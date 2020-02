Buon compleanno Francesca delle Chiaie, Carlo Nordio…

…Mamie van Doren, Giuliana Longari, Domenico Gramazio, Giovanni Valentini, Franco Ordine, Lidia Ravera, Franco Colomba, Emilia de Biasi, Massimo Giannini, Stefano Bettarini, Maria Chiara Gadda, Samuele dalla Bona, Alberto Lorenzetto, Paride Saccoia, Andrea Tonoli, Martina Ceccarelli…

Oggi 6 febbraio compiono gli anni: Francesca delle Chiaie, manager; Lorenzo Mondo, critico letterario, scrittore, giornalista; Mamie van Doren, attrice; Franco Sala, ex calciatore; Francesco Calogero, fisico; Itala Vivan, scrittrice; Italo Frogheri, pittore; Gianfranco Pieri, ex cestista; Giuseppe Cerutti, politico; Stefano Munafò, ex dirigente Rai; Angelo Montenovo, ex calciatore Perugia, allenatore; Giuliana Longari, personaggio tv; Vincenzo Alaimo, politico; Ernesto Paolillo, banchiere, dirigente sportivo; Luigi Cappanera, ex calciatore Grosseto, Pisa; Domenico Gramazio, politico, pubblicista, sindacalista.

Inoltre, compiono gli anni: Carlo Nordio, magistrato; Enrico Piombini, dirigente sportivo; Giuseppe Naro, politico; Andrea Orlandini, ex calciatore Fiorentina, Napoli; Giovanni Valentini, giornalista, scrittore; Rita Commisso, politica; Alfonso Gianni, politico; Elisabetta Montaldo, costumista; Franco Ordine, giornalista; Dario Pighin, ex calciatore Udinese, Palermo, Lazio; Lidia Ravera, giornalista, scrittrice, politica; Francesca Rigotti, filosofa, saggista; Cesare Maria Ragaglini, diplomatico; Nando Vitali, scrittore, critico letterario; Franco Colomba, ex calciatore Bologna, Avellino, allenatore; Paolo de Giovanni, ex calciatore Foggia, Reggina, allenatore.

E’ il compleanno anche di: Barbara Lazotti, soprano, musicologa, musicista; Antonello Padovano, sceneggiatore, regista, produttore cinema; Roberto Bernabai, giornalista, conduttore tv; Peppe Lanzetta, scrittore, drammaturgo, attore; Daniela Alfonzi, politica; Luigi Alfano, ex calciatore, allenatore; Emilia de Biasi, politica; Claudio Gustavino, politico; Melo Mafali, pianista, compositore; Sergio Biaggi, ex cestista, allenatore; Tonio dell’Olio, presbitero; Gabriele Savino, ex calciatore Vicenza, Lazio, Brescia; Pietro Alesi, militare; Maurizio Bradaschia, architetto; Massimo Giannini, giornalista, scrittore, conduttore tv.

Poi, festeggiano il compleanno: Roberto Lippolis, regista, sceneggiatore; Simonetta Cerrini, storica; Tullio Pellegrinelli, pilota moto; Germana Sperotto, ex fondista; Giuliano Sartoni, karateka, pilota moto; Enrico Deregibus, giornalista; Marco Mazzoli, ex calciatore Cosenza, Pistoiese; Piergiorgio Bontempi, pilota moto; Roberto Onofri, autore e conduttore tv; Boris Preti, ex ginnasta; Alessandra Chiari, doppiatrice, scrittrice, blogger; Angelo Citracca, ex ciclista, dirigente; Riccardo Dei Rossi, ex canottiere; Maurizio Rapotec, attore; Francesco Ubertini, ingegnere; Guido Catalano, scrittore, poeta; Roberto Coaloa, critico letterario, scrittore; Enrico Dusio, attore, doppiatore; Vito Grieco, ex calciatore Modena, Catania, Spezia, Reggiana, allenatore; Stefano Bettarini, ex calciatore Cagliari, Fiorentina, Bologna, Venezia, Sampdoria, personaggio tv.

Ancora, festeggiano il compleanno: Roberto Calcaterra, pallanotista; Barbara Fusar Poli, ex danzatrice su ghiaccio; Christian Mayer, ex cestista, dirigente; Valentina Carnelutti, attrice, sceneggiatrice, doppiatrice; Marianna de Micheli, attrice; Lello Musella, attore, cabarettista, cantautore; Martino Traversa, ex calciatore Lecce, Sampdoria, Fiorentina, allenatore; Leo Insam, ex hockeista; Luisa Marchio, ex calciatrice, allenatrice; Riccardo Pasini, autore e conduttore tv; Michele Strazzabosco, ex hockeista; Gabriele Lopez, attore, doppiatore, cantautore; Nicola Drocco, ex skeletonista; Maria Chiara Gadda, politica; Samuele dalla Bona, calciatore ex Chelsea, Milan, Bologna, Lecce, Sampdoria, Napoli.

Infine, è il compleanno di: Valeria Canella, atleta; Andrea Pallaoro, regista, sceneggiatore; Laura Rendina, atleta; Elisabetta Sancassani, canottiera; Francesca Perini, attrice; Marco Marsullo, scrittore; Vincenzo Alfieri, attore, regista, sceneggiatore; Luca Fiamenghi, attore, conduttore tv; Michele Paolucci, calciatore; Alberto Lorenzetto, rugbista; Paride Saccoia, pallanotista; Riccardo Bugari, pattinatore; Massimiliano Ferraro, atleta; Andrea Tonoli, compositore, pianista; Pier Paolo Partenio, pallavolista; Filippo Berra, calciatore; Michele Rocca, calciatore; Alessia Cabrini, cestista; Beatrice Abati, calciatrice; Martina Ceccarelli, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Carlo Nordio)