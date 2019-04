Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori, Irene Pivetti…

…Neri Paoloni, Frits Bolkestein, Daniel Cohn-Bendit, Salvatore Sciarrino, Abdullah Ocalan, Guido Viceconte, Fiorella Mannoia, Aki Kaurismaki, Patrizia Garganese, Fabio Melilli, Loris Capirossi, Serena Autieri, Nicolò Bongiorno, Daniel Alfreider, Clizia Fornasier, MacDonald Mariga…

Oggi 4 aprile compiono gli anni: Giancarlo Basciu, giornalista; Neri Paoloni, giornalista; Giacomo Delaude, ex calciatore; Maria Assunta Alexandroff Bassi, scrittrice; Getty Bisagni, pittore; Frits Bolkestein, ex commissario Ue; Pia Riva, ex sciatrice; Renato Alberti, ex calciatore; Luigi Lombardi Vallauri, filosofo; Franco Odoardi, attore, doppiatore; Renato Meduri, politico, giornalista; Silvano Flaborea, ex calciatore, allenatore; Emilio Trivini, ex canottiere; Angelo Ogliari, ex calciatore; Alfredo Galasso, avvocato, politico; Antonio Bernardi, politico; Vittorio Lupi, vescovo; Gian Battista Magaraggia, ex calciatore; Attilio Bravi, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Claudio Nicolini, politico; Bruno di Luia, attore, stuntman; Aliosa Volcic, matematico; Daniel Cohn-Bendit, politico, scrittore; Sergio di Giulio, attore, doppiatore; Pietro Pittofrati, ex calciatore; Nazareno Vitali, politico; Ernesto Bassignano, cantautore, giornalista, conduttore radio; Pietro Fioravanti, ex calciatore; Monika Fioreschy, artista; Mario Malossini, politico; Salvatore Sciarrino, compositore; Lalla Castellano, cantante, flautista; Abdullah Ocalan, politico; Giorgio Pighi, politico; Guido Trombetti, politico; Lucio d’Alessandro, avvocato, rettore; Guido Viceconte, politico; Francesco de Gregori, cantautore, musicista; Paolo Piras, ex calciatore; Lucio d’Alessandro, rettore, sociologo; Luciano Mancini, allenatore calcio; Luigi Vimercati, politico; Fiorella Mannoia, cantante; Marco Lodola, artista; Aki Kaurismaki, regista, sceneggiatore, produttore.

Compiono gli anni anche: Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo; Fabio Biliotti, pilota moto; Umberto Brindani, giornalista; Patrizia Garganese, modella, attrice, conduttrice tv; Fabio Melilli, politico; Nicola d’Ottavio, ex calciatore, dirigente; Mauro Leonardi, presbitero, scrittore, opinionista; Marco Calonaci, ex calciatore; Anna Maria Palermo, politica; Mustafa Sabbagh, fotografo, artista; Alessandra Anglesio, schermitrice; Marco Giovannetti, ex ciclista; Edo Varini, pilota auto; Marco Giallini, attore; Irene Pivetti, ex presidente camera, giornalista, conduttrice tv; Riccardo Sfondrini, autore tv, scrittore; Sofia Ventura, politologa; Marco Babini, ex calciatore; Anna Bussotti, cantante; Romolo Calabrese, architetto, editore; Luca Chiappino, ex calciatore, allenatore; Francesco Bulckaen, attore, doppiatore; Mariangela Barbanente, sceneggiatrice, regista; Roberto Colciago, pilota auto; Umberto Gentiloni Silveri, storico; Clizia Gurrado, scrittrice; Lucia Micheli, ex canoista; Raffaele Paolino, calciatore.

Poi, compleanno di: Antonello Angeli, carabiniere; Federica Brunini, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice; Cristian Mini, cantautore, attore; Loris Capirossi, pilota moto; Luca Gamba, ex cestista, allenatore; Edoardo Rabezzana, pallavolista; Serena Autieri, attrice, cantante, conduttrice tv; Nicolò Bongiorno, regista, sceneggiatore, conduttore tv; Gian Luca Margheriti, scrittore, fotografo; Eddy Ratti, ciclista; Giusy Augetto, cestista; Marco Sfogli, chitarrista, compositore, arrangiatore; Daniel Alfreider, politico, ingegnere; Pamela Conti, ex calciatrice; Paolo Pizzo, schermidore; Silvia Favento, cestista; Simona Falauto Perez, cestista; Clizia Fornasier, attrice; MacDonald Mariga, calciatore; Vincenzo Pepe, calciatore; Hannes Oberdorfer, hockeista; Jacopo dall’Oglio, calciatore; Linda Tucceri Cimini, calciatrice; Giulio Bisegni, rugbista; Aurora Ponselè, nuotatrice; Fabian Bacher, sciatore; Enrico Diamantini, pallavolista; Lorenzo Salvadori, pilota moto; Francesco Veccia, cestista; Laura Adriani, attrice; Giacomo Zilli, cestista; Giulia Bursi, calciatrice; Geremy Lombardi, calciatore; Marco Vitelli, pallavolista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Irene Pivetti)