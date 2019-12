Buon compleanno Luca Rigoni, Toni Capuozzo…

…Massimo Alberizzi, Noam Chomsky, Giancarlo Chiaramello, Ilda Boccassini, Gad Lerner, Tom Waits, Carlo Galli, Gianfranco Jannuzzo, Antonello Piroso, Simone Ruffini, Domenico Marzaioli, Filippo Agostini, Iosra Abdelaziz…

Oggi 7 dicembre compiono gli anni: Mario Rosi, ex calciatore; Luciano Bechicchi, driver; Noam Chomsky, linguista, filosofo; Gaudenzio Capelli, fumettista; Augusto Rezzonico, politico; Giorgio Bettini, ex calciatore, allenatore; Mario Costa, filosofo; Eduardo Amato, pittore; Noris de Stefani, cantante; Giancarlo Chiaramello, arrangiatore, direttore d’orchestra; Giorgio Gaja, giurista; Antonino Mannino, politico; Maria Concetta Micheli, aviatrice; Viviana Corsini, ex cestista; Jimmy Villotti, musicista; Alberto Batistoni, ex calciatore; Antonino Bove, artista; Roberto Sinigaglia, storico; Mike Fusaro, cantante; Carlo Mannoni, politico; Giulio Prosperetti, giurista; Francesco Zana, ex calciatore; Massimo Alberizzi, giornalista; Toni Capuozzo, giornalista; Ilda Boccassini, magistrata; Marcello Farrabi, ex calciatore; James Rivière, artista, designer, gioielliere; Pietro Turchetti, scrittore, saggista, designer; Tom Waits, cantautore; Carlo Galli, politico; Salvatore Perugini, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Vittorio Schifilliti, ex calciatore, allenatore; Riccardo Albini, giornalista; Maria Basile, attrice; Gianfranco Jannuzzo, attore, commediografo; Gad Lerner, giornalista, scrittore, conduttore tv; Mariano Moroni, artista; Francesco Nicolosi, pianista; Alfio Vandi, ex ciclista, dirigente; Max Manfredi, cantautore; Oswald Sattler, cantante, musicista; Sandy (Stefano) Dian, musicista, discografico; Damiano Coletta, medico, politico; Ermanno di Sandro, scrittore, critico d’arte; Luciano Lanna, giornalista; Antonello Piroso, giornalista, conduttore tv; Stefano Postiglione, ex pallanotista; Michele Medda, fumettista; Lanfranco Palazzolo, giornalista, scrittore; Giancarlo de Andreis, giornalista, autore tv; Marco di Branco, storico; Alberto Pallotta, scrittore, critico cinema; Salvatore Palombi, attore; Paolo Patanè, attivista; Gianluca Mech, imprenditore, divulgatore scientifico; Paolo Milanoli, schermidore; CarlettoFX, cantante; Alessio Tavecchio, atleta; Giulio de Vita, fumettista; Massimo Rivola, dirigente sportivo; Renato Sini, arti marziali, kickboxing; Edoardo Velo, attore; Vincenzo Chimirri, cavaliere, tecnico equitazione.

Infine, festeggiano il compleanno: Dj Fede (Federico Grazziottin), dj, beatmaker; Sergio Arcuri, attore; Fabrizio Croci, attore; Marco Borciani, pilota moto, dirigente; William Pianu, ex calciatore, allenatore; Riccardo Cocchi, ballerino; Giovanna Aldegani, arciera; Ivan Franceschini, ex calciatore, allenatore; Domenico Sepe, scultore; Marco Zamboni, calciatore; Laura Torrisi, attrice; Gianni Verdesca, attore; Mimmo Verdesca, regista; Antonio Federico, politico; Riccardo Leonelli, attore; Jacopo Giachetti, cestista; Roberta Mattei, attrice; Francesco Negri, militare; David Philippaerts, pilota moto; Luca Rigoni, calciatore; Daniele Danesin, canottiere; Alessandro Marchi, calciatore; Aristide Guerriero, preparatore atletico, allenatore di atletica leggera; Simone Ruffini, nuotatore; Beatrice Baldaccini, attrice, cantante; Domenico Marzaioli, cestista; Alessia Mesiano, pugile; Filippo Agostini, pallanotista; Sharon Alario, modella, attrice, conduttrice tv; Sfera Ebbasta (Gionata Boschetti), rapper; Giuseppe Montello, biatleta; Iosra Abdelaziz, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Toni Capuozzo)