Buon compleanno Fabrizio Pacifici, Alessandro Florenzi…

Oggi 11 marzo compiono gli anni: Fabrizio Pacifici, giornalista, organizzatore di eventi; Pier Giacomo de Nicolò, arcivescovo; Rupert Murdoch, editore, produttore tv; Sandra Milo, attrice, conduttrice tv; Miroslav Kosuta, poeta, scrittore; Gabriele Panizzi, politico; Margherita Boniver, politica; Gilda Jannaccone, ex atleta; Giulia Lorenzoni, ex schermitrice; Gilbert Perrucconi, ex calciatore Reggiana, Reggina, Palermo; Cochi Ponzoni, attore, cantante, comico; Carla Rocchi, antropologa, politica; Emiliano Mascetti, ex calciatore Como, Pisa, Verona, Torino, dirigente; Arturo Merzario, pilota auto.

Inoltre, compiono gli anni: Giuseppe Maschi, ex calciatore Catanzaro, Brindisi; Carlo Boso, attore, regista; Carlo Ossola, filologo, critico letterario; Eugenio de Signoribus, poeta; Giulio Sapelli, economista, storico; Vito Callioni, ex calciatore Sampdoria, Vicenza; Fredo Valla, regista, sceneggiatore; Ottavio Rosati, regista, psicanalista; Dominique Sanda, attrice; Pier Paolo Bianchi, pilota moto; Pasquale Cascella, giornalista, politico; Walter Cinciripini, ex arbitro calcio; Fausto de Stefani, alpinista; Marcello Mencarini, fotografo, giornalista; Carole André, attrice; Federico Luci, art director; Carlo Pileri, scrittore, sindacalista, numismatico; Edoardo Erba, drammaturgo, regista; Antonella Supino, stilista, imprenditrice; Nina Hagen, cantautrice, musicista, attrice; Giuseppe Martinelli, ex ciclista, dirigente; Vladimiro Conti, doppiatore.

Compleanno anche di: Ivo Iaconi, ex calciatore Carpi, allenatore; Marco Marcolin, politico; Massimo Rocchi, attore, comico, regista; Maurizio Colombo, fumettista; Luigi Tessarollo, chitarrista, compositore; Ferruccio Tozzi, rugbista, allenatore; Sergio Domini, ex calciatore Modena, Genoa, Roma, Cesena, Lazio, Brescia; Maria Marello, ex atleta; Lucio Serrani, ex atleta; Alberto Terrile, fotografo; Giampiero Rigosi, scrittore, sceneggiatore; Lorenzo Robustelli, giornalista; Stefano Alleva, regista; Bruno Astorre, politico; Luigi Casciello, politico; Luca della Scala, ex calciatore Empoli; Corrado Melis, vescovo; Paolo Pellegrin, fotografo; Vittorio Cosma, compositore, pianista, discografico; Marco Franzoso, scrittore; Franco Orsi, politico; Massimo Susic, ex calciatore Udinese, Pisa, Parma, allenatore; Stefano Marra, ex calciatore; Massimo Sertori, politico; Domenico Angiulli, militare; Diego Caverzan, ex calciatore Verona, allenatore.

Poi, compleanno di: Karl Frenandemez, snowboarder; Michele Ivaldi, velista; Samuele Alghisi, politico; Luigi Gresta, allenatore pallacanestro, dirigente; Gianluca Morozzi, scrittore, musicista; Roberto Zibetti, attore; Paola Nurnberg, giornalista; Carmen Iovine, attrice, doppiatrice; Eugenia Romanelli, giornalista, scrittrice; Massimiliano Salini, politico; Ippolito Sanfratello, ex pattinatore; Gino Borsoi, ex pilota moto, dirigente; Giovanni Ciacci, costumista; Elena Fabbri, ex cestista; Damiano Faggiano, cestista; Nicola Canonico, attore; Enrico Degano, ciclista; Didier Drogba, ex calciatore; Alberto Reccolani, ex calciatore; Giuseppe Soria, calciatore e beach soccer; Riccardo Spairani, pallavolista; Mirko Savini, ex calciatore Lodigiani, Ascoli, Fiorentina, Napoli, allenatore; Simone Montanari, calciatore; Dino Fumaretto (Elia Billoni), cantautore, musicista; Giampiero Pinzi, ex calciatore, allenatore; Sara d’Alessio, ex calciatrice, allenatrice; Luca Tomasig, calciatore; Astrid Meloni, attrice; Gabriele Perico, calciatore.

Infine, compiono gli anni: Tommaso Fantoni, cestista; Nicole Minetti, politica; Maldestro (Antonio Prestieri), cantautore; Claudio Pani, calciatore; Stefano Pirazzi, ciclista; Antonio Giua, arbitro di calcio; Edwige Gwend, judoka; Alessandro Florenzi, calciatore ex Roma; Manuel Senni, ciclista; Michele Stevan, hockeista; Desirée Carofiglio, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessandro Florenzi)