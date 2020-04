Buon compleanno Mario Calvo Platero, Samantha Cristoforetti, Giacomo Poretti…

…Nino Benvenuti, Neri Parenti, Duane Eddy, Giorgio Moroder, Claudine Auger, Bobby Rydell, Vincenzo Montefusco, Giulio di Donato, Carlos Bianchi, Barbara Boncompagni, Giorgia, Vito Crimi, Piotta, Gianluca Rizzo, Nicola Bianchi…

Oggi 26 aprile compiono gli anni: Lamberto Pignotti, poeta; Roberto Gandini, storico; Mario Pieri, ex calciatore; Guido Zagano, ex calciatore; Gerardo Pierro, arcivescovo; Nino Scardina, attore, doppiatore; Nino Benvenuti, ex pugile; Duane Eddy, chitarrista; Antonio Marangi, ex calciatore; Stefano Jacini, scrittore; Luigi Molinis, designer, architetto; Giorgio Moroder, compositore, dj, discografico; Claudine Auger, attrice; Tea Savoia, giocatrice di curling; Bobby Rydell, cantante, musicista; Francesco Cacucci, arcivescovo; Roberto Chiarini, storico, scrittore; Antonino Intelisano, magistrato; Ferruccio Manza, ex ciclista; Mino di Martino, cantautore, compositore, paroliere.

Inoltre, compiono gli anni: Raffaello Ciocca, ex calciatore; Giorgio Fanti, ex calciatore; Vincenzo Montefusco, ex calciatore, allenatore; Giulio di Donato, politico; Bruno Ferrante, prefetto, dirigente d’azienda; Michele Galante, politico; Michele Traversa, politico; Carlos Bianchi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Simonetta Murru, politica; Neri Parenti, regista, sceneggiatore; Dino Drusiani, cantante; Adriana Valerio, storica, teologa; Roberto Canestrari, ex calciatore; Mauro Gibellini, ex calciatore, dirigente; Dario Piana, sceneggiatore, regista; Mario Calvo Platero, giornalista; Mario Fragiacomo, trombettista, compositore, scrittore; Mimmo Franzinelli, storico; Mauro Nardi, cantautore, compositore; Sandro Oliva, chitarrista, compositore; Toni Iwobi, politico; Piero Scaruffi, informatico, scrittore, critico musicale; Giacomo Poretti, attore, comico, sceneggiatore.

Compiono gli anni anche: Massimo Zunino, politico; Sergio Santimaria, ex ciclista; Claudio Testoni, ex calciatore, allenatore, dirigente; Angelo Barbagallo, produttore cinema; Anna Casagrande, cavallerizza; Luca Crocicchi, pittore; Paolo Serra, attore; Monica Stefania Baldi, politica; Mirco de Stefani, compositore; Pietro Luigi Ponti, politico; Emanuela Silimbani, ex cestista; Marcello Frixione, filosofo; Giulio Nuciari, ex calciatore, allenatore; Roberto Sergio, imprenditore; Roberto Alberti Mazzaferro, ex calciatore, allenatore, dirigente; Giampiero Casertano, fumettista; Duccio Cimatti, direttore fotografia; Nino di Matteo, magistrato; Stefano Mauri, editore; Giorgio Papais, ex calciatore, allenatore; Vittorio Vatteroni, attore; Barbara Boncompagni, cantante, autrice tv; Bonaventura di Bello, autore di videogiochi, scrittore; Antonio Iavarone, medico; Chiara Sani, attrice, conduttrice tv; Marcello Benvenuti, ex atleta; Edoardo Crisafulli, scrittore; Mauro Nardi (Antonio Borrelli), cantante; Andrea Parenti, arciere; Luigi Corino, ex calciatore, allenatore; Francesco Rossi, schermidore.

Poi, compiono gli anni: Crescenza Guarnieri, attrice; Giorgio Lauro, conduttore radio; Vincenzo Crivello, attore; Paolo Ripamonti, politico; Giuseppe Auddino, politico; Giorgia (Giorgia Trodani), cantautrice, musicista, discografica; Claudia Coslovich, ex atleta; Vito Crimi, politico; Enrico Franchi, ex calciatore; Guglielmo Picchi, politico; Paolo Rodari, giornalista; Piotta (Tommaso Zanello), rapper; Roberto Colacone, ex calciatore; Gianluca Rizzo, politico; Simone Gironi, cestista; Luigi Panarelli, calciatore; Diego Casalis, attore; Samantha Cristoforetti, aviatrice, astronauta; Nicola Bianchi, politico; Pasquale Lettieri, critico d’arte, scrittore; Simona Antonelli, cestista; Max Oberrauch, hockeista; Giuseppe Marco Albano, regista; Francesco Battaglia, calciatore; Serena Coppolino, calciatrice; Matilde Siracusano, politica; Dario Bergamelli, calciatore; Manfredi Rizza, canoista; Luca Vettori, pallavolista; Tommaso Allan, rugbista; Michele Tricca, atleta; Lorenzo Fragola, cantautore; Mattia Camboni, velista; Gabriele Moncini, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Samantha Cristoforetti)