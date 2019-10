Buon compleanno Giuseppe Wilson, Benigni, El Shaarawi…

…Gianni Nazzaro, Lino Patruno, Maurizio Turone, Renato Copparoni, Claudia Giordani, Patrizia Mirigliani, Margaret Mazzantini, Daniele Montroni, Antonio Manicone, Federica Panicucci, Giulia Pennella…

Oggi 27 ottobre compiono gli anni: Renata Carraretto, ex sciatrice; Liliana Bonfatti, attrice; Luciano Padoàn, ex calciatore; Giorgio Grassi, architetto; Lino Patruno, musicista, attore, cabarettista; Donato Manfroi, politico; Achille Rossi, presbitero, scrittore; Giovanni Ricevuto, politico; Luca Alinari, pittore; Giuseppe Wilson, ex calciatore, dirigente; Stefano Micossi, economista; Gabriele Parenti, giornalista, regista, scrittore; Leonardo Coen, giornalista; Gianni Nazzaro, cantante, attore; Maurizio Turone, ex calciatore; Gianni Molina, allenatore pallacanestro; Roberto Benigni, attore; Renato Copparoni, ex calciatore, allenatore; Mario Morcone, prefetto, politico; Frank Crudele, attore; Andrea Carmine de Simone, politico.

Inoltre compiono gli anni: Maurizio Trombini, attore, doppiatore; Salvatore Armidoro, ex calciatore; Claudia Giordani, ex sciatrice, dirigente; Maria Alessandra Sandulli, giurista; Maria Angela Cassol, medaglista; Andrea Gabrielli, imprenditore, dirigente sportivo; Gino Gerosa, cardiochirurgo; Patrizia Mirigliani, imprenditrice, personaggio tv; Tullio Visioli, compositore, flautista, cantante; Massimo Olcese, attore, comico; Paolo Mazzeni, ex calciatore; Silvano Fuso, chimico, divulgatore scientifico; Fedele Sanciu, politico, imprenditore; Bruno Siciliano, ingegnere; Margaret Mazzantini, scrittrice, drammaturga, attrice; Fabio Rossello, imprenditore; Daniele Montroni, politico; Oliviero Malaspina, cantautore, scrittore, poeta; Raffaella Memo, ex canottiera; Evelina Santangelo, scrittrice; Silvana Greco, sociologa; Antonio Manicone, ex calciatore, allenatore; Teodoro Piccinno, ex calciatore; Federica d’Astolfo, ex calciatrice, allenatrice; Simone Moro, alpinista, aviatore; Federica Panicucci, attrice, conduttrice tv; Francesco Artibani, fumettista; Mauro Bacchin, ex calciatore, allenatore.

Infine, compleanno di: Luca Rossi, fumettista; Marco Negri, ex calciatore; Danno (Simone Eleuteri), rapper; Stefano Guidoni, ex calciatore, allenatore; Luigi Augussori, politico; Saverio Oreglia d’Isola, architetto; Giacomo Filippi, ex calciatore, allenatore; Marina Guadagno, attrice, doppiatrice, dialoghista; Nicola Mazzucato, rugbista, allenatore; Giorgia Cardaci, attrice; Marco Carraretto, ex cestista, dirigente; Federico Bellina, cestista; Daniel Antonioli, triatleta; Emanuela Ramon, cestista; Ludovico Nitoglia, ex rugbista; Elisa Brocard, fondista; Loredana Errore, cantautrice; Stefano Bianco, pilota moto; Nicola Mei, cestista; Gea Riva, attrice, doppiatrice; Giulia Pennella, atleta; Stephan El Shaarawi, calciatore; Gianluca Vallini, hockeista; Emanuele Buzzi, sciatore alpino; Mattia Contini, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Roberto Benigni)