Buon compleanno Fabrizio Cicchitto, Michela Vittoria Brambilla…

…Hillary Clinton, Gianni Minervini, Miranda Martino, Giovanni Masotti, Gianni Oliva, Carlo Lucarelli, Uhuru Kenyatta, Marino Germano Mastrangeli, Manuela Serra, Silvia Toffanin, Christian Chivu, Andrea Bargnani, Andrea Ribani, Filippo Rocchi, Francesco Signori, Raffaele Munno, Laura Frigo, Filippo Baldi Rossi, Filippo Gerosa…

Oggi 26 ottobre compiono gli anni: Gianni Minervini, produttore cinema, attore; Giorgio Turchi, ex calciatore; Franco Bolignari, cantante; Miranda Martino, cantante; Renato Casaro, illustratore; Italo Ghizzardi, ex calciatore; Mario Paciello, vescovo; Luigi Perelli, regista, sceneggiatore, attore; Sebastiano Alicata, ex calciatore; Luigi Condorelli Francaviglia, giurista; Fabrizio Cicchitto, politico; Giuseppe Palumbo, politico; Maria Soresina, saggista; Gianpaolo Tosel, magistrato; Giancarlo Redini, ex arbitro di calcio; Antonio Venturini, attore, commediografo; Hillary Clinton, politica; Giuseppe Fornasari, ingegnere, politico; Fabio Gava, politico; Claudio Marazzini, linguista; Manfredi Piccolomini, critico letterario; Augusto di Bono, attore, doppiatore; Giovanni Masotti, giornalista; Fabiano Speggiorin, ex calciatore, allenatore; Gianni Oliva, storico, politico, giornalista.

Inoltre, compleanno di: Franco Cerilli, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Fortunato, politico; Cinzia Dato, politica; Baltazar Garzon, giurista; Franco Palmieri, regista teatro, attore; Giovannella Grifeo, attrice; Moony Witcher (Roberta Rizzo), scrittrice; Maurizio Saia, politico; Renato Villa, ex calciatore, allenatore; Roberto Gallozzi, attore; Carlo Lucarelli, scrittore, regista; Luca Pani, medico, psichiatra, scienziato; Salvo Bitonti, regista, drammaturgo; Uhuru Kenyatta, presidente del Kenya; Tatjana Rojc, scrittrice, critica letteraria, politica; Gerardo Severino, militare, storico; Domenico Fortunato, attore; Pasquale Ruju, fumettista, scrittore, doppiatore; Luca Magro, bobbista; Lino Annunziata, cantante; Stefano Fontana, ex calciatore, allenatore; Antonella Stasi, architetta, imprenditrice, politica; Renato Travaglia, pilota rally; Valentina Uccheddu, ex atleta; Michela Vittoria Brambilla, imprenditrice, politica.

Infine, festeggiano il compleanno: Orietta Mancia, ex atleta; Salvatore Alfieri, ex calciatore, allenatore, dirigente; Saturnino (S. Celani), bassista, compositore, discografico; Leonardo Veronesi, cantautore; Cosimo Alemà, regista; Costanza Miriano, giornalista, scrittrice, blogger; Marino Germano Mastrangeli, politico; Angela Carluccio, avvocata, politica; Manuela Serra, politica; Monica Catalano, fumettista; Francesco Bega, ex calciatore; Michele Rho, regista, sceneggiatore, produttore cinema; Turi (Salvatore Scattarreggia), dj, rapper, discografico; René Laurent Vuillermoz, ex biatleta; Stefano Morrone, ex calciatore, allenatore; Federica Vari, attrice, ballerina, coreografa; Silvia Toffanin, conduttrice tv, modella, giornalista; Francesco Zerbini, ex calciatore, allenatore; Mara Zini, ex pattrinatrice; Giulia Cafiero, pentatleta; Christian Chivu, ex calciatore, allenatore; Paolo Parisi, fumettista; Ciro Esposito, attore; Lorenzo Lanzi, pilota moto; Dario Dentale, canottiere; Gaetano Masucci, calciatore; Andrea Bargnani, cestista; Francesco de Luca, pallavolista; Vincenzo Capelli, canottiere; Andrea Ribani, giocatore di biliardo; Filippo Rocchi, pallanotista; Francesco Signori, calciatore; Raffaele Munno, pugile; Silvia Zennaro, velista; Laura Frigo, pallavolista; Filippo Baldi Rossi, cestista; Filippo Gerosa, rugbista; Mirco Maestri, ciclista; Francesco Nicastro, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Michela Vittoria Brambilla)