Buon compleanno Ignazio Marino, Massimiliano Fratarcangeli…

…Samuel Eto’o, Etrit Berisha, Chuck Norris, Umberto Balsamo, Giovanna, Sharon Stone, Eva Herzigova, Michele Paramatti, Michele Serena, Brando de Sica…

Oggi 10 marzo compiono gli anni: Massimiliano Fratarcangeli, manager; Gino Cereseto, ex calciatore; Giuseppe di Federico, giurista; Marcello Motto, ex cestista; Vincenzo Tondo, ex tiratore; Paolo Da Ros, ex giocatore di curling; (Americo) Pordenone Montanari, artista; Domenico Volpini, politico; Dante Lafranconi, vescovo; Chuck Norris, attore, arti marziali, produttore; Francesco di Benedetto, ex allenatore; Umberto Balsamo, cantautore; Frank del Giudice, musicista, compositore; Carlo Proietti, politico; Maria Pia Conte, attrice; Carlo Longhi, ex arbitro di calcio; Giovanna (Nocetti), cantante, discografica; Giuliano Boffardi, politico, scrittore; Gianni Giudici, pilota auto; Claudio Montepagani, ex calciatore Foggia, Prato, Mantova.

Inoltre, compleanno di: Giorgio Bonamente, storico; Pietro Antonio di Prima, politico; Serena Spaziani, attrice, doppiatrice; Marzio Honorato, attore; Luciano Zecchini, ex calciatore Torino, Milan, Sampdoria, Perugia, allenatore; Claudio Chico, attore; Pietro Michesi, ex calciatore Arezzo, Catanzaro; Piero Schiavo Campo, scrittore, blogger; Alvaro Tacchini, storico; Daniela Larese Filon, politica; Giovanni Maria Vian, storico, giornalista; Richard Benson, conduttore radio e tv, chitarrista; Ignazio Marino, medico, politico, ex sindaco di Roma; Stefano de Benedetti, scialpinista, alpinista, dirigente d’azienda; Primo Giroldini, regista, produttore; Sharon Stone, attrice; Stefano Chiacchella, pittore; Rita Marcotulli, compositrice, pianista; Francesco Ranieri Martinotti, regista, sceneggiatore; Tiziano Tagliani, politico; Enrico Aimi, politico; Paola Bresciano, ex calciatrice, modella; Anna Maria Mancuso, politica.

Poi, compleanno di: Carlo Zannetti, cantautore, chitarrista; Paolo Fabrizio Iacuzzi, poeta, critico letterario, curatore editoriale; Antonietta Giacometti, imprenditrice, politica; Giovanni Koetting, ex calciatore Ancona, allenatore; Giorgio Valli, allenatore pallacanestro; Manuela Benelli, ex pallavolista, allenatrice; Anna Maria Corazza Bildt, politica; Gianni Faiola, ex giocatore calcio a 5, allenatore; Gianluca Guazzaroni, karateka; Mario Lanzani, scacchista; Antonello Paliotti, musicista, compositore; Edoardo, conte di Wessex; Carlo Lepore, basso; Alex Fiorio, pilota rally, dirigente; Ugo Napolitano, ex calciatore Prato, Cosenza, Reggina, allenatore; Marzia Sabella, magistrata; Enrico Azzimonti, architetto, designer; Sergio Sironi, conduttore radio, comico; Riki di Bin, ex calciatore Livorno, Modena, allenatore.

Ancora, compleanno di: Michele Paramatti, ex calciatore Spal, Bologna, Juventus; Giandomenico Costi, ex calciatore Venezia, Lucchese, allenatore, dirigente; Antonio Marciello, militare; Massimo Polidoro, giornalista, scrittore, divulgatore scientifico; Corrado Bronzo, pallamanista; Massimo Giannelli, ex calciatore; Michele Serena, ex calciatore Sampdoria, Fiorentina, Atletico Madrid, Parma, Inter, allenatore; Mauro Casciari, conduttore radio, dj; Eva Herzigova, attrice, modella; Franco de Benedittis, discografico, arrangiatore; Alessandro dal Canto, ex calciatore Vicenza, Torino, Venezia, Albinoleffe, allenatore; Anita Torti, pugile; Daniela Turra, ex calciatrice; Alessio d’Ascenzo, ex giocatore football americano, allenatore, dirigente; Samuel Eto’o, calciatore.

Infine, compleanno di: Maria Sorvillo, ex calciatrice, calciatrice a 5; Marco Visentin, pallavolista; Brando de Sica, attore, regista; Francesco Ruopolo, calciatore; Marco Coletti, rugbista; Ambra Migliori, ex nuotatrice; Mauro Pinton, cestista; Giorgia Baldelli, pallavolista; Corinna Boccacini, snowboarder; Eleonora di Ruscio, attrice; Samuele Avallone, pallanotista; Giulia Lippi, attrice; Eleonora Sarti, arciera; Mauro Aragoni, regista, sceneggiatore; Etrit Berisha, calciatore; Adelchi Virgili, tennista; Sara Mollaioli, attrice; Cecilia Camellini, nuotatrice; Roberta Filippozzi, calciatrice; Davide Cesana, cestista; Kiara Fontanesi, pilota moto; Eleonora Furlan, pallavolista; Mauro Coppolaro, calciatore; Alessandro Simioni, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Massimiliano Fratarcangeli)