Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica…

…Marco di Vaio, Graziano Pellè, Giovanni Pitruzzella, Gianni Garko, Raffaello Morelli, Pietro di Muccio, Brigitte Nielsen, Arianna Huffington, Marzio Breda, Pierluigi Pairetto, Domenico Siniscalco, Lucrezia Ricchiuti, Carlo Verdelli, Francesco Pionati, Umberto d’Ottavio, Gian Luca Galletti, Rosalinda Celentano, Andrea Perroni, Marius Stankevicius, Nicola Ferrari, Andrea Cristiano, Diego Ulissi, Giulia Salerno…

Oggi 15 luglio compiono gli anni: Alberto Michelotti, ex arbitro di calcio, ex calciatore; Giovanna Pala, attrice; Brunetto Chiarelli, antropologo; Anna Bertoni, pittrice; Gianni Garko (Gianni Garcovich), attore; Alessandro Criscuolo, magistrato; Enrico Majoli, incisore; Roberto Luise, ex rugbista; Gianfranco Rocelli, politico; Rodolfo Zich, rettore; Raffaello Morelli, politico; Enrico Maria Radaelli, scrittore; Pietro di Muccio (de Quattro), politico, funzionario; Andrei Zuczkowski, ex calciatore; Nedo Lorenzo Poli, politico; Bruna Rossi, ex tuffatrice; Egon Rusina, pittore, illustratore; Arianna Huffington, giornalista, scrittrice; Antonino Saitta, politico; Marzio Breda, giornalista; Pierluigi Pairetto, ex arbitro di calcio.

Inoltre, compiono gli anni: Giordano Cinquetti, ex calciatore, allenatore; Stefano Salvi, giornalista, personaggio tv; Stefano Zuccherini, politico, sindacalista; Valter Catoni, dirigente d’azienda, imprenditore, scrittore; Gesualdo Piacenti, ex calciatore, allenatore; Domenico Siniscalco, economista, ex ministro; Mara Scagni, politica; Lucrezia Ricchiuti, politica; Paolo Arrigoni, politico; Carlo Verdelli, giornalista; Francesco Pionati, politico, giornalista; Enrico di Troia, attore, doppiatore; Stefano Garuti, ex calciatore, allenatore; Damiano Giulio Guzzetti, vescovo; Stefano Mensurati, giornalista, scrittore, conduttore radio.

Compleanno anche di: Giovanni Pitruzzella, ex presidente Antitrust; Diana Lama, scrittrice; Umberto Petrin, pianista; Umberto d’Ottavio, politico; Gian Luca Galletti, politico; Giorgio Bozzo, discografico, autore tv, commediografo; Enzo Sindoni, imprenditore, politico, dirigente sportivo; Andrea Cavinato, ex rugbista, allenatore, dirigente; Brigitte Nielsen, attrice, modella, conduttrice tv; Diego Basso, direttore d’orchestra; Franco dal Mas, politico; Mario Avagliano, storico, saggista; Marina Brogi, economista; Rosalinda Celentano, attrice, cantante; Manuela Doriani, conduttrice radio, dj; Ginevra di Marco, cantante; Tiziana Sensi, regista, attrice; Alessandro de Pol, ex cestista; Ivana Gargiulo, scenografa; Gianpaolo Mondini, ex ciclista; Pietro Bianchi, ex cestista; Giuliano Pannuti, scenografo, costumista; Elisa Pirro, politica; Paolo Tessari, pilota moto.

Poi, festeggiano il compleanno: Massimiliano Giacobbo, ex calciatore; Mariana Barelli, ex canottiera; Marco di Vaio, ex calciatore, dirigente; Rachele Bastreghi, cantautrice, musicista; Michele Maggioli, ex cestista; Stefano Mosconi, informatico; Marco Sandron, cantante; Paolo Bailetti, ex ciclista; Andrea Perroni, attore, comico, cabarettista; Simone Cotani, ex cestista; Davide Massa, arbitro di calcio; Marius Stankevicius, calciatore; Laura Chiatti, attrice, modella; Meinhard Herlacher, snowboarder; Aida Yespica, modella, showgirl, attrice; Nicola Ferrari, calciatore; Andrea Cristiano, calciatore; Graziano Pellè, calciatore; Gaia Scodellaro, attrice, ballerina; Antonella Paoletti, calciatrice; Serena Bona, cestista; Stefano Muroni, attore; Diego Ulissi, ciclista; Armin Bauer, combinatista nordico; Jacopo Sarto, rugbista; Mirko Felicetti, snowboarder; Elena Berta, velista; Gianmaria Coccoluto, surfista; Francesco Margiotta, calciatore; Vivien Insam, sciatrice; Laura Perin, calciatrice; Giulia Salerno, attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Laura Chiatti)