Buon compleanno Margherita Cossàr, Nanni Boi, Caterina Balivo…

…Bruno Bolchi, Luigi Manconi, Margarethe von Trotta, Roberto Faenza, Franco Miseria, Pino Arlacchi, Eraldo Affinati, Sergio de Caprio, Tiziano Ferro, Andreas Seppi…

Oggi 21 febbraio compiono gli anni: Margherita Cossàr, interprete, traduttrice giurata, ex dirigente di azienda sanitaria; Nanni Boi, giornalista; Giorgio Cattaneo, ex pattinatore; Angelo Carossino, politico; Mario Sabbieti, giornalista, scrittore, editore Idealibri; Giovanni Migliorini, ex calciatore; Francesco de Lucia, politico, avvocato; Cosimo Damiano Fonseca, storico; Luigi Federici, generale; Gianni Fermi, ex calciatore Livorno, Salernitana; Orazio Svelto, ingegnere; Harald V, re di Norvegia; Antonio Palazzo, giurista; Roberto Brivio, attore, cantante, cabarettista; Giovanni Fanello, ex calciatore Napoli, Reggiana; Fausto Pocar, giurista; Bruno Bolchi, ex calciatore Inter, Torino, allenatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Inge Senoner, ex sciatrice; Paolo Mario Virgilio Atzei, arcivescovo; Dario Cavallito, ex calciatore Pescara, Lucchese, Viareggio; Margarethe von Trotta, attrice, regista; Gastone Cavazzana, giocatore di biliardo; Roberto Faenza, regista, sceneggiatore, saggista; Bruno Ghedina, ex hockeista; Faustino Goffi, ex calciatore Treviso, Lecco, Spal, Triestina; Roberto Bergonzo, pittore; Francesco Lamanna, politico; Susanna Raganelli, pilota auto; Mauro Macario, regista, scrittore, poeta; Lidia Bastianich, cuoca, scrittrice, personaggio tv; Giorgio Piccirillo, generale, prefetto; Enrico Gurioli, giornalista, scrittore; Luigi Manconi, politico, sociologo, critico musicale.

Poi, compleanno di: Roberto de Mattei, storico; Diego Mosna, imprenditore, dirigente sportivo; Giovanni Ullu, cantautore, compositore, arrangiatore; Franco Miseria, ballerino, coreografo; Pino Arlacchi, sociologo, politico; Otello Catania, ex calciatore Cesena, Sambenedettese, dirigente; Victor Togliani, illustratore, scenografo, costumista; Dario Venegoni, scrittore, giornalista; Vincenzo Ciabarri, politico; Michele Scandroglio, politico, imprenditore; Irene Aderenti, politica; Luigi Ambrosio, ingegnere; Sandro Bellucci, ex atleta; Eraldo Affinati, scrittore; Eugenio Allegri, attore; Giovanni Battaglia, politico; Stefano di Chiara, ex calciatore Pistoiese, Cremonese, Lecce, allenatore; Piermarco Cannarsa, matematico; Fabrizio Matteucci, politico; Alessandro Russo, chitarrista, violinista, compositore; Totò Cuffaro, politico; Sandro Vitiello, giocatore di football americano; Marco Martino, ex atleta; Dave Rodgers (Giancarlo Pasquini), cantautore, compositore, discografico.

Compiono gli anni anche: Christopher Atkins, attore; Sergio de Caprio, capitano Ultimo, carabiniere; Luigi Borgato, artigiano; Pierfrancesco Pavoni, ex atleta; Daniele Baldini, ex calciatore Pistoiese, Empoli, allenatore; Maurizio Ragazzi, ex cestista; Elena Vesnaver, scrittrice; Evair, ex calciatore Atalanta, allenatore; Alessandro Bazan, pittore; Angelo Gilardi, cestista; Paolo Giuliano, avvocato, dirigente sportivo; Michaela Marzola, sciatrice; Alfredo Sorichetti, direttore d’orchestra; Maura Paparo, ballerina, coreografa; Ivan Cotroneo, scrittore, sceneggiatore, regista; Marco Lillo, giornalista, scrittore; Gaetano Fontana, ex calciatore Ascoli, allenatore; Maria Giovanna Luini, scrittrice; Davide de Marinis, cantautore; Florinda Bortolami, ex cestista; Big Fish (Massimiliano Dagani), dj, beatmaker, discografico; Cosimo Grottoli, maestro di karate; Luigi Sala, ex calciatore, Milan, Atalanta, Sampdoria; Matteo Mecacci, politico.

E infine, compleanno di: Simona Baldanzi, scrittrice; Daniele di Donato, ex calciatore, allenatore; Marina Graziani, showgirl; Francesca Mannucci, ex cestista; Alfonso Camorani, calciatore; Stefano Caselli, fumettista; Alessandro Motti, tennista; Simone Spoladori, sceneggiatore, critico cinema, imprenditore; Caterina Balivo, conduttrice tv; Emanuele della Rosa, pugile; Tiziano Ferro, cantautore; Giovanni Truppi, cantautore; Filippo Campioli, atleta; Orlando Fanasca, calciatore; Elena Ballerini, conduttrice tv, attrice; Marco Paoloni, ex calciatore; Andreas Seppi, tennista; Massimo Colaci, pallavolista; Carlos Carmona, calciatore; Barbara di Stefano, calciatrice; Giacomo Bloise, cestista; Peter Wunderer, hockeista; Flavio Aquilone, attore, doppiatore; Valentina Zago, pallavolista; Marco Vascello, calciatore a 5; Iris Ikangi, cestista; Mario Piccinocchi, calciatore; Rachele Barbieri, ciclista; Virginia di Giammarino, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Caterina Balivo)