Buon compleanno Luigi Caligaris, Antonio Sassone, Susan Sarandon…

…Antonello Fassari, Jean-Cyril Spinetta, Claudio Brachino, Francesco Speroni, Paolo Uggè, Antonello Cuccureddu, Luis Sepùlveda, Tana de Zulueta, Elisabetta Viviani, Luigi Amicone, Paolo Ruffini, Francesco Baccini, Cristiano Lucarelli, Mauro German Camoranesi, Benedetto Francesco Fucci, Francesco Benigno, Nicola Fratoianni, Alessandro Zan…

Oggi 4 ottobre festeggiano il compleanno: Antonio Sassone, poeta, giornalista, critico cinema; Giacomo Attolico, diplomatico; Paolo Guaschino, ex calciatore; Mario Rigo, politico; Luciano Acquarone, atleta; Franco Murtas, politico; Luigi Caligaris, generale, politico; Stefano Menicacci, avvocato; Guido Macor, ex calciatore; Gigi Pirarba, doppiatore; Francesco Zoppetti, politico; Cataldo Gambino, ex calciatore; Flavia Lattanzi, giurista; Francesco Vaccarone, pittore, scultore; Roberta Mazzoni, cantante; Francesco Carpenetti, ex calciatore, allenatore; Luciano Sambi, ex ciclista; Jean-Cyril Spinetta, dirigente d’azienda (Air France); Carlo Valli, attore, doppiatore; Martin Potter, attore; Giuseppe Mottola, politico; Donato Giuliani, ex ciclista; Daniele Panebarco, fumettista; Susan Sarandon, attrice; Francesco Speroni, politico; Paolo Uggè, sindacalista, politico; Paolo Vitelli, imprenditore, politico; Roberto Baccaro, karateka, maestro di karate; Luigi Bonino, danzatore, attore; Antonello Cuccureddu, ex calciatore, allenatore; Francesco Perilli, artista; Luis Sepùlveda, scrittore; Giorgio Zito, cantautore, chitarrista, discografico; Enrico Compagnoni, regista, giornalista, scrittore; Luana Zanella, politica; Massimo Magnani, ex atleta; Tana de Zulueta, politica; Massimo Magnani, ex atleta, allenatore; Stefano Menicacci, avvocato; Giulio Silenzi, politico; Antonello Fassari, attore, regista; Benedetto Francesco Fucci, politico; Bruno Cattaneo, doppiatore; Franco Bargelli, rugbista; Bruno Marziano, politico; Ferruccio Berti, arciere; Franco Picco, motociclista; Elisabetta Viviani, attrice, cantante; Orazio Francesco Piazza, vescovo; Luigi Amicone, scrittore, giornalista; Paolo Ruffini, giornalista; Sbibu (Francesco Sguazzabia), percussionista, batterista; Pierantonio Tremolada, vescovo; Antonio Cuomo, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Claudio Vagheggi, ex calciatore, procuratore sportivo; Francesco Damiani, ex pugile; Emanuele Vezzoli, attore; Livia Jannoni, modella; Umberto Vincenti, giurista; Claudio Brachino, giornalista; Francesco de Angelis, politico; Ugo Dighero, attore, comico; Klaus Maran, velista; Francesco Baccini, cantautore; Angelo Busani, notaio, giornalista; Antonio de Poli, politico; Mauro Michielon, politico; Francesca Cilluffo, politica; Donatella Fanfani, doppiatrice; Stefania Felicioli, regista; Andrea Bermond, schermidore; Roberto Chiti, ex calciatore, allenatore; Lucilla Giagnoni, attrice, sceneggiatrice, autrice tv; Franca Fiacconi, atleta; Attilio Gregori, ex calciatore, allenatore; Pippo Russo, sociologo, giornalista, saggista; Vittorio Francesco Viola, vescovo; Giuseppe de Gaetano, ex atleta; Francesco Benigno, attore, regista, cantante.

Infine, festeggiano il compleanno: Max Chicco, regista, produttore cinema; Alberto Vianini, ex cestista; Laura Zuccheri, fumettista, disegnatrice; Nicola Fratoianni, politico; Takagi (Alessandro Merli), dj, beatmaker; Alessandro Zan, politico; Davide Baruffi, politico; Maria Vittoria Longhitano, presbitera; Ermanno Ioriatti, pattinatore; Cristiano Lucarelli, ex calciatore, allenatore; Mauro German Camoranesi, ex calciatore, allenatore; Christian Cantamessa, autore videogiochi, regista, scrittore; Valerio Vigliar, compositore, pianista, cantante; Mauro Morri, cestista; Francesco Scuderi, atleta; Alberto Busnari, ginnasta, militare; Alfonso Pinto, pugile; Francesco Montanari, attore; George Fabio Biagi, rugbista, imprenditore; Sara Boero, scrittrice, blogger; Giacomo Fundarò, giocatore di poker; Dario Ramacciotti, ex calciatore, giocatore beach soccer; Cynthia Mascitto, pattinatrice; Eleonora Salamon, calciatrice; Gioele Celerino, rugbista; Edwin Klein (Francesco Ragazzini), dj e produttore discografico; Benedetta Brignoli, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Susan Sarandon)