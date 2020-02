Buon compleanno Matilde Roma, Maurizia de Angelis, Ciro Immobile…

…Paola Sciarrillo, Johnny Dorelli, Sidney Poitier, Lino Jannuzzi, Pietro Citati, Ugo de Siervo, Riccardo Cocciante, Ivana Monti, Ivana Trump, Riccardo Chailly, Ida Maria Dentamaro, Giulio Scarpati, Rudi Garcia, Federica Moro, Sinisa Mihailovic, Giacomo Stucchi, Gianpaolo Calvarese, Salvatore Micillo, Rihanna…

Oggi 20 febbraio compiono gli anni: Matilde Roma, analista sanitaria; Maurizia de Angelis, manager amministrativa; Paola Sciarrillo, giornalista; Piero Ricci, ex calciatore; Alfonso Sastre, drammaturgo, scrittore, saggista, soggettista cinema; Sidney Poitier, attore, regista; Lino Jannuzzi, giornalista, politico; Pietro Citati, scrittore, critico letterario; Giulio Sanguineti, vescovo; Johnny Dorelli, cantante, attore, conduttore radio e tv; Paolo Romeo, cardinale; Aldo Silvagna, ex calciatore Parma; Enrico Masseroni, arcivescovo; Giorgio Merighi, tenore; Paolo Morosi, ex calciatore Torres, allenatore; Maurizio Teucci, diplomatico.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Anna Maria Biricotti, politica; Anna Cascella Luciani, poetessa; Renato Romano, ex calciatore Napoli, Roma, attore, sceneggiatore; Francesco Stacchino, ex calciatore; Claudio Costa, medico; Michele Chimenti, politico; Ugo de Siervo, giurista, ex presidente corte costituzionale; Italo Salice, ex tuffatore; Ignazio Sanna, arcivescovo; Franco Cordelli, scrittore; Remo Masini, attore, doppiatore; Toni Orlandi, attore, doppiatore; Aldo Tagliapietra, musicista, cantante; Riccardo Cocciante, cantautore, compositore, musicista; Orlando Portento, autore e conduttore tv; Antonio Spirito, pittore, incisore; Mario Manera, ex calciatore Genoa, Piacenza; Ivana Monti, attrice; Ivano Dionigi, latinista; Mario Lega, pilota moto; Ivana Trump, personaggio tv; Pino Aprile, giornalista, scrittore.

Poi, compleanno di: Alberto Barbera, critico cinema; Rodolfo Cimenti, ex calciatore Taranto; Enrico Tommaso Cucchiani, banchiere, manager; Rosanna Repole, politica; Antonio Battaglia, avvocato, politico; Gordon Brown, ex premier Gb; Dionisio Collavini, ex calciatore; Giuliano Soria, letterato, scrittore; Luigi Cimolai, imprenditore; Rino Lavezzini, allenatore calcio; Riccardo Chailly, direttore d’orchestra; Roberto “il baffo” da Crema, televenditore; Diego Gualtiero Rosa, abate, religioso; Pierpaolo Bibbò, cantautore; Ferruccio Campagnolo, ex calciatore; Ida Maria Dentamaro, politica; Marina Giordana, attrice; Franco Marcelletti, allenatore pallacanestro; Roberto Landi, ex calciatore, allenatore; Giulio Scarpati, attore; Lodovico Sonego, politico.

Compiono gli anni anche: Renato Pagliaro, banchiere, imprenditore; Corrado Ruggeri, giornalista; Giovanni Storti, attore, sceneggiatore; Marina Valensise, giornalista; Tiziano Quarella, ex calciatore, allenatore; Mariano Marchetti, ex calciatore Pro Patria, Cagliari; Ennio Marchetto, attore, cabarettista; Giorgio Quadri, nuotatore; Matteo Saggese, compositore, arrangiatore; Claudio Venturi, ex calciatore; Peter Sandrini, traduttore; Ersilio Cerone, ex calciatore Pescara, Triestina, Avezzano, allenatore; Silvano Danzi, allenatore atletica leggera; Fiorenzo Toso, linguista; Marcello Ziliani, architetto, designer; Lucia Castellano, avvocata, politica; Rudi Garcia, ex calciatore, ex allenatore Roma; Federica Moro, attrice, modella; Roberto Vian, fumettista; Cindy Crawford, attrice; Emidio Clementi, cantante, bassista, scrittore; Massimo Banzi, imprenditore, designer; Piergiorgio Cortelazzo, politico; Sinisa Mihailovic, ex calciatore Sampdoria, Lazio, Inter, allenatore.

E ancora, compleanno di: Giacomo Stucchi, politico; Giorgio Campanella, ex pugile; Monica Nappo, attrice; Luca Ragazzi, sceneggiatore, regista, giornalista; Gianluca Manunza, attore; Carlo Sonego, ex atleta; Giorgia Gueglio, cantante; Anna Macina, politica; Maria Laura Paxia, politica; Donatella Consatti, politica; Fabio Gentile, ex giocatore di football americano, dirigente; Andrea Meneghin, ex cestista, allenatore; Carmine Molaro, pugile; Gianpaolo Calvarese, arbitro di calcio; Andrea Michelori, cestista; Francesco de Carlo, comico, conduttore tv; Luigi Marattin, politico; Salvatore Micillo, politico; Daniele Casadei, cestista; Giovanni Favia, politico; Roberto Meloni, judoka; Crocefisso Miglietta, calciatore; Alessia Patacconi, annunciatrice tv, attrice; Romina Boscolo, contralto; Monica Gamba, ex calciatrice; Riccardo Chiarini, ex ciclista, biker; Paolo Galbiati, allenatore pallacanestro; Dario Spada, conduttore radio; Elisa Zizioli, calciatrice, dirigente; Sergio Festa, hockeista; Michele Franco, calciatore; Marco Salvatore, calciatore.

Infine, compiono gli anni: Valerio Menon, musicista; Rihanna, cantante, attrice; Ciro Immobile, calciatore; Adalberto Lombardo, attore, regista, sceneggiatore; Nastassja Burnett, tennista; Giuseppe Miccoli, calciatore a 5; Dominik Fischnaller, slittinista; Gabriele Auber, tuffatore; Giorgia Lo Bue, canoista; Davide Marsura, calciatore; Ilaria Spirito, pallavolista; Giacomo Azzoni, calciatore a 5; Simon Maurberger, scialpinista; Lorenzo Montipò, calciatore; Vanja Milinkovic Savic, calciatore; Elisa Cinti, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Ciro Immobile)