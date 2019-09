Buon compleanno Isabella Helfer, Giuseppe Cruciani, Cristina Chiabotto…

…Danilo Poggiolini, Domenico Fisichella, Angelo Pezzana, Claudio Argento, Emilio Floris, Carmen Maura, Oliver Stone, Plinio Fernando, Renzo Rosso, Domenico de Siano, Alessandro Renica, Amedeo Matacena, Gianmarco Pozzecco, Giuseppe Vacciano, Vanessa Camani, Massimo Callegari, Caterina Murino, Matteo Guarise, Mariangela Perrupato, Marco Lo Bianco, Maurizio Aluigi, Anna Bongiorni…

Oggi 15 settembre compiono gli anni: Isabella Helfer, giornalista; Gianni Leone, musicista, cantautore; Luigi Sculli, ex calciatore; Antonio Torreano, ex calciatore; Sergio Camillo Segre, politico, giornalista; Italo Pasquon, chimico; Giuseppe Pinori, direttore fotografia; Alessandro Pin, ex calciatore; Danilo Poggiolini, medico, politico; Severino Angella, ex ciclista; Donato Feliciano, ex pallonista; Domenico Fisichella, politico, docente; Silvano Mencacci, ex calciatore; Emilio Cappuccio, attore, doppiatore; Roberto Marchini, politico; Giuseppe Pappalettera, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Giuseppe Pappalettera, ex calciatore; Angelo Pezzana, attivista, politico; Domenico Umberto d’Ambrosio, arcivescovo; Franco Pappalardo La Rosa, critico letterario, giornalista, scrittore; Ugo Grimaldi, politico; Claudio Argento, sceneggiatore, produttore; Luigi Follieri, politico; Renato Mattarucchi, ex calciatore; Emilio Floris, politico; Mauro Piacenza, cardinale, arcivescovo; Giancarlo Bellini, ex ciclista e ciclocrossista; Franco Cresci, ex calciatore; Doriano di Benedetto, politico, imprenditore; Carmen Maura, attrice; Cesare Majoni, giocatore di curling; Carlo Micheli, scacchista; Paolo Aldo Rossi, storico della scienza, accademico, saggista; Oliver Stone, regista, sceneggiatore, produttore; Plinio Fernando, attore, scultore; Emilio Monaldi, ex calciatore, allenatore; Giorgio Barani, saggista.

Compleanno anche di: Antonio Sasso, giornalista; Angela Francese, politica; Piero Celani, politico; Marcello Basso, politico; Fabio Rugge, politologo, rettore; Fulvio Fellet, ex calciatore, allenatore; Gianni Leone, cantautore; Gianluigi Magri, politico; Renzo Rosso, imprenditore, stilista, dirigente sportivo; Leonardo Messana, ex pallavolista, allenatore; Cesidio Oddi, ex calciatore; Marco Carena, cantautore; Gianmarco Bellini, ufficiale; Domenico de Siano, politico; Anna di Francisca, regista, sceneggiatrice; Giancarlo Caracuzzo, disegnatore; Cinzia Mascoli, attrice; Gianni Sacchi, vescovo; Katia Beni, attrice; Vincenzo d’Agostino, paroliere;Sergio Pappalettera, designer; Demetrio Salvi, docente, critico cinema; Paolo Filippi, politico; Fausto Pari, ex calciatore, dirigente; Alessandro Renica, ex calciatore, allenatore; Amedeo Matacena, politico, imprenditore; Paolo Negro, giornalista, scrittore; Raffaele Solimeno, ex calciatore, allenatore.

Poi, compiono gli anni: Michele Anelli, cantautore, scrittore; Brando (Orazio Grillo), cantautore, chitarrista, discografico; Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radio e tv; Guglielmo Giombanco, vescovo; Alessandro Maggi, regista; Dejan Savicevic, ex calciatore, allenatore, dirigente; Alessio di Clemente, attore; Giorgio Piantanida, ex scialpinista; Antonio Farina, scenografo; Danny Nucci, attore; Luca Bonaccorsi, giornalista, conduttore tv; Giuseppe d’Urso, ex atleta; Brando (Orazio Grillo), cantautore, chitarrista, produttore; Federico Ferrari, filosofo, critico d’arte; Gianluca Machelli, attore, doppiatore; Arrigo Musti, pittore; Massimo Sorrentino, ex cestista; Mauro Bertarelli, ex calciatore, allenatore; Riccardo Geminiani, giornalista, scrittore; Maximilian Nisi, attore; Max Arduini, cantautore; Giovanni Bussei, pilota moto; Gianmarco Pozzecco, ex cestista, allenatore; Giuseppe Vacciano, politico.

Infine, festeggiano il compleanno: Giandomenico Basso, pilota rally; Divier Nelli, scrittore; Francesco Foiera, cestista; Vanessa Camani, politica; Enrico Terrinoni, docente, traduttore; Massimo Callegari, giornalista, conduttore tv; Luca Magri, attore, regista; Caterina Murino, attrice, showgirl, modella; Alex Bellini, esploratore; Antonella Papiro, politica, imprenditrice; Lorenzo Bernucci, ex ciclista; Domenico Spada, pugile; Simone Albergoni, pilota moto; Gianluca Coletta, ciclista; Alberto Casadei, pallavolista; Lina Gritti, calciatrice; Sara Lazzaro, attrice; Cristina Chiabotto, conduttrice tv, showgirl, modella; Matteo Guarise, modello, pattinatore; Mariangela Perrupato, sincronetta; Glaucia Paola Virdone, attrice; Marco Lo Bianco, pallavolista; Maurizio Aluigi, rugbista; Anna Bongiorni, atleta; Matilde Copetti, calciatrice; Alex Hofer, sciatore; Michela Battiston, schermitrice; Alfonso Coppola, pilota moto; Gaetano Baviera, pallanotista; David Okeke, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Cristina Chiabotto)