Buon compleanno Flavio Cattaneo, Isabelle Adjani, Virdis…

…Ludovico Peregrini, Fabrizio Miccoli, Gabriella Dorio, Rina Brundu, Gianluca Castaldi, Walter Rizzetto, Hugo Campagnaro, Massimiliano Irrati, Laura Benko, Riccardo Nardini, Matteo Sacco, Davide Villella, Elena Perinelli…

Oggi 27 giugno compiono gli anni: Alberto Milli, ex calciatore; Augusto Capolino, ex calciatore; Mario Tacconi, ex calciatore; Giambattista Bonis, ex calciatore; Luigi Pallaro, politico, imprenditore; Giordano Damiani, ex cestista; Graziella Galvani, attrice; Carlo Facetti, pilota auto; Agostino Mantovani, politico; Piero Cucchi, ex calciatore, allenatore; Aldo Dezi, ex canoista; Gianluigi Aponte, imprenditore, armatore; Guglielmo Stagno Mallandrino d’Alcontres, dirigente d’azienda; Peter Mitterrutzner, attore; Ludovico Peregrini, autore e personaggio tv; Saverio Moriones, attore, doppiatore; Mario Guadagnolo, politico; Dardano Sacchetti, sceneggiatore; Bruno Elisei, pittore, scultore.

Inoltre, compiono gli anni: Mario Brusa, attore, doppiatore; Carlo Durante, atleta paralimpico; Giovanni Fontana, poeta; Umberta Pareschi, ex cestista; Antonio Cherio, politico; Bruno Musarò, arcivescovo; Marco Calamai, allenatore pallacanestro; Bruno Tognolini, scrittore, sceneggiatore; Danilo Eccher, critico d’arte; Tiziana Fasso, ex cestista; Alessio Tendi, ex calciatore; Marco Giommoni, musicologo, compositore, tecnico del suono; Anita Zagaria, attrice; Isabelle Adjani, attrice, cantante; Alberto Felice de Toni, accademico; Michele Rayneri, pilota auto; Claudio Angeleri, pianista, compositore; Giovanni di Mauro, politico; Ezio Glerean, ex calciatore, allenatore, scrittore; Gabriella Dorio, ex atleta; Massimo Martelli, regista, sceneggiatore, autore tv; Maurizio Rossi, imprenditore, politico; Mario Venezia, accademico; Pietro Paolo Virdis, ex calciatore, allenatore; Ferdinando Meglio, schermidore; Albino Crovetto, poeta, fotografo, traduttore; Luisa Iovane, arrampicatrice, alpinista; Angelo Lombardo, politico; Luigi Mignacco, fumettista, sceneggiatore.

Compleanno anche di: Didi Gnocchi, giornalista, scrittrice, imprenditrice; Franco Bruno, politico; Guendalina Salimei, architetta; Paul Chain (Paolo Catena), musicista, discografico; Dario Edoardo Viganò, sacerdote, accademico, scrittore; Carmela Bucalo, politica; Flavio Cattaneo, dirigente d’azienda, imprenditore; Michele Centonze, compositore, chitarrista, discografico; Elisabetta Cucci, attrice, doppiatrice; Edoardo Volpi Kellerman, compositore; Giulio Calvisi, politico; Nicola Pizzi, tiratore; Ivan Beltrami, ex ciclista; Rina Brundu, scrittrice; Ruggero Rossato, ex ginnasta; Alessandro Esseno, compositore, pianista; Gianluca Castaldi, politico; Alberto Castaldini, antropologo, storico, saggista; Tiziano Manca, compositore; Antonio Modica, calciatore; Simona Galassi, pugile; Armin Kerer, ex atleta.

Poi, compiono gli anni: Antonio Palumbo, attore, regista, sceneggiatore; Alcio, musicista; Fabrizio Biggio, attore, produttore cinema, conduttore tv; Piermaria Siciliano, nuotatore; Walter Rizzetto, politico; Marcello Simoni, scrittore; Joseph Dayo Oshadogan, ex calciatore; Lorenzo Scuda, cantante, attore, musicista; Luca Marchetti, calciatore a 5; Michele Arcari, ex calciatore, allenatore; Graziano Gasparre, ex ciclista; Giorgio Andreotta Calò, artista; Massimiliano Irrati, arbitro di calcio; Fabrizio Miccoli, ex calciatore; Hugo Campagnaro, calciatore; Michelangelo Tommaso, attore; Silvia Cannas, modella, attrice; Laura Benko, cestista; Mauro Conte, attore; Riccardo Nardini, calciatore; Giuseppe Russo, calciatore; Frank Ricci, chitarrista, bassista, scrittore; Matteo Sacco, ex pallanotista; Sabino Brunello, scacchista; Eddi La Marra, pilota moto; Michele Sodano, politico; Davide Villella, ciclista; Andrea Fabian, sociologo, veggente, fisico teorico; Lorenzo Uglietti, cestista; Maria Assoni, calciatrice; Elena Perinelli, pallavolista; David Pasqualucci, arciere.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Isabelle Adjani)