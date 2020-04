Buon Compleanno Marisa Laurito, Lilli Gruber…

Oggi 19 aprile compiono gli anni: Tatiana Farnese (T. Idonea), attrice; Angelo Nino Bongiovanni, ex giocatore di baseball e cestista; Pietro Giuseppe Grasso, giurista; Fernando Botero, pittore, scultore; Sergio d’Angelo, pittore; Ivo Faenzi, politico; Giuseppe Chiaretti, arcivescovo; Mario Raciti, pittore; Francesco Conconi, medico; Giancarlo Dondi, ex rugbista, dirigente; Antonino Gerbaudo, ex calciatore; Giancarlo Laurini, politico; Italo de Lorenzo, ex bobbista; Vittorino Andreoli, psichiatra, scrittore; Marina Ninchi, attrice; Luciano Angeleri, cantante, musicista, compositore; Roberto Carlos Braga, cantante; Marco Onado, economista; Giancarlo Pantaleoni, ex calciatore; Pier Aldo Rovatti, filosofo; Beppe Maniglia, musicista; Massimo Capaccioli, astrofisico; Alberto Rizzati, ex calciatore; Vivian Lamarque, scrittrice, poetessa; Ivan Bertuolo, ex calciatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giuseppe Fanfani, avvocato, politico; Dante Lodrini, ex calciatore, allenatore; Sandro Petraglia, sceneggiatore, regista; Giorgio Piccolo, politico; Attilio Romero, dirigente sportivo, dirigente d’azienda; Angelo Paina, ex calciatore; Paloma Picasso, stilista, designer, imprenditrice; Anna Maria Tatò, regista; Marisa Laurito, attrice, showgirl, cantante; Claudio Turella, ex calciatore; Claudio Cecchetto, discografico; Manuela Peri, ex cestista; Valeria Sannucci, economista; Sara Simeoni, ex atleta; Toni Cercola (Antonio Esposito), musicista; Maria Grazia Rocchi, politica; Riccardo Giagni, musicologo, compositore; Cristina de Pietro, politica; Pietro Ghislandi, attore; Lilli Gruber, giornalista, scrittrice; Peter Freeman, giornalista, autore tv.

Festeggiano anche: Mario Raffaele Conti, giornalista; Nicoletta Braschi, attrice; Mauro Procaccini, ex cestista, allenatore; Nicola Tesini, ex pilota auto, giornalista; Alberto Tonut, ex cestista; Maria Teresa Motta, ex judoka; Fausto Pepe, politico; Patrizia Bracaglia, attrice, doppiatrice; Eugenio Agnuzzi, allenatore pugilato; Elena Stancanelli, scrittrice; Maria Rita Rossa, politica; Francesco di Rosa, oboista; Barbara Frittoli, soprano; Nicola Zaghi, ex cestista; Nunzio Zavettieri, allenatore di calcio; Gianluca Venier, bassista; Ezio Battistella, ex cestista; Graziano Mannari, ex calciatore; Luis Miguel, cantante; Emanuela Pantani, pugile; Paolo Valoti, ex ciclista; Rivaldo, ex calciatore, dirigente; Anselmo Roveda, scrittore; Leonardo Pettinari, canottiere; Alessandro Preziosi, attore; Alessio Scarpi, ex calciatore, allenatore; Patrizio Billio, ex calciatore; Alberico di Cecco, atleta; Alessandro Errico, musicista, cantautore; Stefano Turconi, disegnatore, fumettista; Cleide Urlando, ex cestista.

Poi, compleanno di: Davide Galimberti, politico; Massimo Ansoldi, ex hockeista, allenatore; Danijay (Daniele Zaffiri), discografico, dj; Giulia Casoni, ex tennista; Silvia Gottardi, cestista; Pietro Grossi, scrittore; Luigi Lodde, tiratore; Daniele Colli, ex ciclista; Rocco Sabato, calciatore; Valentina Aniballi, atleta; Marco Biagianti, calciatore; Antonio di Maria, attore; Valon Behrami, calciatore; Matteo Aicardi, pallanotista; Giuseppe Funicello, calciatore; Calcutta (Edoardo d’Erme), cantautore, compositore; Luigi Giorgi, calciatore; Emanuele Ajello, attore; Lorenzo Laverone, calciatore; Andrea Refuto, attore; Luca Antei, calciatore; Matteo Manassero, golfista; Rkomi (Mirko Martorana), rapper; Riccardo Minali, ciclista; Alessia Federici, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Marisa Laurito)