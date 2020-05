Buon compleanno Luca Toni, Renato Brunetta, Juan Cuadrado…

…Luigi Mazzella, Bruno Gambarotta, Olga Bisera, Giovanni Minoli, Nicola Piovani, Carlo Buora, Gianni Cerqueti, Anna Carlucci, Paolo Pochesci, Paolo Peluffo, Lenny Kravitz, Alessandro Calcaterra, Marco Marchetti, Fabio Firmani, Salvatore Burrai, Alessandro Ruggeri, Andrea Catellani, Sabrina Marchese, Filippo Romagna…

Oggi 26 maggio compiono gli anni: Guglielmo Scheibmeier, bobbista; Mario Marini, ex calciatore, allenatore; Franco Danova, ex calciatore; Luigi Mazzella, giurista, politico; Giorgio Calò, politico; Paolo Mietto, vescovo; Carlo Molfese, attore, impresario; Pier Giorgio Licheri, politico; Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista, conduttore tv; Livio Trapè, ciclista; Antonio Falconio, politico, giornalista; Fiorella Negro, ex pattinatrice; Giorgio Pestelli, musicologo, , accademico, critico musicale; Cesare Fiorio, dirigente sportivo; Giancarlo Magi, ex calciatore; Roberto Sampietro, medico, chirurgo; Olga Bisera, attrice, giornalista, scrittrice.

Inoltre, compiono gli anni: Giovanni Minoli, pubblicista, conduttore tv, dirigente d’azienda; Carlo Buora, dirigente d’azienda; Nicola Piovani, pianista, compositore, direttore d’orchestra; Mauro Sanguineti, politico; Giuseppe Barone, storico; Tom McCleister, attore; Renato Brunetta, politico, economista, accademico; Alberto di Stasio, attore, regista; Maria Antonietta Sisini, musicista, discografica, scrittrice; Benedetto Adragna, politico, giornalista; Giuseppe Pinto, arcivescovo; Paolo Bianchi, ex cestista; Mabel Bocchi, ex cestista; Gabriele Burgio, manager; Emanuele Basile, avvocato, politico; Paride Benassai, attore, sceneggiatore, regista; Saverio Polloni, artista; Roberto Ravaglia, pilota auto; Giorgio Samorini, scienziato; Gianni Cerqueti, giornalista; Ferdinando de Laurentis, sceneggiatore, regista; Edgardo Gulotta, giornalista; Italo Schiavi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Enzo Avolio, attore, doppiatore, regista; Angela Bandini, apneista; Giovanni Bruzzo, fumettista.

Compiono gli anni anche: Anna Carlucci, autrice tv, regista; Simone Frasca, illustratore; Paolo Pochesci, ex calciatore, allenatore, dirigente; Nadia Bengala, attrice, showgirl; Pietro Genuardi, attore; Gatto (Luigi) Panceri, cantautore, chitarrista; Paolo Peluffo, giornalista; Lenny Kravitz, cantautore, polistrumentista, discografico; Nadia Biondini, doppiatrice; Andrea Guerra, dirigente d’azienda; Nadia Raimondi, ex cestista; Paolo Coen, storico dell’arte; Nicola Mari, fumettista; Dan Solo, bassista; Sandro Bisonni, politico; Simona Frasca, scrittrice, saggista; Marco Magnani, economista, saggista; Miriam Mesturino, attrice, regista, doppiatrice; Andrea Pozzoli, compositore, arrangiatore; Ivan Venini, attore; Diego Bombassei, giocatore di curling; Giacomo Callegari, ex calciatore; Massimo Orlando, ex calciatore, allenatore; Marco Ripesi, ex giocatore calcio a 5, allenatore; Emilio Belmonte, ex calciatore, allenatore; Filippo Venturi, scrittore; Enrico Cocco, ex calciatore a 5, allenatore; Alessandro Calcaterra, ex pallanotista, allenatore; Daniela Graglia, atleta.

Infine, compleanno di: Fabio Santus, fondista; Nicola Franceschina, pattinatore; Marco Marchetti, politico; Luca Toni, ex calciatore, allenatore, dirigente, opinionista tv; Roberto Emanuelli, scrittore; Fabio Firmani, ex calciatore, dirigente; Paolo Cozzi, pallavolista; Mattia Graffiedi, ex calciatore, allenatore; Lele Nucera, attore, regista; Elena Cucci, attrice; Nabil Taider, calciatore; Alberto Ricchetti, canoista; Noemi Cortelli, calciatrice; Claudio Pallitto, attore, postino; Tommaso Negri, pallanotista; Felix Oberrauch, hockeista; Salvatore Burrai, calciatore; Luca Dodi, ex ciclista; Naila Ramera, calciatrice; Alessandro Ruggeri, imprenditore, dirigente sportivo; Andrea Catellani, ex calciatore, dirigente; Juan Cuadrado, calciatore; Claudia Ceccarelli, ex calciatrice, allenatrice; Thomas Fabbiano, tennista; Fabrizio Poli, calciatore; Sabrina Marchese, ex calciatrice, calciatrice a 5; Alessandro Tura, hockeista; Denise de Luca, calciatrice; Luigi Falcone, calciatore; Leonardo Mancuso, calciatore; Erica Falbo, calciatrice; Melania Martinovic, calciatrice; Nicola Tiozzo, pallavolista; Daniela Klotz, hockeista; Ahmed Abdelwahed, atleta; Micol Corsiani, calciatrice; Filippo Romagna, calciatore; Arturo Valli, doppiatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Luca Toni)