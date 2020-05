Buon compleanno Gianluca Basciu, Luca Ferraiuolo, Vittorio Sgarbi…

…Giuseppe Pignatone, David Attenborough, Elio Veltri, Fernando Cancedda, Mario Lavezzi, Maurizio Nichetti, Vincenzo de Luca, Daniela Vergara, Michele Pompeo Meta, Cristina Comencini, Gaetano Daniele Borioli, Mago Otelma, Denis Verdini, Marina Sereni, Fabrizio Failla, Luca Casarini, Omar Camporese, Luis Enrique, Franco Baresi, Saverio Deodato Dionisio, Enrique Iglesias, Giuseppe Biava, Giuseppe Zeno, Gennaro Sardo, Andrea Barzagli, Sandro Tonali…

Oggi 8 maggio compiono gli anni: Gianluca Basciu, baritono, economista; Luca Ferraiuolo, giornalista; Fernando Cancedda, giornalista; Giuseppe Pignatone, magistrato; Bruno Maurizi, ex calciatore; Dino Attanasio, fumettista; David Attenborough, divulgatore scientifico, naturalista; Aldo Albanesi, arbitro pallacanestro; Franco Marmiroli, ex calciatore; Elio (Cornelio) Veltri, medico, politico, giornalista; Maurizio Ponzi, critico cinematografico, regista; Romualdo Coviello, politico; Sandro Ferracuti, generale, manager; Vittorio Liberatori, politico; Alberto Zuliani, statistico; Bruno Carotenuto, attore; Nello Sbaiz, ex calciatore, allenatore, dirigente; Michele Dancelli, ex ciclista; Carmen Lavani, soprano; Zino Zani, ex calciatore; Franco Malvano, politico; Alberta de Simone, politica.

Inoltre, compiono gli anni: Mario Lavezzi, compositore, cantautore, discografico; Maurizio Nichetti, attore, sceneggiatore, regista; Divino Otelma (Marco Amleto Belelli), mago tv; Vincenzo de Luca, politico; Bortolo Mainardi, architetto, politico; Denis Verdini, politico, banchiere; Daniela Vergara, giornalista, conduttrice tv; Max Greggio, fumettista, autore tv; Vittorio Sgarbi, critico e storico d’arte, politico; Rosario Saro Vella, vescovo; Maurizio Zaccaro, produttore, regista, sceneggiatore; Antonio Arcari, arcivescovo; Michele Pompeo Meta, politico; Tony Sperandeo, attore, cantante; Roberto Chiancone, ex calciatore, allenatore; Chiara Ottaviano, storica, saggista; Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice, scrittrice.

Compiono gli anni anche: Gaetano Daniele Borioli, politico; Fabrizio Lucchi, ex calciatore; Beatrice Scarpato, scenografa; Evelina Nazzari (Maria Evelina Buffa), attrice; Achille Varzi, filosofo; Marisa Masullo, ex atleta; Orio Odori, clarinettista, compositore; Plinio Serena, ex calciatore; Patrizia Barbieri, politica; Franco Baresi, ex calciatore, allenatore; Claudio Morandini, scrittore; Maurizio Raggi, ex calciatore, allenatore; Marina Sereni, politica; Helmut Brunner, ex slittinista; Fabrizio Failla, giornalista; Maria Paiato, attrice; Max Costa, musicista, discografico; Stefano Maria Bianchi, giornalista, regista; Giorgio Perreca, kickboxer; Alberto Laurenti, compositore, musicista; Giovanni Ruvolo, biologo, politico; Andrea Montelpare, imprenditore; Massimiliano Smeriglio, politico; Claudio Taffarel, ex calciatore, allenatore; Luca Casarini, attivista; Viviana Durante, ballerina; Omar Camporese, ex tennista; Antonio de Crescentiis, politico; Giovanni Fava, politico.

Poi, compiono gli anni: Mauro Berruto, allenatore pallavolo; Valentina Pisanty, accademica, semiologa; Luis Enrique, ex calciatore, allenatore; Saverio Deodato Dionisio, attore; Lorenzo Donati, direttore di coro, compositore; Alessandro Pambianco, regista; Christian Scalzo, calciatore; Matteo Centurioni, ex calciatore, allenatore; Daniele Izzo, meteorologo; Davide Baiocco, calciatore; Enrique Iglesias, cantante, attore; Giuseppe Zeno, attore; Giuseppe Biava, ex calciatore, allenatore, dirigente; Dj Spyne (Igor Isidoro Cautero), dj, regista radio; Alessandra d’Ettorre, ciclista; Paolo de Chiara, giornalista, scrittore; Alessandro Donati, ex ciclista, dirigente; Gennaro Sardo, ex calciatore, dirigente; Mirkò (Mirkò Guida), pittore, ceramista; Andrea Barzagli, ex calciatore, allenatore; Carlotta Aggravi, attrice; Riccardo Ricciardi, politico; Roberto Vitiello, calciatore; Martina Cortesi, calciatrice; Dario Castiglio, attore; Alessio Praticò, attore; Elisa Bozzo, sincronetta; Loreta Gulotta, schermitrice; Riccardo Augusto Marchetti, politico; Giorgio Avola, schermidore; Kristian Sbaragli, ciclista; Sergiu Suciu, calciatore; Luigi Sepe, calciatore; Anna Trevisi, ciclista; Giulia Beghini, calciatrice; Davide Denegri, cestista; Sandro Tonali, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gianluca Basciu)