Buon compleanno Fabrizio Corso, Benedetto Motisi…

Oggi 27 gennaio compiono gli anni: Fabrizio Corso, imprenditore; Benedetto Motisi, informatico; Simone di Porto, imprenditore; Elena Bozzo, giornalista; Luigi Parrocchetti, ex calciatore; Niccolò Grassi Bertazzi, politico; Giovanni Felice Azzone, patologo, biochimico, scienziato; Édith Cresson, ex premier Francia; Santino Ciceri, ex calciatore; Franco Nenci, ex pugile; Gian Luigi Beccaria, linguista, critico letterario, saggista; Bruno Visentin, ex calciatore Padova, Cagliari; Luigi Baldacci, pittore; Silvano Merkuza, ex calciatore Triestina, Potenza; Guido Neri, ex ciclista; Giorgio Ramusani, ex calciatore Palermo, Udinese; Giuseppe Vacca, politico, storico; Hans Benedikter, politico, giornalista; Giancarlo Elia Valori, dirigente d’azienda.

Compleanno anche di: Franco de Pedrina, canottiere; Ciro Ippolito, attore, regista, sceneggiatore; Gianni Tamino, biologo, politico; Michail Barysnikov, ballerino, coreografo, attore; Giovanni Paciullo, giurista; Alexander (Elio Alexander de Grandi), illusionista; Italo Farnetani, giornalista, pediatra; Calogero La Piana, arcivescovo; Sofia Dionisio, attrice; Vincenzo Mollica, giornalista, scrittore; Vincenzo Lavarra, politico, giornalista; Osvaldo Arecco, ex calciatore Sanremese, allenatore; Vittoria d’Incecco, politica; Ermanna Montanari, attrice, scenografa; Andrea Ballabio, medico, professore universitario; Stefano Mariani, ex calciatore Parma, Padova; Dino Pagliari, ex calciatore Ternana; Massimo Zamboni, chitarrista, cantautore, scrittore.

Inoltre, compleanno di: Heather Parisi, cantante, attrice, ballerina; Giovanni Burgio, scrittore; Stefano Ceccanti, costituzionalista, politico; Roberto Paci Dalò, compositore, regista; Luigi Ambrosio, matematico; Mariarita Sgarlata, archeologa, politica; Guido Carboni, ex calciatore, allenatore; Michele d’Anca, attore, doppiatore; Paolo Monelli, ex calciatore Lazio, Bari, allenatore; Bridget Fonda, attrice; Giacomo Battaglia, duo comico con Miseferi; Andrea Gianolla, ex cestista; Rosalia Porcaro, attrice, cabarettista; Ippolito Chiarello, attore, drammaturgo, regista; Vittorio Zizza, politico; Lucia Ingrosso, scrittrice; Francesco Massini, arbitro di calcio a 5; Valerio Mazzucato, ex calciatore.

Poi, compiono gli anni: Luigi Turci, ex calciatore Cremonese, Udinese, Sampdoria, Cesena, allenatore; Desideria Rayner, montatrice; Stefano Cesco Frare, ex hockeista; Igor Merlini, polistrumentista, compositore; Simone Bianchi, ex atleta; Giacomo Fusari, cantautore; Massimiliano Menetti, allenatore pallacanestro; Enzo Paci, attore, cabarettista; Francesca Fava, attrice, docente; Massimiliano Ferrigno, ex calciatore Como, Perugia; Claudio Gioè, attore; Marco Malvaldi, scrittore; Cristian Casoli, pallavolista; Enzo Artoni, ex tennista; Jacopo Battaglia, batterista, polistrumentista, compositore; Andrea Cupi, ex calciatore Empoli, Napoli, allenatore; Alessio Pirri, ex calciatore Spal.

Infine, compleanno di: Maria Francesca Bentivoglio, ex tennista; Lucia Mascino, attrice; Paolo Cognetti, scrittore; Stefano Fanucci, calciatore; Loris Manià, pallavolista; Fabrizio Schembri, atleta; Manuel Turchi, calciatore; Gloria Aura Bortolini, Filippo Fedeli, calciatore; Roberto Romiti, pallavolista; Sara Cardin, karateka; Andrea Consigli, calciatore Sassuolo; Andrea Mautone, attore; Carolina Iaquaniello, attrice; Francesca Marsaglia, sciatrice; Veronica Bisconti, pallavolista; Michela Franco, calciatrice; Stefano Pettinari, calciatore; Awudu Abass, cestista; Erika Moretti, calciatrice; Benedetta Gargari, attrice; Ion Lupusor, cestista; Lorenzo Giopp, ciclista; Sydney Giampietro, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Fabrizio Corso)