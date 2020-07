Buon compleanno Giancarlo Porrà, Silvia Gaspa…

…Antonio Cassano, Gianluca Curci, Christian Vieri, Gabriel Garko, Bill Cosby, Carole Beebe Tarantelli, Mercedes Bresso, Leopoldo Mastelloni, Roberto Castelli, Carlo Perrin, Ritanna Armeni, Riccardo Chiaberge, Laura Fincato, Leonardo Domenici, Pino Quartullo, Adolfo Urso, Marco Frittella, Lucia Pizzolotto, Andrea Pucci, Gioacchino Alfano, Paolo Petrini, Giorgio Frinolli, Simona Bonafè, Daniele Quadrini, Fiorello Toppo, Girgis Giorgio Sorial, Simone Salviato, Matteo Siorpaes, Mirko Eramo, Anastasia Grymalska, Simone Verdi…

Oggi 12 luglio compiono gli anni: Giancarlo Porrà, artista; Silvia Gaspa, dirigente; Jacopo Jacomelli, cantante; Emanuele Catarinicchia, vescovo; Sandro Luporini, ex cestista, paroliere, pittore, scrittore; Giuseppe Malandrino, vescovo; Silvio Novembre, militare; Vincenzo Carbone, magistrato; Bill Cosby, attore, comico, cantante; Agide Lenzi, ex calciatore; Giovanni Battista Colurcio, politico; Giampiero Bassi, ex calciatore; Olga Berluti, costumista, imprenditrice.

Inoltre, è il compleanno di: Felice Scermino, magistrato, politico; Carole Beebe Tarantelli, politica, psicoanalista; George Borba, ex calciatore; Mercedes Bresso, politica, economista; Leopoldo Mastelloni, attore, regista, cantante; Mario Baruzzi, ex pugile; Roberto Castelli, politico; Angelo Groppelli, ex atleta; Ernesto Mahieux, attore; Carlo Perrin, politico; Paolo Selvadagi, vescovo; Ritanna Armeni, giornalista, scrittrice; Riccardo Chiaberge, giornalista; Giuseppe Meloni, storico, medievista; Gabriele Salerno, politico; Nico Cereghini, giornalista, pilota moto; Mauro Ferrara, musicista, cantante; Filippo Santoro, arcivescovo; Alers Tavolazzi, bassista, contrabbassista; Laura Fincato, politica; Ferdinando Abbri, filosofo, storico della scienza; Nicola Fusillo, imprenditore, politico.

Compleanno anche di: Antonella Tarpino, storica, saggista; Leonardo de Crignis, ex saltatore con sci; Leonardo Domenici, politico; Claudio Molinari, politico; Giovanni Cottone, imprenditore; Marina Dalcerri, giornalista, conduttrice tv; Giovanni Paladini, politico; Pino Quartullo, attore, regista, sceneggiatore; Adolfo Urso, politico; Marco Frittella, giornalista; Claretta Muci, giornalista; Elio Pacilio, ambientalista; Walter Santillo, autore e conduttore tv; Paolo Colagrande, scrittore; Lucia Pizzolotto, ex ciclista, ciclocrossista; Massimo Trespidi, politico; Marco Venturini, tiratore; Andrea Pucci, giornalista; Fabio Milani, ex cestista; Francesca Rossi, scienziata; Gioacchino Alfano, politico; Maria Pia Ammirati, scrittrice, giornalista; Isabella de Bernardi, attrice, pubblicitaria.

Poi, compiono gli anni: Gaudi (Daniele Gaudi Cenacchi), musicista, compositore, discografico; Fulvio Milia, militare; Paolo Petrini, politico; Claudio Galli, ex pallavolista; Mark Gregory (Marco di Gregorio), attore; Luigi dall’Igna, manager, ingegnere; Aldo Nove, scrittore, poeta; Gabriele Brocani, conduttore radio; Amedeo Mangone, ex calciatore, allenatore; Alberto Selly (Alberto Rodogno), cantautore; Giorgio Frinolli, ex atleta, allenatore; Filippo Merola, cantante, conduttore tv; Alessandro Ambrosi, ex calciatore; Salvatore Russo, ex calciatore, allenatore; Nicola Boselli, ex calciatore; Gabriel Garko (Dario Gabriel Oliviero), attore; Simona Bonafè, politica; Duccio Pasqua, giornalista, conduttore radio; Christian Vieri, ex calciatore; Walter Beltrami, chitarrista, compositore; Alessandro Botturi, pilota moto; Marya (Maria Cellamaro), cantante, rapper.

Infine, festeggiano il compleanno: Alessandro Bianchi, cestista; Francesca Lubiani, ex tennista; Ferdinando Tozzi, giurista; Stefano Andreoli, scrittore, autore tv, blogger; Vanessa Cattoi, politica; Marco Ricci, musicista; Daniele Quadrini, calciatore; Fiorello Toppo, cestista; Marco di Bello, arbitro di calcio; Antonio Cassano, ex calciatore; Swan (Luigi Piccione), ballerino; Alessandro Zurla, attore, doppiatore; Gregorio di Leo, imprenditore, psicologo, kickboxer; Libania Grenot, atleta; Giorgio Girgis Sorial, politico; Maria Luisa Faro, politica; Gianluca Curci, calciatore; Andrea Mete, attore, doppiatore; Valentina Trapletti, atleta; Giovanni Montarone, attore; Simone Salviato, calciatore; Elisa Quazza, kickboxer, artista marziale; Matteo Siorpaes, giocatore di curling; Mirko Eramo, calciatore; Anastasia Grymalska, tennista; Chiara Vignati, calciatrice; Camilla Batini, schermitrice; Simone Verdi, calciatore; Simone Barlaam, nuotatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nell’immagine, Giancarlo Porrà, studio per autoritratto giovanile)