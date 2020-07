Buon compleanno Gina Lollobrigida, Giampiero Boniperti…

…Antonio Matarrese, Minnie Minoprio, Giorgio Pasetto, Victoria Abril, Enrico Bertolino, Massimo Popolizio, Paola Concia, Ute Lemper, Marco Marin, Edi Rama, Giancarlo Marocchi, Alessio Boni, Michela Andreozzi, Fabrizio Fontana, Loredana de Nardis, Maria Giovanna Cherchi, Alessandro Bruno, Philipp Achammer, Andrea d’Agostino, Ada Puliti, Andrea Bacchetti, Stefano Tedesco, Gaia Vuerich, Andrea Magli, Chiara Eusebio…

Oggi 4 luglio compiono gli anni: Antonio del Duca, politico; Gina Lollobrigida, attrice, fotografa, scultrice, disegnatrice, cantante; Giampiero Boniperti, ex calciatore, dirigente, politico; Sandro Medolago, ex calciatore; Franca d’Alessandro Prisco, politica; Fulvio Fonda, ex calciatore; Antonio Matarrese, imprenditore, dirigente sportivo; Giorgio Pasetto, giornalista, politico; Minnie Minoprio, cantante, attrice, showgirl; Alberto Merlati, ex cestista; Ferdinando Scianna, fotografo.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giovanni Fumagalli, ex calciatore; Fernando Fattori, ex cestista; Elio Parolini, ex calciatore; Sonia Scotti, attrice, doppiatrice; Giovanni Brusatori, attore, regista, doppiatore; Luca Giuliano, autore di giochi; Carla Panerai, ex atleta; Tato Russo, attore, regista, scrittore; Roberto Borroni, politico; Marina Donato, produttrice e autrice tv; Pino Pellegrino, direttore casting; Piernicola Silvis, scrittore, poliziotto; Marco Berti, imprenditore; Gianfranco Lazzer, ex atleta; Maurizio Zipponi, politico, sindacalista; Fabio Vettori, disegnatore; Marco Vincenzi, artista, fotografo; Victoria Abril, attrice, cantante; Romolo Benvenuto, politico; Angelo Galasso, stilista; Paola Nazzaro, costumista, scenografa; Francesca Sifola, scrittrice; Enrico Bertolino, comico, conduttore tv.

Compleanno anche di: Rosa Mogliasso, scrittrice; Roberto Piccioli, giocatore di baseball; Daniele Campani, batterista; Massimo Popolizio, attore, doppiatore; Cinzia Rampazzo, ex nuotatrice, politica; Federico Andreotti, autore tv, regista; Paolo di Laura Frattura, politico; Luca Salvagno, fumettista; Paola Concia, politica; Ute Lemper, cantante, attrice; Marco Marin, schermidore, politico; Andrea Venturi, fumettista; Onofrio Barone, ex calciatore, allenatore; Paolo Bianchi, scrittore, giornalista, traduttore; Francesco Carofiglio, architetto, scrittore, illustratore; Maurizio Codispoti, ex calciatore, allenatore; Edi Rama, politico, pittore, giornalista, premier Albania; Massimo Ferraiuolo, ex cestista, dirigente.

Poi, compiono gli anni: Agostino Ghiglia, politico; Giancarlo Marocchi, ex calciatore, dirigente, opinionista tv; Salvatore Mazzarano, ex calciatore; Alessio Boni, attore; Massimo Cumbo, ex arbitro di calcio a 5; Alessandro di Carlo, attore; Corrado Fumagalli, ex cestista; Orio Scaduto, attore; Michela Andreozzi, attrice, autrice tv, sceneggiatrice; Barbara Mussio, pattinatrice; Simone Sello, chitarrista, discografico, compositore; Davide Lampugnani, ex calciatore; Giovanni Sorce, ex calciatore; Fabrizio Fontana, comico, cantante; Fabrizio Griffa, scrittore, paroliere, cantautore; Alessandro Calzolari, ex ciclista; Laura Migliacci, attrice, doppiatrice, autrice tv.

Infine, compiono gli anni: Gianluca Plini, ex calciatore a 5, dirigente; Loredana de Nardis, attrice; Taiyo Yamanouchi (Hyst), attore, rapper, illustratore; Cristiano Ceriello, regista, avvocato, attivista; Chiara Simionato, pattinatrice; Vito Palumbo, regista, sceneggiatore, montatore; Salvatore Onelli, ex pallamanista; Alessandro Ploner, deltaplanista; Alessio Rimoldi, atleta, golfista; Alborosie (Alberto d’Ascola), cantante, beatmaker, musicista; Paolo Mori, autore di giochi; Maria Giovanna Cherchi, cantautrice; Michela Molinengo, pallavolista; Giovanni Cecini, storico; Daniela Gioria, giocatrice di beach volley; Riccardo Filippelli, tiratore; Alessandro Bruno, calciatore; Maurizio di Girolamo, attore, doppiatore, imitatore; Mattia Serafini, calciatore; Ester Botta, attrice; Matteo della Bordella, alpinista, arrampicatore; Philipp Achammer, politico; Andrea d’Agostino, calciatore; Ada Puliti, cestista; Andrea Bacchetti, rugbista; Silvia Piva, ex calciatrice; Stefano Tedesco, atleta; Giulia Pegoraro, cestista; Francesco Taskayali, pianista, compositore; Gaia Vuerich, fondista; Franco 126, cantautore, rapper; Andrea Magli, rugbista; Federica Sosio, scialpinista; Chiara Eusebio, calciatrice; Luca Mattivi, hockeista; Agnese Bonfantini, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gina Lollobrigida)