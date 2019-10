Buon compleanno Fausto Leali, Mauro Moretti, Luciana Littizzetto…

…Antonino Calarco, Italo Moretti, Pietro Longo, Franco Coppi, Vincenza Bono Parrino, Gianni Pettenati, Raffaele Lombardo, Daniele Ceva, Fabiola Gianotti, Winona Ryder, Marco Zullo, Alvaro Gonzalez…

Oggi 29 ottobre compiono gli anni: Vincenzo Polito, ex pallanotista; Antonino Calarco, giornalista, politico; Italo Moretti, giornalista; Andreas Resch, psicologo, teologo; Pietro Longo, ex segretario Psdi; Eugenio Barba, regista; Franco Coppi, avvocato, giurista; Francesco Cesaretti, attore, regista, commediografo; Vincenza Bono Parrino, ex ministra beni culturali; Claudio de Davide, attore, doppiatore; Salvatore Carmando, fisioterapista; Fausto Leali, cantante; Pasquale Lubrano Lavadera, pittore, scrittore; Giampiero Rosanna, giocatore di biliardo; Gianni Pettenati, cantante, critico musicale; Armando Savini, cantante; Roberto Soffici, cantautore; Mimmo Rafele, regista, sceneggiatore; Fausto Maifredi, dirigente sportivo; Ennio Cavalli, poeta, giornalista; Fernando Fratarcangeli, giornalista, scrittore, critico musicale; Alberto Mantovani, medico, immunologo, scienziato; Giovanna Milella, giornalista; Raffaele Lombardo, ex presidente regione Sicilia; Fiorella Infascelli, regista, sceneggiatrice; Esther Robertson, arciera.

Inoltre, compiono gli anni: Mauro Moretti, dirigente d’azienda; Massimo Pazzini, francescano, biblista; Luigi Ernesto Palletti, vescovo; Massimo Donà, filosofo, musicista; Gianluca Favetto, scrittore, drammaturgo, giornalista; Fabrizia Levorato, cuoca; Silvestro Baldacci ex calciatore; Claudio Sabatini, imprenditore, dirigente sportivo; Paolo Sassanelli, attore, sceneggiatore, regista; Maria Teresa Casella, scrittrice; Alan de Luca, attore; Maria Leitner (Lechleitner), giornalista; Gabriele Pennacchioli, fumettista, animatore; Fabiola Gianotti, fisica; Ottomix (Ottorino Menardi), dj; Marco Sommariva, scrittore; Luciana Littizzetto, attrice, cabarettista, doppiatrice; Bengi (Daniele Benati), cantante; Paolo Parpaglione, sassofonista; Roberto Ripa, ex calciatore, dirigente; Daniele Ceva, comico; Fulvio Giuliani, giornalista, conduttore radio e tv; Giovanni Setti, ex cestista; Antonio Criniti, ex calciatore, allenatore, dirigente sportivo; Andrea Piccioni, percussionista; Massimiliano Giornetti, stilista; Carlo Nervo, ex calciatore, politico; Winona Ryder, attrice; Patrizia Laquidara, cantante, compositrice; Kurt Sulzenbacher, ex scialpinista; Daniele Persegani, cuoco, conduttore tv; Marco Ambrogioni, ex calciatore; Alessandro Longo, giornalista; Anita Pistone, atleta.

Infine, compiono gli anni: Marco di Gioia, scrittore, conduttore tv; Pippo Crotti, attore, comico; Marco Zullo, politico; Francesco Valiani, calciatore; Thomas Dantone, hockeista; Alvaro Gonzalez, calciatore; Alessia d’Ancona, calciatrice, allenatrice; Gabriele Manzo, ballerino, insegnante; Giulia Mizzoni, giornalista, conduttrice tv; Alberto Bettiol, ciclista; Niccolò Bonifazio, ciclista; Enrico Bearzotti, calciatore; Giulia Crisantino, calciatrice; Costantino Alessio di Grecia, nobile.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Fausto Leali)