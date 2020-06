Buon compleanno Fabio Volo, Francesca Schiavone…

…Zinedine Zidane, Alessandro Bartezzaghi, Arnaldo Pomodoro, Mino Bellei, Tiziana Maiolo, Luciano Cimmino, Gherardo Colombo, Lucetta Scaraffia, Paolo Migone, Giovanni Bianconi, Marco Cestoni, Stefania Cento, Antonio Carannante, Mattia Feltri, Isabella de Monte, Francesca Cavallin, Patrick Vieira, Pierluigi Diaco, Antonio Ianniello, Giulio Migliaccio, Mario Pianese, Francesco de Cillis, Eugenio Dolfo, Alessia Filippi, Davide Saitta…

Oggi 23 giugno compiono gli anni: Lanfranco Albertelli, ex calciatore, allenatore; Arnaldo Pomodoro, scultore; Mario Ghella, ex ciclista; Mino Bellei, attore, regista, sceneggiatore; Giorgio Mognon, ex calciatore, allenatore; Nino Mormino, avvocato, politico; Domenico di Virgilio, politico; Biagio Proietti, sceneggiatore, regista, scrittore; Tiziana Maiolo, politica; Antonino Colajanni, antropologo; Giorgio Pizzol, politico, avvocato; Maria Isabella di Savoia-Genova, nobile; Luciano Cimmino, imprenditore, politico; Natalino Fossati, ex calciatore, allenatore; Nunzia Greton, cantante; Liliana Albertini, politica; Gherardo Colombo, ex magistrato.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Marino de Rosas, chitarrista; Salvatore Gristina, arcivescovo; Gianpaolo Tescari, regista, sceneggiatore, produttore; Guido Sacconi, politico; Lucetta Scaraffia, storica, giornalista; Maurizio Amendola, fumettista; Anna Rita Pasanisi, attrice, doppiatrice; Carlo Gigli, cantautore; Ferdinando Bruni, attore, regista; Roberto dal Prà, sceneggiatore, fumettista; Roberto Bocchi, attore; Libero Brignoccoli, ex arbitro di calcio; Antonio Capaldi, politico; Massimo Scaringella, critico d’arte; Lorenzo Balestro, ex calciatore, allenatore; Paolo Mariani, ex calciatore; Fabio Tamburini, giornalista, scrittore; Pietro Mezzi, giornalista, politico; Titti di Salvo, politica, sindacalista; Carmelo Briguglio, politico.

Compleanno anche di: Paolo Migone, comico, cabarettista, disegnatore; Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo; David Larible, circense; Agostino Roncallo, scrittore, linguista; Carlotta de Bevilacqua, architetta, designer, imprenditrice; Pietro Fanna, ex calciatore, allenatore; Alessandro Bartezzaghi, enigmista; Mariella Valentini, attrice, doppiatrice; Giovanni Bianconi, giornalista, scrittore; Marco Cestoni, discografico: Francesco della Monica, ex calciatore; Vincenzo Marino, ex calciatore, allenatore; Paolo Spoladore, presbitero; Luciano del Castillo, fotografo, giornalista; Andrea Borella, ex schermidore, maestro di scherma; Mark Tullio Strukelj, ex calciatore, allenatore; Davide Sapienza, traduttore, scrittore, giornalista; Luciano Russo, arcivescovo; Stefania Cento, cantante.

Poi, festeggiano il compleanno: Antonio Carannante, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Iodice, dirigente sportivo; Antonio Buonanno, giocatore di poker; Federica Montevecchi, filosofa; Pino Forastiere, chitarrista, compositore; Roberta Olivieri, attrice; Paolo Zizza, ex pallanotista, allenatore; Giorgio Venturi, ex atleta; Silvia Cecchetti, cantante; Mattia Feltri, giornalista, scrittore; Marco Spagnoli, critico cinema, giornalista, regista; Marco Campanella, scultore, illustratore; Isabella de Monte, politica; Gianluca Neri, autore tv, scrittore, conduttore radio, blogger; Alessandro Scarponi, ex calciatore; Anna Croci, danzatrice su ghiaccio; Alberto Malusci, ex calciatore; Claudio Sciarrone, fumettista; Fabio Volo, attore, scrittore, conduttore radio e tv; Zinedine Zidane, ex calciatore, allenatore, dirigente; Massimiliano Velotto, ex arbitro di calcio; Emanuele Brioschi, ex calciatore; Maria Mazza, showgirl, modella, attrice; Alberto Servidei, pugile; Francesca Cavallin, attrice, conduttrice tv.

Infine, compleanno di: Gianmario Ortenzi, ex ciclista; Patrick Vieira, ex calciatore, allenatore, dirigente; Pierluigi Diaco, giornalista, conduttore radio e tv; Paolo Guastalvino, calciatore, allenatore; Antonio Ianniello, attore; Elia Luini, canottiere; Davide La Rosa, fumettista, scrittore, sceneggiatore; Francesca Schiavone, ex tennista, allenatrice; Giulio Migliaccio, ex calciatore, dirigente; Rachele Sangiuliano, ex pallavolista; Katia Zini, ex pattinatrice; Marco Galati, calciatore a 5; Mario Pianese, pallavolista; Verena Stuffer, ex sciatrice; Francesco de Cillis, calciatore a 5; Nicolò Carnesi, cantautore; Eugenio Dolfo, pallavolista; Alessia Filippi, ex nuotatrice; Davide Saitta, pallavolista; Denis Majstorovich, rugbista; Irene Siragusa, atleta; Chiara Simeoni, calciatrice; Gabriele Casella, arti marziali; Francesco Candussi, cestista; Leiner Riflessi, cantante, ballerino; Francesca Manzon, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Francesca Schiavone)