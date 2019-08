Buon compleanno Gianni Rivera, Timothy Geithner, Geppi Cucciari…

…Luc Montagnier, Roman Polanski, Robert Redford, Giulio Tremonti, Sergio Castellitto, Carlo Cottarelli, Umberto Guidoni, Mauro Mazza, Camillo Langone, Maria Cuffaro, Dario Scannapieco, Daniele Silvestri, Antonio Giannoccaro, Dusan Basta, Esteban Cambiasso, Beatrice Borromeo, Federica Ferraro, Andrea Renzi, Vincenzo Messina, Manuela Giugliano…

Oggi 18 agosto compiono gli anni: Luciano Gariboldi, ex calciatore; Elena Marinucci, politica; Luigi Parodi, ex calciatore; Mario Alessi, giornalista, diplomatico; Fiorella Diamantini, pittrice; Paolo Ordanini, pianista; Luc Montagnier, medico, biologo; Roman Polanski, regista, sceneggiatore; Giuseppe Bergamini, ex calciatore; Emiliano Giordano, ex calciatore, allenatore; Robert Redford, attore, regista; Enrico Bastiani, ex calciatore, allenatore; Luigi Giampaolino, magistrato; Adelio Verga, ex calciatore; Generoso Andria, politico; Emanuela Fallini, attrice, doppiatrice; Giorgio Maioli, ex calciatore, allenatore; Domenico Amalfitano, politico, insegnante; Beniamino Stella, cardinale, arcivescovo; Franco Zagaroli, politico; Rosalba Benzoni, politica.

Inoltre, compiono gli anni: Franco Pavoni, ex calciatore, allenatore; Gianni Rivera, ex calciatore, politico; Renato Kizito Sesana, presbitero, missionario, giornalista; Bruno Bacchetta, ex calciatore; Renata Ferri, musicista; Marcello Osler, ex ciclista; Roberto Pazzi, poeta, scrittore, giornalista; Giulio Tremonti, politico, avvocato, accademico; Vincenzo de Luca, politico, insegnante; Gabriele Martino, ex calciatore, allenatore, dirigente; Raffaele de Mucci, sociologo, politologo; Domenico Labrocca, ex calciatore, allenatore; Livio Melina, presbitero, teologo; Sabatino Aracu, politico; Francesco Bogliari, editore, giornalista.

Compleanno anche di: Sergio Castellitto, attore, regista, sceneggiatore; Ugolino Cossu, fumettista; Carlo Cottarelli, economista; Letizia de Torre, politica; Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico, politico; Giorgio Pagano, politico; Mauro Mazza, giornalista; Lalli (Marinella Ollino), cantautrice, attrice; Roberto Baldazzini, illustratore, fumettista; Federico Calcagno, giornalista; Gianni Giacomini, ex ciclista; Riccardo d’Angelo, chitarrista; Daniele Goletti, ex calciatore; Enrico Nieri, ex calciatore; Annamaria Rufino, sociologa, docente; Dario Badinelli, atleta; Johann Passler, ex biatleta; Timothy Geithner, politico, economista, banchiere; Camillo Langone, giornalista, scrittore; Giuseppe de Luca, fumettista; Maria Cuffaro, giornalista; Paolo Casoli, pilota moto; Fiorella Ceccacci Rubino, attrice; Walter Dondoni, ex calciatore, allenatore; Ernesto Lama, attore; Dino Abbrescia, attore; Piergiorgio Donatelli, filosofo.

Infine, festeggiano il compleanno: Carlo Colombo, architetto, designer; Dario Scannapieco, economista; Gianluca Schiavon, batterista; Daniele Silvestri, cantautore; Mara Nimis, ex cestista; Luigi Parisi, regista, doppiatore; Antonio Giannoccaro, ex arbitro di calcio; Cristian Salvato, ex ciclista; Geppi Cucciari, comica, scrittrice, conduttrice tv; Alan Cossettini, produttore cinema, regista; Piergiorgio Bucci, cavaliere; Giovanna Negro, politica; Maria Soave, giornalista; Massimo Fiorio, musicista, scrittore; Esteban Cambiasso, ex calciatore, allenatore; Marta Capurso, ex pattinatrice; Stella Rotondaro, attrice; Flavio Faggioni, hockeista; Luca Felicetti, ex hockeista, allenatore; Antonio Marotta, musicista, cantante, compositore; Damnagoras (Davide Moras), cantante; Elena Santarelli, conduttrice tv, modella, attrice; Barbara Abart, slittinista; Dusan Basta, calciatore; Beatrice Borromeo, modella, giornalista, conduttrice tv; Alessio Bidoli, violinista; Giulia Zanotelli, politica; Federica Ferraro, atleta; Rocco Palumbo, giocatore di poker; Andrea Renzi, cestista; Alessandro Tondo, pallavolista; Francesco Cappellin, atleta; Giulia Montalti, calciatrice; Vincenzo Messina, attore; Yohanes Chiappinelli, atleta; Manuela Giugliano, calciatrice; Matteo Berti, cestista; Antonio Flecca, taekwondoka; Davide di Veroli, schermidore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Geppi Cucciari)