Buon compleanno Kylie Minogue, Francesco Specchia, Elenoire Casalegno…

…Cesare Ruperto, Rudolph Giuliani, Daniela Gasparini, Silvana de Mari, Giuseppe Sala, Laura Bianconi, Laura Marinoni, Andrea Marcucci, Alessandro Melchiorri, Chiara Mastroianni, Roberto Goretti, Mattia Rosso, Davide Carcuro, Karima, Federica Jasmeen Giura, Antonio Rozzi…

Oggi 28 maggio compiono gli anni: Cesare Ruperto, giurista, ex presidente corte costituzionale; Mario Antozzi, ex calciatore; Francesco Monterisi, cardinale, arcivescovo; Riccardo Pizzuti, attore, stuntman; Bepi de Marzi, compositore, direttore di coro, organista; Gianfranco Sardagna, ex cestista; Bruno Ferrari, politico; Emilia Sarogni, scrittrice, saggista; Giovanni de Min, ex calciatore; Gaetano Veneto, politico, accademico, avvocato; Maria Carazzi, politica; Renato di Lorenzo, ingegnere, scrittore, giornalista.

Inoltre, compiono gli anni: Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York; Alessio Badari, ex calciatore; Mariangela Gritta Grainer, politica; Salvatore Allocca, politico; Erika Lechner, ex slittinista; Elisabetta Strickland, accademica; Antonio Fava, attore, scrittore, drammaturgo; Ennio Tricomi, compositore, discografico; Danilo Arona, giornalista, scrittore, saggista; Daniela Gasparini, politica; Mario Taborelli, imprenditore, politico; Silvana de Mari, scrittrice, medica, blogger; Clotilde de Spirito, attrice; Luca Formenton, editore; Manlio Zanini, ex calciatore, allenatore; Paolo Taggi, autore tv, giornalista, saggista; Susanna Driano, pattinatrice; Francesca Vettori, attrice, doppiatrice, dialoghista; Giuseppe Sala, dirigente d’azienda, politico, sindaco di Milano; Orlando Forioso, regista, attore, scrittore; Roberto Soldà, ex calciatore, allenatore, dirigente; Laura Bianconi, politica; Claudio Ottoni, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Laura Marinoni, attrice, cantante; Marco Bussetti, politico; Valerie Dore, cantante; Andrea Marcucci, politico, imprenditore; Mario Paloschi, produttore, autore, regista tv; Gabriele Clima, scrittore, illustratore; Omar Pedrini, cantante, chitarrista, poeta; Kylie Minogue, cantante, compositrice, attrice; Francesco Specchia, giornalista, scrittore; Enrico Cremonesi, pianista, musicista, arrangiatore; Cristiano dalla Pellegrina, batterista; Alessandro Melchiorri, astrofisico; William de Vecchis, politico; Christian Leuprecht, atleta; Nicola Miceli, ex ciclista; Emanuela Bonchino, giornalista, conduttrice tv; Fabiana Fares, pentatleta; Chiara Mastroianni, attrice; Alessandro Mamoli, ex cestista, giornalista, conduttore tv; Sergio Gargelli, allenatore calcio a 5; Andrea Gritti, rugbista, dirigente.

Poi, festeggiano il compleanno: Alessandro Franchi, politico; Natale Monopoli, pallavolista; Elenoire Casalegno, modella, conduttrice tv; Roberto Goretti, ex calciatore, dirigente; Valentina Castaldini, politica; Luca Corona, rugbista, allenatore; Marika Serafin, pallavolista; Andrea Tarabbia, scrittore; Ernesto Terra, ex calciatore; Andrea Benelli, giocatore di poker; Matteo Maestrello, cestista; Daniele Monterosi, attore; Sabina Florian, hockeista; Emanuele Formichetti, atleta; Karima (Karima Ammar), cantante; Francesco Costa, bobbista; Pablo Andrès Gonzalez, calciatore; Claudia Mercurio, conduttrice tv, showgirl; Mattia Rosso, pallavolista; Thomas Tragust, hockeista; Davide Carcuro, calciatore; Vittoria Baldino, politica; Karin Czeczka, calciatrice; Giulia Galtarossa, ginnasta; Alice Sotero, pentatleta; Federica Jasmeen Giura, calciatrice; Antonio Rozzi, calciatore; Luigi Russo, attore, regista, sceneggiatore; Camilla Rosatello, tennista; Carlotta Cambi, pallavolista; Gaia dell’Ernia, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Elenoire Casalegno)