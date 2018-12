Buon compleanno Jane Fonda, Martufello…

…Liliana Feldmann, Emmanuel Macron, Giuseppina Leone, Massimo Bertarelli, Mario Resca, Italo Ghitti, Giordano Bruno Guerri, Sergio Rubini, Mara Valdinosi, Matias Almeyda, Cristian Zaccardo, Federica Radicchi, Davide Viscardi, Riccardo Saponara, Alex Gruber…

Oggi 21 dicembre compiono gli anni: Guido Strazza, artista; Marcello Svorenich, ex calciatore; Liliana Feldmann, attrice, conduttrice radio, doppiatrice; Ermanno Alloni, ex calciatore; Biagio de Giovanni, filosofo, politico; Eugenio Binini, vescovo; Giuseppina Leone, ex atleta; Giulia Niccolai, poetessa, traduttrice; Jane Fonda, attrice, produttrice; Sandro Dori, attore, doppiatore; Giorgio Fogar, ex calciatore; Franco Micalizzi, compositore; Gianni Dei, attore, cantante.

Inoltre, compiono gli anni: Gianpaolo Fontana, ex calciatore; Mauro di Giandomenico, filosofo, storico della scienza; Massimo Bertarelli, giornalista, critico cinema; Dina de Santis, attrice; Lanfranco Senn, economista; Renato Canova, allenatore atletica leggera; Mario Resca, dirigente d’azienda; Italo Ghitti, magistrato; Giuseppe Pizza, politico; Umberto Quattrocchi, naturalista; Roldano Simeoni, pallanotista; Neidi Umidi Sala, politica; Giordano Bruno Guerri, giornalista, storico; Aldo Parecchini, ex ciclista; Martufello (Fabrizio Maturani), attore, cabarettista; Franco Righetti, politico; Eraldo Baldini, scrittore; Renato Boccardo, arcivescovo; Emanuele Gattelli, ex calciatore Atalanta, Cagliari; Silvio Bandinelli, regista, produttore; Chris Evert, ex tennista; Massimo Tassara, ex calciatore, allenatore; Paola Giannetti, attrice, doppiatrice; Roberto Ottaviano, sassofonista.

Anche compleanno di: Fabio Rizzitelli, hockeista, dirigente; Michele Caccamo, poeta, scrittore, editore; Giorgio Diritti, regista, sceneggiatore, montatore; Sergio Rubini, attore, regista, sceneggiatore; Mara Valdinosi, politica; Nicola Cuomo, avvocato, politico; Sauro Fattori, ex calciatore, allenatore; Pino Imperatore, umorista; Alessandro dell’Acqua, stilista; Maria Cristina Cantù, politica; Lelio Bottero, scrittore; Alessandro Paci, attore; Fabiana Udenio, attrice; Andrea Alessi, ex sciatore nautico; Ettore Balestrero, arcivescovo; Mauro Bettin, ex ciclista; Irene Lamedica, cantante, dj; Gianluca Musumeci, ex calciatore; Rufo Emiliano Verga, ex calciatore; David Pratelli, imitatore, attore; Luca Villa, ex calciatore; Marcello Gemmato, politico, farmacista; Rita Pelusio, attrice, cabarettista; Luca Stoppa, atleta; Matias Almeyda, ex calciatore Lazio, Parma, Inter.

Infine, festeggiano il compleanno: Emanuele Asti, cantante, compositore, discografico; Luca Serio Bertolini, musicista, cantante, chitarrista; Andrea Cristoforetti, ex calciatore a 5, allenatore; Hervé Barmasse, alpinista; Emmanuel Macron, presidente Francia; Luigi Morville, doppiatore; Emiliano Brembilla, nuotatore; Alessia Gizzi, giornalista; Sarah Maestri, attrice, conduttrice radio, scrittrice; Marco Pozza, presbitero, scrittore, giornalista; Michele di Piedi, calciatore; Emanuele Fratini, calciatore a 5; Cristian Zaccardo, calciatore; Francesca Doveri, atleta; Clementino (Clemente Maccaro), rapper, attore; Trevor Trevisan, calciatore; Federica Radicchi, pallanotista; Davide Viscardi, pattinatore; Riccardo Saponara, calciatore; Alex Gruber, slittinista; Michael Ruben Rinaldi, pilota moto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Jane Fonda)