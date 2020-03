Buon compleanno Martina Galli, Ornella Muti, Matteo Salvini…

…Massimiliano Sciarra, Sandra Lonardo, Emma Bonino, Mario Sarcinelli, Diana de Feo, Rolando Mosca Moschini, Paola Quattrini, Teo Fabi, Franco Uncini, Juliette Binoche, Youri Djorkaeff, Monica Vanali, Gianluca Pini, Juan Sebastian Veron, Stefano Sturaro…

Oggi 9 marzo compiono gli anni: Martina Galli, manager; Massimiliano Sciarra, speaker radio e tv, opinionista; Dario Ciccone, ex calciatore Lecce; Gian Battista Opisso, ex calciatore Messina, allenatore; Angelo Bortolon, ex calciatore; Mario Sarcinelli, economista, banchiere; Andrew Viterbi, imprenditore, ingegnere; Azio Corghi, compositore; Diana de Feo, giornalista, politica; Franco Gianesello, ex calciatore Bolzano, Monza; Adriana Giuffrè, attrice; Rolando Mosca Moschini, generale; Elena Zaniboni, arpista; Orazio Rancati, ex calciatore Cesena, Imolese, Parma, allenatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Umberto Ratti, ex calciatore Ravenna; Roberto Vezzani, ex sollevatore; Francesco Bruni, linguista, storico della letteratura; Giampaolo Incerti, ex calciatore Lecco, Atalanta, Arezzo; Gianluigi Calderone, regista; Paola Quattrini, attrice; Flavio Caroli, critico e storico dell’arte; Carlo di Cristofaro, ex calciatore Alessandria; Antonio Restivo, fisico; Daniela Bognolo, cestista; Manuela Kustermann, attrice; Augusto Zucchi, attore, regista, sceneggiatore; Roberto Marconcini, ex calciatore Spal, Perugia, Monza; Emma Bonino, politica; Oscar Lesca, ex calciatore Legnano, allenatore; Maurizio Reti, doppiatore; Pietro Maria Fragnelli, vescovo; Ruggero Po, giornalista, conduttore radio.

Poi, compleanno di: Iles Braghetto, politico; Siro d’Alessandro, ex calciatore Pescara, Cagliari; Sandra Lonardo, politica; Chiara Rapaccini, illustratrice, designer; Mario Cordova, attore, doppiatore, dialoghista; Teo Fabi, pilota auto; Ornella Muti, attrice; Franco Uncini, pilota moto; Francesco Zaffini, politico; Roberto Accornero, attore, doppiatore; Angelo Conca, ex calciatore Foggia, Catanzaro, Cagliari, Modena; Giovanni Grazioli, ex atleta; Michele Rinaldi, pilota moto, dirigente; Giovanni di Lorenzo, giornalista; Onofrio Loseto, ex calciatore Bari, Pescara; Lino Straulino, musicista; Ivo de Palma, doppiatore; Manfred Schullian, politico; Maurizio Stecca, ex pugile; Juliette Binoche, attrice.

Compleanno anche di: Alberto Elli, ex ciclista, dirigente; Ciro Muro, ex calciatore Lazio, Cosenza, Messina, allenatore; Pierguido Vanalli, politico; Agnese Maffeis, ex atleta; Paolo Casciaro, hockeista; Giorgio Furlan, ex ciclista; Fabrizio Gatti, giornalista, scrittore; Mario Governa, ex cestista; Salvatore Giuliano, politico; Beniamino Bonomi, canoista; Youri Djorkaeff, ex calciatore Inter; Monica Vanali, giornalista, ex palavolista; Davide Bolognesi, ex calciatore Barletta, Olbia; Michele Cruciani, arbitro di calcio; Mario Perrotta, attore, drammaturgo, regista; Giuseppe Baronchelli, ex calciatore Cesena, Catania, Brescia; Fabrizio Ferrari, giornalista; Gianni Iorio, fisarmonicista, pianista, compositore; Chris Heaven, cantante; Gianluca Pini, politico; Matteo Salvini, segretario Lega; Fabio Sguazzero, hockeista; Daniele Beltrammi, ex calciatore Fiorentina, Lodigiani.

Infine, compleanno di: Fabrizio Caracciolo, ex calciatore Ascoli, allenatore; Marco Velo, ex ciclista; Juan Sebastian Veron, ex calciatore, allenatore, dirigente; Stefano Brusa, attore, doppiatore, dialoghista; Andrea Carpano, hockeista; Veronica Servente, ex ginnata; Gionatha Spinesi, ex calciatore Catania; Francesca Fermi, danzatrice su ghiaccio; Monica Graziana Contrafatto, militare; Ivan Lazzarini, pilota moto; Luca Guastini, attore; Roberto Ferrari, ciclista; Antonino (Antonio Spadaccino), cantante; Luca Bormolini, biatleta; Marta Milani, atleta; Fabio Onidi, pilota auto; Elisa Caucci, calciatrice; Luca Martinelli, rugbista; Alberto Pelagotti, calciatore; Giuseppe Cristiano, attore; Milos Ganz, hockeista; Marco Fuser, rugbista; Andrea Schenetti, calciatore; Federico Vanelli, nuotatore; Samuele Minervino, thaiboxer; Daniele Secci, atleta; Stefano Sturaro, calciatore; Alessio Zdrilich, rugbista; Laura Bilotta, tuffatrice; Giulia Brazzarola, calciatrice; Giorgio Minisini, nuotatore, sincronetto; Marta Zenoni, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Ornella Muti)