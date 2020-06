Buon compleanno Mario Giordano, Corrado Accaputo, Marco d’Auria…

…Lorenzo Pellegrini, Isa Bellini, Lino Dainese, Pietro Soddu, Marisa Pavan, Adriano Mazzoletti, Rosalba Neri, Chico Buarque, Aung San Suu Kyi, Salman Rushdie, Edoardo Raspelli, Daria Nicolodi, Francesco Moser, Gilda Giuliani, Stefano Bizzotto, Pasquale Bruno, Cristina Bignardi, Massimiliano Gallo, Cristina Guerra, Sergio Boccadutri, Valerio Cleri, Claudio Terzi, Andrea de Falco, Riccardo Cervi, Laura Spreafico…

Oggi 19 giugno compiono gli anni: Corrado Accaputo, giornalista; Marco d’Auria, giornalista; Isa Bellini (Isabella Calò), cantante, attrice; Cini Boeri, architetta, designer; Pietro Soddu, politico; Marisa Pavan (Pierangeli), attrice; Adriano Mazzoletti, giornalista, scrittore, conduttore radio; Paolo Scandaletti, giornalista, scrittore; Roberto Gori, ex calciatore, allenatore; Rosalba Neri, attrice; Mario Villa, ex calciatore; Luigi Bartolomei, ex calciatore; Alfio Brina, politico; Chico Buarque, cantante, scrittore, compositore; Fabio Baldassarri, politico; Aung San Suu Kyi, politica; Salman Rushdie, scrittore, saggista, attore; Lino Dainese, imprenditore.

Inoltre, compiono gli anni: Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore, gastronomo; Gian Paolo Landi di Chiavenna, politico; Daria Nicolodi, attrice, sceneggiatrice; Manolo Pelissero, ex pallavolista; Gino d’Eliso, cantautore; Francesco Moser, ex ciclista; Francesco di Domenico, giornalista, scrittore; Gilda Giuliani, cantante; Gigio Alberti, attore; Carlo Pedini, compositore; Paola Severini Melograni, scrittrice, conduttrice radio, produttrice tv; Mauro Scappini, flautista; Claudia Peroni, giornalista, conduttrice tv; Giampiero Torda, ex cestista; Marco Bianchini, fumettista; Alberto Balboni, politico; Cesare Bernardi, ex pilota moto; Giuliano Compagno, saggista, scrittore; Stefano Vizioli, regista, direttore artistico; Rino Gandini, ex calciatore, allenatore; Enrica Rosso, attrice; Stefano Bizzotto, giornalista, telecronista; Davide Ceccarelli, ex cestista, allenatore.

Compiono gli anni anche: Mariano Deidda, musicista; Martino Dorigo, manager; Pasquale Bruno, ex calciatore, commentatore tv; Cristina Bignardi, attrice; Antonio dell’Oglio, ex calciatore, allenatore; Edoardo Lombardi Vallauri, linguista; Lele Corvi, fumettista; Alessandro Fullin, attore; Antonio Palumbo, attore, doppiatore, dialoghista; Marzia Peretti, ex pattinatrice; Pina Tufano, ex cestista; Maria Cocchetti, atleta; Mario Giordano, giornalista, scrittore; Massimiliano Gallo, attore, cantante; Cristina Guerra, giornalista; Mario Tomasi, atleta paralimpico; Pietro dal Prà, alpinista; Vittoriano Guareschi, ex pilota moto, dirigente; Andrea Sartoretti, ex pallavolista, allenatore, dirigente; Melania Grego, pallanotista; Riccardo Festa, attore.

Poi, compiono gli anni: Anna Valle, attrice; Sergio Boccadutri, politico; Fabio di Micco, politico; Oscar Angiuli, cantautore; Marco Furfaro, politico; Nadia Centoni, pallavolista; Valerio Cleri, nuotatore; Ludovico Vitrano, attore; Elisabetta Stefanini, atleta paralimpica; Valentina Be (Bertani), cantante, regista; Claudio Terzi, calciatore; Riccardo Palmieri, ex multiplista; Sacha Modolo, ciclista; Andrea de Falco, calciatore; Giacomo Gianniotti, attore; Yana Chiara Ehm, politica; Riccardo Cervi, cestista; Edwin Coratti, snowboarder; Doriana de Palo, calciatrice; Ludwig Rieder, slittinista; Laura Spreafico, cestista; Lisa Alborghetti, calciatrice; Ala Zoghlami, atleta; Osama Zoghlami, atleta; Lorenzo Pellegrini, calciatore; Alessandro Santoni, arrampicatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Mario Giordano)