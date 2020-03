Buon compleanno Gianluigi Nuzzi, Kevin-Prince Boateng…

…Alan Greenspan, Wesley Hoedt, Carlo Galli, Vieri Ceriani, Saverio Lodato, Giuseppe Compagnone, Vittorio Agnoletto, Stefano Battistelli, Nicola Molteni, Rodrigo Taddei, Tommaso Berni, Federica Dieni…

Oggi 6 marzo compiono gli anni: Alan Greenspan, economista, ex presidente Fed; Aldo d’Ambrosi, ex calciatore; Carlo Galli, ex calciatore Roma, Milan, Lazio, dirigente; Armando Pellegrini, ex ciclista; Roberto Siorpaes, ex sciatore; Romano Penna, presbitero, biblista; Valentina Tereskova, cosmonauta, politica; Guidone (Guido Crapanzano), cantante, attore; Francesco Coccopalmerio, cardinale; Armando Ginesi, critico d’arte; Giovanni Sciamarelli, grecista; Margherita di Borbone Spagna, duchessa; Sergio Pompanin, bobbista; Giovanni Giudici, vescovo; Michele Carlotto, ex rugbista, dirigente.

Inoltre, compiono gli anni: Mario Cotelli, allenatore sci; Duccio Demetrio, accademico, scrittore; Carlo Gualdi, militare; Luigi Peroni, ex cestista, dirigente; Mario Bianchi, regista; Gianfranco de Angelis, cantante, attore; Anna Alegiani, attrice; Vieri Ceriani, economista; Saverio Lodato, giornalista, saggista; Giovanni Quadri, ex calciatore; Ileana Pagani, storiografa; Antonella Appiano, giornalista, conduttrice tv; Beppe Mecconi, pittore, scrittore, regista; Franco Pistoni, musicista, regista, attore; Giuseppe Compagnone, politico; Vittorio Agnoletto, medico, politico; Bruno Leali, ex ciclista, dirigente; Marcello Meroi, politico; Antonietta de Lillo, regista, fotografa, giornalista; Myriam Fecchi, conduttrice radio e tv; Tiziana Messina, ex calciatrice; Vincenzo Mirra, ex calciatore Siena, Nocerina, Ravenna, allenatore.

Compleanno anche di: Marinella Pacifico, politica; Mario Perantoni, politico; Piero Carletto, ex canottiere; Giuseppe Stama, ex cestista; Pietro Vanessi, disegnatore, illustratore; Daniela Palumbo, giornalista, scrittrice; Silvia Chiesa, violoncellista; Mauro Biani, fumettista; Stefania Pucciarelli, politica; Gianluigi Nuzzi, giornalista, saggista, conduttore tv; Gabriele Trentalance, doppiatore; Stefano Battistelli, ex nuotatore; Laura Cosenza, attrice, doppiatrice; Simona Vinci, scrittrice; Gianluca Atzori, ex calciatore Ternana, Perugia, Ravenna, allenatore; Stefano Piccardo, ex pallanotista, allenatore; Gioacchino Cascone, canottiere; Pierdomenico Baccalario, scrittore; Eric Gobetti, storico; Manuela Malerba, pallavolista; Nicola Molteni, politico; Paola Croce, ex pallavolista; Salvatore Perugini, ex rugbista, dirigente; Daniele Parisi, attore.

Infine, compleanno di: Rodrigo Taddei, ex calciatore; Tommaso Berni, calciatore Inter; Giulia Quintavalle, judoka; Nicolas Frey, calciatore; Alex Pederzoli, ex calciatore; Federica Dieni, politica; Matteo Piccinni, calciatore; Awa Coulibaly, rugbista, dirigente sportiva; Kevin-Prince Boateng, calciatore; Tobias Ebner, hockeista; Marina Gandini, ex ciclista; You Nouss Guennouna, calciatore a 5; Jonathas, calciatore Elche; Elisa Queirolo, pallanotista; Vincenzo Camilleri, calciatore; Pietro Iemmello, calciatore; Martina Ambrosi, calciatrice; Wesley Hoedt, calciatore ex Lazio; Antonino La Gumina, calciatore; Lorenzo Bucarelli, cestista; Patricia Varvari, attrice; Alice Rovigatti, arti marziali; Maddalena Porcarelli, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Kevin Prince Boateng)