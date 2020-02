Buon compleanno Harry Belafonte, Gene Gnocchi, Justin Bieber…

…Rino Formica, Lamberto Dini, Carlo Regalia, Paris dell’Unto, Alfio Krancic, Lamberto Giorgi, Luisella Albanella, Ron Howard, Roberto Ciufoli, Michelino Davico, Ubaldo Righetti…

Oggi 1° marzo compiono gli anni: Camilla Salvago Raggi, scrittrice; Harry Belafonte, cantante, musicista, attore, attivista; Rino Formica, politico; Nico Naldini, scrittore, regista, poeta; Lamberto Dini, economista, dirigente d’azienda, politico; Carlo Regalia, ex calciatore Cagliari, allenatore, dirigente; Renato Corti, vescovo; Paris dell’Unto, politico; Mario Graziano Parri, poeta, scrittore; Giuseppe Ciani, pittore, scrittore; Giovanni de Censi, banchiere, dirigente d’azienda; Guido Ziccone, politico, avvocato; Roberto Bisacco, attore; Giuliano di Bernardo, filosofo; Stefano Piano, storico delle religioni, orientalista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Paolo Ferrario, ex calciatore Milan, Cesena, allenatore; Biagio Tempesta, politico; Mauro Checcoli, cavaliere; Roberto Gasparroni, ex calciatore Pisa; Gianfranco de Bernardi, ex calciatore Pro Patria; Sergio Pellizzaro, ex calciatore Mantova, Perugia, Palermo, Atalanta; Bianca Maria Fiorillo, politica; Gino Gronchi, imprenditore, dirigente sportivo; Barbara Lory, cantante, attrice; Alfio Krancic, disegnatore, vignettista; Leonard Mann (Leonardo Manzella), attore; Antonio Serena, politico, scrittore; Mauro Vannucchi, ex ciclista; Daniela Brancati, giornalista, scrittrice, imprenditrice; Amedeo Crippa, ex calciatore; Giuseppe Fini, politico; Lamberto Giorgi, conduttore tv; Francesco Kunderfranco, ex cestista; Rosalba Cesini, politica; Nick Mike Mayer, ex calciatore e ex giocatore di football americano; Loris Benelli, ex cestista; Ivano Corni, scrittore; Marilde Provera, politica.

Festeggiano il compleanno anche: Luisella Albanella, politica; Ron Howard, regista, sceneggiatore, attore, produttore; Emma Scaunich, ex atleta; Passepartout (Gianfranco Tartaglia), fumettista; Enzo Avitabile, sassofonista, cantautore; Carlo Briani, attore; Claudio Corti, ex ciclista, dirigente; Gennaro Duccilli, attore, regista, drammaturgo; Gene Gnocchi, ex calciatore, attore, conduttore tv, cantante; Maria Carmela Lanzetta, politica; Maria Gabriella Pinto, politica; Roberto Ciufoli, attore, doppiatore; Fabrizio Giannini, manager, discografico; Michelino Davico, politico; Christine Mayn, attrice; Francesca Zaccariotto, politica; Francesco Biondo dalla Casapiccola, architetto, scenografo; Piero Montecchi, ex cestista; Angelo Musone, ex pugile.

Poi, festeggiano il compleanno: Ubaldo Righetti, ex calciatore Roma, Udinese, Lecce, Pescara, allenatore, opinionista; Maurizio Randazzo, ex schermidore; Maurizio Pellegrino, ex calciatore, allenatore, dirigente; Francesco Viganò, giurista; Antonella Carta, calciatrice; Massimo Giovanelli, rugbista, dirigente; Vincenzo Diglio, attore, regista; Eloy Fritsch, tastierista, compositore; Pasquale Logiudice, ex calciatore Catanzaro, dirigente; Marco Merlo, ex calciatore Cremonese, allenatore; Marco Barnabino, fotografo; Vincenzo Esposito, cestista, allenatore; Fabio Geda, scrittore; Raoul Torresi, direttore fotografia; Sabrina Colle, attrice, modella; Romina Mondello, attrice; Roberto Fineschi, filosofo; Francesco Mazzariol, rugbista, allenatore; Valerio Vermiglio, pallavolista; Tobia Loriga, pugile; Marco Cattaneo, giornalista, conduttore tv.

Infine, compiono gli anni: Adelia Marra, pattinatrice; Giacomo Rigoni, pallavolista; Lucia Scanu, politica; Licia Nunez, attrice; Manuela Spartà, attrice; Claudio Coralli, calciatore; Vincenzo Boni, nuotatore; Giorgia Galletti, calciatrice; Daniele Greco, atleta; Jessica Cecchini, modella; Marco del Lungo, pallanotista; Chiara Voloninno, calciatrice; Corrado de Stefani, golfista; Justin Bieber, cantante, attore, musicista; Giulia Segalini, calciatrice; Brando Pacitto, attore; Veronica Yoko Plebani, canoista, snowboarder.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Harry Belafonte)