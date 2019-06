Buon compleanno Giacomo Agostini, Paolo Becchi…

…Carlo Tognoli, Federica Mogherini, Giuseppe Vegas, Giancarlo Governi, Nerio Nesi, Arrigo Padovan, Maria Teresa Ruta, Simeone II di Bulgaria, Rosario di Vincenzo, Michele Gammino, Giampiero Ubezio, Claudia Rivelli, George Papandreou, Patrizio Sala, Giuliana Salce, Gianni de Biasi, Alberto Bollini, Dario Ginefra, Marco Meloni, Federico Pieri, Elisa Mariano, Massimiliano Donati, Natasha Cicognani, Simone Parodi, Maicosuel, Fernando Muslera, Federico Dionisi, Elena Portalupi, Davide di Gennaro, Luca Fondelli, Markus Gander, Andrea Palini, Giulia Martinelli, Marco Ceron, Marina Brunello, Vito Minei…

Oggi 16 giugno compiono gli anni: Nerio Nesi, politico, banchiere, partigiano; Arrigo Padovan, ex ciclista; Umberto Riva, architetto, designer; Gian Carlo Ferretti, critico letterario; Mario Prato di Pamparato, generale; Maria Teresa Ruta, annunciatrice, conduttrice tv, cantante; Antonio Sbordone, ex tuffatore; Aurelio Cestari, ex ciclista; Sergio Salvati. direttore fotografia, attore; Walter Tacchini, pittore, scultore, sceneggiatore; Simeone II di Bulgaria, ex re, ex premier.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Marzio Barbagli, sociologo; Calogero Lo Giudice, politico; Carlo Tognoli, giornalista, ex sindaco di Milano; Giancarlo Governi, scrittore, giornalista, regista; Salvatore Leonardi, politico; Gianfranco Zappettini, pittore; Franco Giustinelli, politico; Franco Marini, ex calciatore, allenatore; Rosario di Vincenzo, ex calciatore, allenatore; Fiammetta Fadda, giornalista, personaggio tv; Michele Gammino, attore, doppiatore, conduttore tv; Giacomo Agostini, pilota moto; Bruno Beretti, ex calciatore; Stefano Ruggieri, neurologo; Francesco Miccichè, vescovo; Gabriele Ostinelli, politico.

Compleanno anche di: Tiziana Gualtieri, politica; Orazio Montinaro, politico; Giovanni Rondelli, compositore, musicista, cantautore; Ciro Dammicco, compositore, produttore; Gioacchino Basile, sindacalista; Adone Brandalise, critico letterario, letterato, filosofo; Valerio Cassano, pittore; Marco Marcucci, politico; Giampiero Ubezio, fumettista; Antonio Citterio, architetto, designer; Mario Negri, accademico; Claudia Rivelli, attrice; Giuseppe Vegas, politico, economista; George Papandreou, ex premier greco; Diego Verdegiglio, attore, doppiatore, saggista; Massimo Antonelli, ex cestista; Mimmo Lucà, politico; Vincenzo Panico, prefetto; Calogero Peri, vescovo; Pino Procopio, pittore, scultore, illustratore; Giulia Sissa, storica della filosofia; Paolo Becchi, filosofo; Patrizio Sala, ex calciatore, allenatore.

Poi, festeggiano il compleanno: Giuliana Salce, ex atleta; Gianni de Biasi, ex calciatore, allenatore; Antonio d’Amato, imprenditore; Antonangelo Casula, politico; Mario Greco, dirigente d’azienda; Maurizio Raise, ex calciatore; Alessandro Robecchi, giornalista, autore tv, scrittore; Aldo Belli, ex hockeista, allenatore, dirigente; Domenico Crocco, dirigente pubblico, scrittore; Giordano Negretti, ex calciatore, allenatore; Leonardo Sonnoli, designer; Felice Cappa, giornalista, autore tv, regista; Rocco Pennacchio, arcivescovo; Ulderico Pesce, attore, regista; Max Cottafavi, chitarrista; Daniela d’Angelo, attrice; Amalia Gré, cantautrice, designer, scultrice; Massimo Costa, attore; Alberto Bollini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Stefano de Donato, musicista; Valter Lavitola, imprenditore, giornalista; Dario Ginefra, politico; Marina Mazzuccato, economista; Edoardo Artistico, ex calciatore.

Ancora, festeggiano il compleanno: Ottavio Cappellani, scrittore, romanziere, drammaturgo; Andrea Cessel, ex cestista; Fabio Maj, ex fondista; Federico Pieri, ex cestista, allenatore; Marco Meloni, politico; Pierluigi Corellas, ex calciatore, allenatore; Cristiano Grappasonni, ex cestista, dirigente; Federica Mogherini, alta rappresentante Ue per esteri e sicurezza; Andrea Oriana, nuotatore; Lorenzo Vignolo, regista; Ilaria d’Elia, attrice, doppiatrice; Manuela Ruggiero, attrice, regista; Monica Vulcano, doppiatrice, attrice; Elisa Mariano, politica; Michel Altieri, attore, cantante; Dennis Brunod, scialpinista, fondista.

Infine, compiono gli anni: Massimiliano Donati, atleta; Eleonora Gay, ex pallanotista; Kiara Laetitia, cantante, scrittrice, modella; Alan Patarga, giornalista; Francesco Cipolla, allenatore calcio a 5; Natasha Cicognani, annunciatrice tv, attrice; Daniele Munari, ex combinatista nordico; Fernando Muslera, calciatore; Simone Parodi, pallavolista; Diasnia Simeoni, ex calciatrice; Maicosuel, calciatore; Federico Dionisi, calciatore; Elena Portalupi, ex pallavolista; Virginia Quaresima, ex cestista; Dj Matrix (Matteo Schiavo), dj; Emiliana Cantone, cantante; Davide di Gennaro, calciatore; Luca Fondelli, pallanotista; Andrea Palini, ex ciclista; Giulia Martinelli, atleta; Marco Ceron, cestista; Virginia Riva, calciatrice; Marina Brunello, scacchista; Vito Minei, atleta; Mattia Zaccagni, calciatore; Valentina Romani, attrice; Giulia Fusar Poli, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giacomo Agostini)