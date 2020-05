Buon compleanno Liliana de Curtis, Maurizio Belpietro…

Oggi 10 maggio compiono gli anni: Settimio Todisco, arcivescovo; Angelo Abenante, politico; Cristina Jorio (Tavolazzi), cantante; Mario Pennacchia, giornalista, scrittore; Liliana Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, attrice, scrittrice; Luigi Bulleri, politico; Enzo Cheli, costituzionalista; Salvatore Gentile, botanico, naturalista; Alvaro Sellani, ex calciatore; Antonio Ambu, ex atleta; Vasco Ascolini, fotografo; Paolo Cherchi, filologo, storico della letteratura; Fulvio Tessitore, filosofo, politico, storico; Marina Vlady, attrice, scrittrice; Alessandro Metz, regista sceneggiatore; Nello Polese, politico, ingegnere; Adolfo Natalini, architetto.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Roberto Tortoli, politico; Nicola Zamboni, scultore; Giancarlo Gloder, ex pattinatore; Luciana Sbarbati, politica; Salvatore Mazzamuto, giurista; Vincenzo Zaccheo, politico; Francesco Bruno, criminologo, medico; Miuccia Prada, imprenditrice, stilista; Adriano Capra, ex calciatore; Peter Carravetta, filosofo, poeta, traduttore; Claudio Ciceri, ex calciatore; Tarcisio Grandi, politico; Laura Bosio, scrittrice; Sergio Giordani, imprenditore, dirigente sportivo; Evert Skoglund, ex calciatore; Pier Luigi Giani, ex calciatore; Carlo Nesti, giornalista, scrittore; Marino Zorzato, politico; Michele Fedrigotti, pianista, compositore, arrangiatore; Maurizio Belpietro, giornalista, conduttore tv; Fabio Ferri, ex calciatore; Paola Mariani, politica; Francesco Ricci, medico, politico; Aldo Fantoni, ex atleta; Luca Carra, giornalista, saggista; Bono (Paul David Hewson), cantante, attivista; Danilo Nigrelli, attore, regista; Piero Barbareschi, musicista; Roberto Cotroneo, giornalista, scrittore, critico letterario.

Compleanno anche di: Massimo Liberati, ex kickboxer; Francesco Martone, politico; Luciano Mirone, giornalista, scrittore; Carlo Palleschi, direttore d’orchestra; Melba Ruffo, attrice, modella, conduttrice tv; Sofia Amoddio, politica; Diego Baiardi, pianista, tastierista; Luca Gattuso, conduttore radio, giornalista; Massimo Iacopini, ex cestista, dirigente; Mario Panzeri, alpinista; Sergio Colaiocco, magistrato; Linda Evangelista, modella; Dj Giuseppe (Luciano Fronti), dj, conduttore radio; Mauro Suma, giornalista; Imelda Chiappa, ex ciclista; Mauro Guenci, pattinatore; Emilio Marrese, giornalista, conduttore radio; Andrea Romano, storico, politico, giornalista; Roberto Bondì, storico della scienza e della filosofia; Davide Cantarello, ex cestista, allenatore; Ciro Alessandro Sacco, opinionista, saggista; Dennis Bergkamp, ex calciatore, allenatore, dirigente; Laura Casarotto, dirigente d’azienda; Andrea Sigona, musicista; Simona Patitucci, attrice, doppiatrice.

Poi, compleanno di: Harald Egger, ex hockeista; Gianantonio Bulgheroni, ex cestista, dirigente; Adriano Giannini, attore, doppiatore; Paola Pivi, artista; Stefano Vogogna, attore, comico; Gaetano de Rosa, ex calciatore; Alessandro Baronciani, fumettista, illustratore, musicista; Mauro Calibani, arrampicatore; Fabio di Sole, ex calciatore, allenatore; Ettore Guidetti, allenatore pallavolo; Tommaso Ghirardi, imprenditore, ex presidente Parma F.C.; Luca Infascelli, sceneggiatore; Gabriele Aldegani, ex calciatore, allenatore; Luigi d’Eramo, politico; Tosawi Piovani, doppiatrice; Cosimo Petraroli, politico; Gaetano Vastola, calciatore; Stefano Pecci, pentatleta; Alberto Marchesan, calciatore; Samuel Dalembert, cestista; Pina Picierno, politica; Vittorio Iannuzzo, pilota moto; Giuseppe Soleri (Giuseppe Saccà), attore; Massimo Giacoppo, pallanotista; Federica de Cola, attrice; Andrea Alberti, hockeista; Mauro Finetto, biker, ciclista.

Infine, compleanno di: Andrea Crippa, politico; Hilary Longhini, sciatrice; Kevin Constant, calciatore; Daniele Dessena, calciatore; Lorenzo Bertelli, pilota rally; Luca Mora, calciatore; Niccolò Martinoni, cestista; Diego Farias, calciatore; Dino Lombardi, pilota moto; Gianmarco Zigoni, calciatore; Leonardo Ciribeni, cestista; Marco Sportiello, calciatore; Joao Bussotti, atleta; Daniele Mignanelli, calciatore; Vincenzo Vigliotti, atleta; Filippo Megli, nuotatore; Giuseppe Panico, calciatore; Martina Russomanno, cantante, attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Liliana de Curtis)