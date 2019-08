Buon compleanno Giorgio Caroli, Antonio Tajani, Alessandro di Battista…

…Barack Obama, Nello Ciangherotti, Fabrizio Capucci, Pierpaolo Manservisi, Massimo Sarmi, Sergio Cusani, Sabina Ciuffini, Giovanni Burtone, Matteo Becucci, Giuseppe Civati, Luca Antonini, Chiara Pastore, Angelo Pagani, Ferdinando Vitofrancesco, Riccardo Perpetuini, Giovanni di Lorenzo…

Oggi 4 agosto compiono gli anni: Giorgio Caroli, giornalista; Gabriella Tucci, soprano; Nello Ciangherotti, direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore; Carmelo Rado, ex atleta; Mario Palombo, politico; Gianni Lonzi, ex pallanotista, allenatore, dirigente; Fabrizio Capucci, attore, produttore cinema; Maurizio Diana, geologo, fisico, pittore; Lello Russo, politico; Cesare de Agostini, giornalista; Roberto Ulivi, politico; Laura Cima, politica; Raffaele Morese, sindacalista; Pierpaolo Manservisi, ex calciatore; Luigi Bosca, ex calciatore, allenatore; Giovanni Tesio, filologo, critico letterario; Rosa Rocca, ex calciatrice; Giorgio Parisi, fisico; Massimo Sarmi, dirigente d’azienda.

Inoltre, compleanno di: Sergio Cusani, manager; Teresio Delfino, politico; Luigi Serafini, artista, architetto, designer; Sabina Ciuffini, showgirl; Roberto Esposito, filosofo; Fabio Cazzola, ex calciatore; Adolf Insam, ex hockeista, allenatore, dirigente; Rino Rappuoli, microbiologo; Franco Saudelli, fumettista; Michele Stornello, politico; Antonio Tajani, politico; Giancarlo Finardi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Sandra Pianalto, economista; Alberto Bassetti, regista, drammaturgo; Giovanni Burtone, politico; Mario d’Amico, autore tv; Luigi Negri, politico, architetto; Cesare Casiraghi, pubblicitario; Massimo Venturiello, attore, regista, doppiatore; Agostino Ghesini, ex atleta; Stefania Tozzi, cantante; Stefano Bellon, ex nuotatore, medico, dirigente pubblico; Daniele Bresciano, velista; Michele Anzaldi, politico; Romeo Castellucci, regista teatro, scenografo; Arnoldo Mario dall’O, artista; José Luiz Rodriguez Zapatero, politico; Barack Obama, ex presidente Usa; Salvatore Bonafede, compositore, pianista; Corrado Rizza, dj, discografico; Filippo Corsini, giornalista, conduttore radio.

Compleanno anche di: Livio Cotrozzi, scrittore; Alessandro de Minicis, ex tennista; Paolo Pisano, militare; Peppe Quintale, attore, comico; Andrea Ridolfi, musicista, compositore, direttore d’orchestra; Emanuela Abbadessa, scrittrice, saggista; Teresa Ranieri, coreografa; Gabriel Rosati, musicista; Gianni Sedioli, fumettista; Stefano Olivari, giornalista, scrittore, editore; Willfried Pallhuber, biatleta; Ilaria Tocchini, nuotatrice; Aniello Arena, scrittore, attore; Christina Grimandi, attrice, cantante, ballerina; Alessandra Zucchelli, ex cestista; Dj Enzo (Vincenzo Cerciello), dj, rapper; Stefano Sottili, ex calciatore, allenatore; Matteo Becucci, cantautore; Fabio Fulco, attore; Giuliano Bonetto, doppiatore; Gianluca Capitano, ex ciclista; Emanuela d’Amico, doppiatrice, attrice; Pasquale Maietta, politico, dirigente sportivo; Domenico Toscano, ex calciatore, allenatore; Luca Zardini, arrampicatore; Luca Capecchi, ex calciatore.

Infine, compiono gli anni: Adele Frollani, ex calciatrice; Giuseppe Civati, politico; Max Sabbatani, pilota moto; Antonio Pandolfo, cabarettista, attore, animatore; Marzia Fontana, attrice, conduttrice tv; Marco Trentacoste, chitarrista, tastierista, discografico; Mauro Morello, ex calciatore; Marco Bocci, attore; Alessandro di Battista, politico; Marcello Polastri, speleologo, saggista; Kris Burton, rugbista; Alessandro Capitani, regista, sceneggiatore; Simone del Nero, calciatore; Marco Fabroni, pallavolista; Marco Vitale, arciere; Luca Antonini, ex calciatore, procuratore, dirigente; Rudy Smaila, attore, cantante; Laila Soufyane, atleta; Claudia Cesarini, pentatleta; Chiara Pastore, cestista; Fabian Heidegger, ex velista; Angelo Pagani, ex ciclista; Ferdinando Vitofrancesco, calciatore; Riccardo Perpetuini, ex calciatore; Tommaso Traversa, hockeista; Daniele Garozzo, schermidore; Giorgio Sgobba, cestista; Giovanni di Lorenzo, calciatore; Federico Ruzza, rugbista; Aurora Campagna, lottatrice; Pilar Rubagotti, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Antonio Tajani)