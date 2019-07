Buon compleanno Luigi Di Maio, Benedetto Lattanzi…

…George W. Bush, Sylvester Stallone, Antonella Lualdi, Toquinho, Flavia Piccoli Nardelli, Enrico Buemi, Gabriele Albertini, Paolo Alli, Cristina d’Avena, Enzo Strippoli, Italo Bocchino, Max Gazzè, Stefano Pellegrini, Francesco Zampaglione, Helene Nardini, Luigi Beghetto, Paolo Macedonio, Elisa Ridolfi, Rosalia Misseri, Palmiro di Dio, Virginie Marsan, Veronica Angeloni…

Oggi 6 luglio compiono gli anni: Benedetto Lattanzi, giornalista; Luigi Silvestri, ex calciatore; Tito Gotti, direttore d’orchestra, musicologo, saggista; Francesco Grazioli, ex calciatore; Antonella Lualdi, attrice, cantante; Aleardo Nani, ex cestista, ex calciatore; Agostino Gambino, giurista; Salvatore Vecchione, magistrato; Gabriele Jagnocco, pittore, scultore; Gaetano Rampin, attore; Gino Bertucco, ex calciatore; Gian Pietro Calasso, regista, sceneggiatore; Cesare Crugni, scultore; Benito Mazzi, scrittore, giornalista; Gianfranca Montedoro, cantante, musicista; Fausto Fadda, politico; Enzo Lombardi, politico; Toquinho, chitarrista, cantante.

Inoltre, compiono gli anni: George W. Bush, ex presidente Usa; Flavia Piccoli Nardelli, politica; Gloriana (Giovanna Russo), cantante, attrice, conduttrice tv; Sylvester Stallone, attore; Siro Zanella, politico; Enrico Buemi, politico; Alberto Meomartini, dirigente d’azienda; Mario Rodriguez, giornalista, politologo; Piercarlo Ravazzi, economista, scrittore; Fernando Scarpa, ex calciatore; Anna Sanna, politica; Giampaolo Ganzer, generale; Gabriele Albertini, politico, imprenditore; Paolo Alli, politico; Marco Baliani, attore, drammaturgo, regista; Claudio Bordignon, genetista, biologo; Roberto Pangaro, nuotatore; Sebastiano Sanzarello, politico; Pier Cristoforo Giulianotti, chirurgo; Carlo Bresciani, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Giuseppe Pasotto, vescovo; Giorgio van Straten, scrittore, traduttore; Giovanna Petrenga, politica; Massimo Corcione, giornalista; Gian Paolo Romagnani, storico; Claudio Vertova, ex calciatore; (Rodolfo) Santandrea, cantautore; Cesare Toraldo, pentatleta; Luciano Troja, pianista, compositore; Cristina d’Avena, cantante, attrice; Simonetta Giordani, giornalista, politica; Ugo Cornia, scrittore; Carlo Fava, cantautore, attore; Giuseppe Milella, ex calciatore a 5, allenatore; Ottavio Navarra, politico; Sandro Sambugaro, saltatore con sci; Claudia Alverà, giocatrice di curling; Antonio Spadaro, gesuita, scrittore, teologo; Enzo Strippoli, attore; Italo Bocchino, politico, giornalista, editore; Max Gazzè, cantautore, bassista; Stefano Pellegrini, ex calciatore.

Poi, compiono gli anni: Giuliano Agazzi, ex pallavolista; Christian Calabrese, giornalista, autore tv; Andrea Ciriminna, fotografo; Francesco Zampaglione, cantautore; Matteo Tosi, attore, cantante; Helene Nardini, attrice; Alice Pelle, cantautrice; Rossano Galtarossa, canottiere; Matteo Nicolucci, velista; Riccardo Rovinelli, ex calciatore; Luigi Beghetto, ex calciatore, dirigente; Paolo Macedonio, attore, doppiatore, imitatore; Fortunato Baliani, ciclista; Lucrezia Lerro, scrittrice, poetessa; Elisa Ridolfi, cantante; Alessio Viola, giornalista; Rosalia Misseri, attrice, cantante; Giuliano Lamma, ex calciatore, allenatore; Mattia Soloperto, cestista; Giorgio Piantella, atleta; (Carlo) Prevale, dj, discografico, conduttore radio; Edoardo Stoppacciaro, attore, doppiatore; Stefano Chiapolino, ex saltatore con gli sci; Palmiro di Dio, calciatore; Virginie Marsan, attrice; Veronica Angeloni, pallavolista; Luigi di Maio, politico; Nicolò de Devitiis, personaggio tv; Matteo Chiappa, pallavolista; Ilaria Scarcella, nuotatrice; Alessio Bolis, cestista; Federica Veritti, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.