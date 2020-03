Buon compleanno Gian Antonio Stella, Roberto Maroni, Paul Pogba…

…Antonietta Stella, Edmonda Aldini, Raffaele Guariniello, Giuseppe Sottile, Carlo Fontana, Nino Rizzo Nervo, Riccardo Villari, Stefano d’Ambruoso, Sabrina Salerno, Gianluca Festa, Eva Longoria, Ivan Vargic…

Oggi 15 marzo compiono gli anni: Natale Dalcerri, ex calciatore Fanfulla, Catania; Renato Tiriticco, ex calciatore; Pio Gaddi, judoka, allenatore; Antonietta Stella, soprano; Edmonda Aldini, attrice, cantante; Carlo Benfatti, storico, scrittore, giornalista; Pino Tuccimei, discografico; Vincenzo Miceli, politico; Raffaele Guariniello, magistrato; Giovanni Meloni, politico; Giuseppe Vendittelli, tenore; Gianfranco Agostino Gardin, arcivescovo.

Inoltre, compiono gli anni: Lino Farisato, ex ciclista; Massimo Majowiecki, ingegnere, architetto; Ezio Maria Picciotta, cantante; Fratello Metallo (Cesare Bonizzi), cantautore francescano; Giuseppe Sottile, giornalista, scrittore; Roberto dal Cortivo, politico; Carlo Fontana, direttore teatro, politico; Enzo Colacino, regista, comico, scrittore; Claudio Mortari, ex cestista, allenatore; Luciano Pietronero, fisico; Mirella Serri, saggista, giornalista; Giorgio Melazzi, attore, doppiatore, comico; Arturo Bergamasco, rugbista, allenatore, dirigente; Luigi Morgano, politico; Ricky Belloni, chitarrista, cantante; Ennio Ponzi, rugbista; Enzo Draghi, cantautore, arrangiatore; Carlo Marrale, cantante, chitarrista; Nino Rizzo Nervo, giornalista; Gian Antonio Stella, giornalista, scrittore; Pongo (Massimo Pongolini), comico, cabarettista, cantante; Massimo Bubola, cantautore, discografico, arrangiatore; Paolo Manunza, ex calciatore; Roberto Maroni, ex presidente Lombardia; Vanni Vallino, regista; Riccardo Villari, medico, politico.

Poi, festeggiano il compleanno: Giorgio Melazzi, attore, doppiatore; Sergio Stivaletti, regista; Pina Varriale, giornalista, scrittrice; Giuseppe di Capua, ex canottiere; Sandro Fedele, conduttore e autore tv; Fabio Lanzoni, modello, attore; Claudio Lucchin, architetto; Fabio Biondi, violinista, direttore d’orchestra; Tiziano Lorenzon, ex cestista; Stefano Dambruoso, magistrato, politico; Stefano Maullu, politico; Marco Ardemagni, conduttore radio, autore tv, poeta; Enrico Pallini, attore, doppiatore; Fernando de Napoli, ex calciatore Avellino, Napoli, Reggiana; Roberto Miggiano, ex calciatore Lecce, Avellino, allenatore; Davide Pinato, ex calciatore Monza, Atalanta, allenatore; Emiliano Ricci, giornalista, divulgatore scientifico, scrittore; Leonardo Michelotti, nuotatore; Luca Ceriscioli, politico.

Festeggiano anche: Fabrizio Fioretti, ex calciatore Barletta, Pescara, Avellino, Pistoiese; Stefania Pecchini, attrice; Sabrina Salerno, cantante, attrice, showgirl; Gianluca Festa, ex calciatore Cagliari, Inter, Middlesbrough, Nuorese, allenatore; Loriana Lana, paroliera, scrittrice; Michele Tetro, giornalista, scrittore, critico cinema; Diego Nargiso, ex tennista; Stefano Raffaele, fumettista; Vincenzo Pandullo, ex calciatore Empoli, Fidelis Andria, Ascoli, Como; Massimo Benvegnù, critico cinema; Davide Devenuto, attore; Flavio Santi, scrittore, poeta, traduttore; Paolo Cavallone, compositore, musicista, poeta; Lorenza Stroppa, scrittrice; Jolanda Granato, giornalista, conduttrice radio, doppiatrice; Eva Longoria, attrice, modella; Giovanni Paschetta, ex calciatore Cosenza, allenatore.

Infine, compleanno di: Aron Marzetti, attore, regista, modello; Leo Pitscheider, hockeista; Fabrizio Cislaghi, batterista; Riccardo Sardonè, attore; Giovanni Morassutti, attore, regista; Antonella Bavaro, attrice; Artù (Alessio Dari), cantautore; Lucia Galeone, showgirl; Stefano Maggiore, discografico, musicista; Roberto Donati, atleta; Alessia Tuttino, calciatrice; Stefano Bianciardi, calciatore; Eva Amurri, attrice; Raffaele Schiavi, calciatore; Simone Aresti, calciatore; Lorenzo Suding, biker; Ivan Vargic, calciatore; Arjola Trimi, nuotatrice; Giuseppe Statella, calciatore; Tony Maiello, cantante; Paolo Patrizi, biker; Chiara Ferrario, calciatrice; Federico Castagnini, ex giocatore di baseball; Paul Pogba, calciatore; Alice Regazzoli, calciatrice; Lucia Strisciuglio, calciatrice; Anita Muraro, hockeista; Giulia Guglielmo Alberti, pugile.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Paul Pogba)