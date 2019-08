Buon compleanno Marina Berlusconi, Paolo Foschini, Lorella Cuccarini…

…Giovanni Lodetti, Irene Bignardi, Drupi, Mariapia Garavaglia, Antonio Banderas, Michelangelo Rampulla, Cristiano Militello, Francesco Colonnese, Sarah Cosmi, Martina Giovanetti, Lorenzo Zanetti, Daniele Sciaudone, Giulio Sabbi, Kevin Lasagna…

Oggi 10 agosto compiono gli anni: Paolo Foschini, giornalista; Isabella Verney, modella; Vittorio Gregotti, architetto, saggista, designer; Alberto Tricarico, arcivescovo; Alberto Clementoni, ex calciatore; Riccardo Malpica, prefetto; Antonio Talamo, giornalista, scrittore; Enzo Perin, ex combinatista nordico, saltatore con sci; Rosanna Bonelli, fantina; Anna Maria Sandri, attrice; Lydia Mancinelli, attrice; Maurizio Noci, politico; Cesare Volpato, ex cestista; Enrico Cecchi, ex calciatore; Gianni Pilo, traduttore, curatore editoriale, scrittore; Luigi Cimnaghi, ex ginnasta, dirigente; Giovanni Lodetti, ex calciatore; Federico Prosperi, regista, produttore cinema; Irene Bignardi, critica cinema; Bila (Gabriele) Copellini, fotografo, batterista.

Inoltre, compiono gli anni: Gianni Davoli, cantautore, musicista, arrangiatore; Marina Morgan (Meucci), Marco Bonetti, attore, doppiatore; Battista Festa, ex calciatore; Luigi Grechi, cantautore, chitarrista; Nadio Delai, sociologo, dirigente d’azienda; Manuela dal Lago, politica; Sergio Mariotti, scacchista; Francesco Tempestini, politico, giornalista; Drupi (Giampiero Anelli), cantante; Mariapia Garavaglia, politica, docente; Gianpasquale Santomassimo, storico; Claudio Debertolis, generale; Cesare Cattaneo, ex calciatore, allenatore; Francesco Piro, politico; Patrizio Rota Scalabrini, presbitero, teologo, biblista; Giulio Tedeschi, discografico; Domenico Manzione, magistrato, politico; Paolo Leopizzi, giocatore di football americano, allenatore, giornalista; Nicola Pecorini, direttore fotografia; Gaetano Porcino, politico; Giovanni Testolin, ex ciclista; Mario Melazzini, medico, politico; Luisa Castellani, cantante lirica, docente, musicista.

Compleanno anche di: Graziano Milia, politico; Orazio Sorbello, ex calciatore, allenatore, dirigente; Antonio Banderas, attore, regista, doppiatore, produttore; Gianpiero Bocci, politico; Fabio Camilli, attore; Michelangelo Rampulla, ex calciatore, allenatore; Dante Bertoneri, ex calciatore; Claudio Vercelli, storico; Lorella Cuccarini, conduttrice tv, ballerina, cantante; Alessandro Baggi, fumettista; Marina Berlusconi, imprenditrice, dirigente d’azienda; Paolo Capresi, giornalista, scrittore; Giovanni Colella, ex calciatore, allenatore; Catena Fiorello, scrittrice, autrice tv, conduttrice tv; Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice; Claudio Batta, comico; Michele Biafora, poeta; Marco Cardinali, teologo, giornalista, scrittore; Wilma Massucco, regista; Cristiano Militello, comico, giornalista, personaggio tv.

Infine, festeggiano il compleanno: Stefano Mordini, regista; Alessandro Finazzo, chitarrista; Francesco de Vito, attore; Alessandro Rossi, regista; Francesco Colonnese, ex calciatore, allenatore; Luca Guadagnino, regista, sceneggiatore, produttore; Armando Siri, politico; Stefano Sacchetti, ex calciatore, allenatore; Sarah Cosmi, attrice; Emiliano Minnucci, politico; Cristiana Cascioli, schermitrice; Vinicio Marchioni, attore; Lorenzo Vismara, pallanotista, nuotatore; Antonio Calabro, ex calciatore, allenatore; Giorgio Gorgone, ex calciatore, allenatore; Michele Gobbi, ciclista; Michela Torrenti, ex judoka; Samuele Gobbi, atleta paralimpico; Alessio Vassallo, attore; Claudio de Sousa, calciatore; Tania Detomas, snowboarder; Gianluca (Gianluca Carluccio), cantante; Maurizio Ferrara, cestista; Alan Cappelli Goetz, attore; Martina Giovanetti, atleta; Lorenzo Zanetti, pilota moto; Gianluca Nicco, calciatore; Daniele Sciaudone, calciatore; Martina Merlino, attrice; Giulio Sabbi, pallavolista; Kevin Lasagna, calciatore; Cristiana Ferrando, tennista; Annalisa Favole, calciatrice; Luca Marini, pilota moto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Marina Berlusconi)