Buon compleanno Gaetano Alimenti, Antonello Venditti…

…Bruno Pizzul, Mariarosaria Rossi, Giorgio Puia, Valerio Massimo Manfredi, Marta Dassù, Florentino Perez, Flavio Fusi, Gianfranco Sammarco, Fabrizio Barca, Raffaela Bellot, Federico Ginato, Daniele Viotti, Fausto Raciti, Bianca Atzei, Keita Baldé…

Oggi 8 marzo festeggiano il compleanno: Gaetano Alimenti, giornalista; Giovanna di Vita (Bruna Antonia de Vita), attrice; Valerio Pilon, pittore, scultore, incisore; Francesco Cuccarese, arcivescovo; Gaetano Sarazin, ex ciclista; Vittorio Nevano, regista; Bruno Pizzul, giornalista, ex calciatore Catania, Udinese; Giorgio Puia, ex calciatore Triestina, Vicenza, Torino, allenatore; Claudio Saporetti, assiriologo.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Edy Vessel, attrice; Franco d’Andrea, pianista; Cesare Campa, politico; Valerio Massimo Manfredi, archeologo, scrittore, conduttore tv; Guido Paduano, filologo, accademico, saggista; Alba Sasso, politica; Florentino Perez, presidente Real Madrid; Mimmo Maugeri, attore, doppiatore; Antonello Venditti, cantautore; Flavio Fusi, giornalista; Gianfranco Sammarco, politico; Patrizia Caporossi, scrittrice, filosofa, storica; Francesco Ciampoli, ex calciatore Pescara, Cagliari, Catania; Alfredo Mazzotta, scultore; Renato Bartolini, compositore, musicista, cantante; Girolamo Ciulla, artista, scultore; Vito Petruzzelli, ex calciatore Foggia; Ivone Pinton, pilota auto; Fabrizio Barca, economista, politico, ex ministro.

Festeggiano anche: Sibyl von der Schulenburg, scrittrice; Giuliano Belluzzi, ex calciatore Bari, Salernitana, Reggina; Massimo Carpegna, direttore di coro; Marta Dassù, saggista, politica; Massimo de Carlo, compositore; Anna Maria de Luca, attrice, regista; Nicola Angelo Fetto, judoka, allenatore; Mauro Gallegati, economista; Massimo Carraro, imprenditore, politico; Laura Miano, ex atleta; Alessandro Cassinis, giornalista; Carlo Parisi, allenatore pallavolo; Davide Cerati, fotografo; Alessandro de Gerardis, conduttore radio, pianista, cantautore; Salvatore Pesce, ex calciatore Catanzaro; Giovanni Guardiano, attore; Giacomo Maiolini, imprenditore; Salvatore Nicosia, ex atleta; Fabrizio Mastini, ex calciatore Fidelis Andria; Cinzia Zanotti, ex cestista, allenatrice; Raffaela Bellot, politica; Stefano Coletta, dirigente d’azienda; Gregorio de Falco, politico; Laura Montermini, biologa; Biagio Grasso, ex calciatore, dirigente; Heinz Peter Platter, ex scialpinista; Antonio Gerardi, attore, conduttore radio; Claudio Castrogiovanni, attore; Giuseppe Vassallo, ex calciatore a 5, allenatore; Daniele Berretta, ex calciatore Cagliari, Atalanta, allenatore.

Infine, compleanno di: Mariarosaria Rossi, politica; Emanuele Venturelli, ex calciatore Pistoiese; Tiziana Alagia, ex atleta; Andrea Cuneo, fumettista, disegnatore, grafico; Federico Ginato, politico; Daniele Viotti, politico; Mauro Briano, ex calciatore, allenatore; Claudia Salvarani, atleta; Giorgia Surina, attrice, conduttrice radio e tv; Rita La Rosa, ex cestista; Aurora Lussana, giornalista, conduttrice tv; Davide Bianchetti, giocatore di squash; Roland Clara, fondista; Claudia Mariani, ex calciatrice; Alessandro Potenza, ex calciatore, allenatore; Fausto Raciti, politico; Carolina Erba, schermitrice; Federica Fornabaio, pianista, arrangiatrice, direttrice d’orchestra, compositrice; Luca Nizzetto, calciatore; Bianca Atzei, cantante; Michele Nonne, pallavolista; Laura Letrari, nuotatrice; Pietro Terracciano, calciatore; Giuseppe Ramon Marotta, wrestler; Luca Fontecchio, cestista; Antonella di Monte, attrice; Alessia Trost, atleta; Roberta Bruni, atleta; Salvatore Forte, cestista; Keita Baldé, calciatore; Mattia Zuin, nuotatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Antonello Venditti)