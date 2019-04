Buon compleanno Gianni Letta, Felipe Anderson, Claudia Cardinale…

…Mariano Laurenti, Bernardo Valli, Goffredo Fofi, Enza Bruno Bossio, Claudio Fava, Barbara Parodi Delfino, Giampaolo Letta, Filippo re del Belgio, Alessio Vinci, Lorenzo Mieli, Luca Barbarossa, Jeda, Nicola Belmonte, Matteo Bigazzi…

Oggi 15 aprile compiono gli anni: Ariano Monti, ex calciatore; Guido Soldani, ex calciatore, allenatore; Fausto Denti, ex calciatore; Sergio Garrone, regista, sceneggiatore; Nicola d’Alessio Monte, allenatore di calcio; Mariano Laurenti, regista, sceneggiatore; Bernardo Valli, giornalista; Odero Gon, ex calciatore; Gianni Letta, politico, giornalista; Francesco Carta, ex calciatore; Goffredo Fofi, saggista, attivista, giornalista; Italo Masala, politico, avvocato; Claudia Cardinale, attrice; Agata Flori, attrice; Carlo Ginzburg, storico, scrittore, saggista; Claudio Velluti, ex cestista, ex atleta; Manuela Andrei, attrice, doppiatrice; Nicolò Nicolosi, politico; Ottavio Bruni, politico; Luciano Acciari, avvocato, dirigente sportivo; Claudio de Angelis, attore, doppiatore; Achille Mezzadri, giornalista, scrittore; Emilio Spedicato, matematico; Fernando Filoni, cardinale.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Novilio Bruschini, ex calciatore; Giuseppe Leoni, politico, giornalista, architetto; Claudio Pacifico, diplomatico, scrittore; Franco Battisodo, ex calciatore; Maria Grazia Siliquini, politica; Valerio Spadoni, ex calciatore, allenatore; Gaetano Pascarella, politico; Emy Cesaroni, cantante, attrice; Leo Boccardi, arcivescovo; Carlo Crivelli, compositore; Paolo Maruzzo, ex calciatore, allenatore; Carlo Ambrosini, fumettista; Antonio Gozzi, imprenditore, dirigente sportivo; Franco Salvia, regista, sceneggiatore, produttore tv; Vilberto Stocchi, biologo; Guglielmo Bacci, ex calciatore, allenatore; Ivan Berni, giornalista, saggista; Maurizio Sciarra, regista; Enza Bruno Bossio, politica; Claudio Fava, politico, giornalista, sceneggiatore; Luisa Torchia, giurista; Mauro Gravina, attore, doppiatore; Dario d’Ambrosi, attore, regista; Riccardo Milani, regista, sceneggiatore.

Compleanno anche di: Vittorio Poma, politico; Barbara Parodi Delfino, giornalista; Filippo, re del Belgio; Roberto Cataldi, avvocato, saggista, politico; Claudio Centin, artista; Francesco Mannella, ex cestista, allenatore; Alessandro Maran, politico; Luca Barbarossa, cantautore; Guido Besana, giornalista, sindacalista; Maurizio Costantini, ex calciatore, allenatore; Alberto Ghidoni, ex sciatore, allenatore; Alfredo Pedullà, giornalista; Vincenzo Nacci, ex pallavolista, allenatore; Carlotta Pisoni Brambilla, attrice, conduttrice tv; Perseo Miranda (Angelo Spaggiari), cantante; Emanuele Zanini, allenatore pallavolo; Giampaolo Letta, dirigente d’azienda, produttore cinema, figlio di Gianni; Alberto Martelossi, allenatore pallacanestro; Massimo Giudice, hockeista; Francesco Bonazzi, giornalista; Rustam Duloev, tenore; Giuseppe Manunta, fumettista; Alessio Vinci, giornalista, conduttore tv; Fabrizio Ambrassa, ex cestista, allenatore.

Poi, compleanno di: Lorella Landi, conduttrice tv; Daniele Piccini, filologo, poeta; Gabriele Toccafondi, politico; Lorenzo Mieli, produttore cinema e tv; Damiano Moscardi, ex calciatore, allenatore; Ettore Nicoletti, attore, produttore, regista; Matteo Corradini, scrittore; Christian Greco, egittologo; Vincenzo Manna, regista, drammaturgo, sceneggiatore; Alessandro Parisi, ex calciatore; Marco Zanchi, ex calciatore, allenatore; Valerio Attanasio, sceneggiatore, regista; Metal Carter (Marco de Pascale), rapper; Jeda, ex calciatore, allenatore; Matteo Formenti, cestista; Jean-Jacques Nkouloukidi, atleta; Luca Sut, politico; Alberto Manca, politico; Sara Pichelli, disegnatrice, fumettista; Dajana Roncione, attrice; Emanuele Bosi, attore; Adriano Cardarello, pugile; Giorgio Rubino, atleta; Claudia Sparpaglione, ex ginnasta.

Infine, compleanno di: Jessica Troiano, calciatrice; Nicola Belmonte, calciatore; Matteo Frassineti, cestista; Michele Cremonesi, calciatore; Francesco Fossi, canottiere; Luca Marziali, pallanotista; Alice Volpi, schermitrice; Felipe Anderson, calciatore; Eleonora Bruno, pallavolista; Elena Linari, calciatrice; Greta Brunello, calciatrice; Martina Brunello, calciatrice; Leonardo Fabbri, pesista; Valery Vigilucci, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Claudia Cardinale)