Ennio Calabria, Aristide Guarneri, Luciano Odorisio, Andrea Roncato, Rodolfo Laganà, Brunetta, Mara Carocci, Andrea Abodi, Valentina Bendicenti, Francesca Rettondini, Alessandro Greco, Gianluca Grava, Mathieu Flamini, Umberto di Savoia-Aosta…

Oggi 7 marzo compiono gli anni: Fabio Santolini, giornalista; Jan Bernas, giornalista, scrittore; Mina Gregori, storica dell’arte; Alfredo Margreth, medico, biochimico, scienziato; Pietro Fiorindi, ex calciatore Taranto; Pierluigi Ronzon, ex calciatore Sampdoria, Atalanta, Milan, Napoli, Lazio; Giuseppe Anfossi, vescovo; Wanda Romanelli, cantante; Ennio Calabria, pittore; Carmine Castellano, dirigente sportivo; Aristide Guarneri, ex calciatore Inter, allenatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Nicolò Voltan, imprenditore, dirigente sportivo; Aldo Giarratano, politico; Santo Rossi, ex cestista; Renato Zardini, bobbista; Luciano Odorisio, regista, attore, sceneggiatore; Brunetta (Mara Brunetta Pacini), cantante; Gisella Burinato, attrice; Tommaso Palladino, attore; Marit Bech, coreografa; Andrea Roncato, attore, comico; Flavio Ronchi, ex calciatore Modena; Giuseppe Zenti, vescovo; Ida d’Ippolito Vitale, politica; Mietta Albertini, regista, giornalista, attrice; Igor Skofic, regista; Antonio Baldoni, ex calciatore Pisa; Paolo Pagliaro, giornalista; Beppe Leoncini, batterista; Riccardo Migliori, politico; Gianluigi Zuanel, ex ciclista; Luigi Manueli, ex calciatore Genoa, Verona, Alessandria, allenatore; Ferdinando Minucci, dirigente sportivo basket; Mara Carocci, politica; Guido Zendron, vescovo.

Poi, compleanno di: Giuseppe Ponzoni, ex cestista; Maurizio Arrivabene, dirigende d’azienda, dirigente sportivo; Rodolfo Laganà, attore; Stefano Mayorca, scrittore, giornalista, artista; Sandro Rosati, ex judoka; Luciano Spalletti, ex calciatore Spezia, Viareggio, Empoli, allenatore; Andrea Abodi, manager, dirigente sportivo; Bruno Limido, ex calciatore Varese, Avellino, Bologna, Atalanta, Lecce, Cesena; Paolo Mercurio, etnomusicologo, regista; Bice Vanzetta, fondista; Fulvio Saini, ex calciatore Monza, allenatore; Andrea Tagliapietra, scrittore, filosofo; Alessandro Ricci, doppiatore; Francesco Taddeucci, conduttore radio, giornalista, pubblicitario; Giuseppe Accardi, ex calciatore Foggia, Palermo, Alessandria, Reggiana, procuratore sportivo; Enio Bonaldi, ex calciatore Livorno, allenatore.

Festeggiano anche: Marco Marinangeli, compositore, tastierista, discografico; Massimo Minto, ex cestista, dirigente; Mauro Martelli, canottiere; Alessandro Bergallo, attore, cabarettista; Gianmauro dell’Olio, politico; Diego Galeri, batterista; Danielle Perpoli, ex atleta; Francesca Rettondini, attrice, conduttrice tv; Massimo Lotti, ex calciatore, allenatore; Valeria Rossi, cantautrice, scrittrice; Maximilian Rio, arrangiatore, discografico; Elio Signorelli, ex calciatore, dirigente; Valentina Bendicenti, giornalista; Alessandro Greco, conduttore radio e tv; Samuel Umberto Romano, cantautore, chitarrista; Fabiano Ballarin, calciatore ex Chievo, Venezia; Leonardo Baracani, arbitro calcio.

Ancora, compleanno di: Michele Didoni, ex atleta; Lea Karen Gramsdorff, attrice; Lucio Maurino, karateka; Angelo Temellini, pallanotista; Pamela Rota, conduttrice tv, showgirl; Ruggero Rossi de Mio, hosckeista; Giovanni Scafoglio, giornalista, musicista, critico musicale, scrittore; Dante Boninfante, ex pallavolista; Maurizio Carnino, ex pattinatore; Marica Branchesi, astrofisica; Luca Capuano, attore; Gianluca Grava, ex calciatore Casertana, Ternana, Napoli, allenatore, dirigente; Nathalie Tocci, politologa; Alice Pedrazzi, ex cestista, giornalista; Cristina Ugolini, calciatrice; Eleonora di Miele, conduttrice tv, attrice, ballerina; Ilenia Volpe, cantautrice; Herbert Ballerina (Luigi Luciano), attore, comico, conduttore radio; Cristiano Camillucci, calciatore; Stefano Zampogna, cestista; Francesco del Grosso, regista, sceneggiatore; Mathieu Flamini, calciatore ex Milan.

Infine, festa di compleanno per: Alessandro Bisolti, ciclista; Andrea Ambrosi, hockeista; Valerio Mazzola, cestista; Alessio Ward, doppiatore; Silvia Battisti, modella, pallavolista; Raphaela Folie, pallavolista; Michele Rigione, calciatore; Alberto Grassi, calciatore; Gabriele Rossetti, tiratore; Luca Pellegrini, calciatore; Umberto di Savoia-Aosta, principe.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Luciano Spalletti)