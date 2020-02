Buon compleanno Matteo Filipponi, Francesco Forte, Jennifer Aniston…

…Ciro Ferrara, Christian Maggio, Antonelli, Callejon, Tina Louise, Mary Quant, Jeb Bush, Massimo Donadi, Sarah Palin, Giorgio Calcaterra, Tatiana Basilio, Matteo Sereni, Mark Bresciano, Federico Agliardi, Ettore Mendicino…

Oggi 11 febbraio compiono gli anni: Matteo Filipponi, ludotecnico, youtuber; Alex Mantiero, batterista; Francesco Alberti, ex calciatore; Angelo Boccardi, ex calciatore Atalanta; Francesco Forte, economista, giornalista, politico; Tarcisio Pillolla, vescovo; Ludovico Boetti Villanis Audifreddi, avvocato; Ludovica Ripa di Meana, scrittrice, giornalista, poetessa; Gioacchino Lanza Tomasi, musicologo; Tina Louise, attrice, cantante; Mary Quant, stilista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giuseppe Lamonica, scacchista; Alessandro Argenton, cavaliere; Renato Bosatta, ex canottiere; Manlio Santanelli, drammaturgo; Cosimo Ventucci, politico; Alcide Cerato, ex ciclista; Antonio Mancini, pittore, scultore; Giancarlo Bagnasco, ex calciatore Genoa, Messina; Roberto Galeotti, ex calciatore Prato, Siena; Aldo Trione, politico; Roberto Finzi, storico; Pierluigi Magnaschi, giornalista; Gianfranco Porcelli, linguista; Giorgio Rondelli, ex atleta, allenatore; Diego Masi, imprenditore, politico; Ivano Michetti, musicista; Silvano Michetti, batterista.

Compleanno anche di: Paolo Pellion di Persano, fotografo; Fausto Soravia, bobbista; Massimo Cavezzali, fumettista; Bernardino Fabbian, ex calciatore Inter, Foggia; Sandro Vannucci, giornalista, conduttore tv; Giorgio Campagna, ex calciatore, allenatore; Ermanno Beccati, ex calciatore Empoli, Lecce; Alberto Elli, ingegnere, orientalista, egittologo; Roberta Valtorta, storica; Ludovico Vico, politico; Jeb Bush, politico; Nello Greco, ex pallavolista; Maurizio Dianese, giornalista; Marco Fioramanti, artista; Erika Leonardi, saggista; Claudio Cipolla, vescovo; Giampiero di Federico, alpinista; Giorgio Cattini, ex cestista; Pino Nazio, giornalista, sociologo, scrittore; Corrado Roi, fumettista; Luigi Sementa, generale dei carabinieri; Fausto Borin, ex calciatore, allenatore.

Festeggiano il compleanno poi: Rocco Mortelliti, attore, sceneggiatore, regista; Marco Nicoletti, ex calciatore Cremonese, Como, Vicenza, allenatore; Edoardo Barbieri, bibliografo; Raimondo Marino, ex calciatore Napoli, Lazio, Lecce, allenatore; Giuseppe Pedersoli, sceneggiatore, produttore cinema e tv; Marco Santin, conduttore radio; Massimo Donadi, politico, avvocato; Sarah Palin, politica; Fabrizio Lorieri, ex calciatore Torino, Ascoli, Lecce, Genoa, allenatore; Jacopo Schettini Gherardini, economista; Pierluigi Romeo di Colloredo di Mels, archeologo, storico; Gianluca Belardi, attore, autore tv, scrittore; Ciro Ferrara, ex calciatore, allenatore; Amedeo Pomilio, ex pallanotista; Giorgio Tartaro, giornalista, conduttore tv; Jennifer Aniston, attrice, regista, produttrice.

Ancora, compleanno di: Vincenzo Montalbano, ex calciatore, allenatore; Luca Bianchini, scrittore, conduttore radio; Carlo Ricchetti, ex calciatore Salernitana, allenatore; Giorgio Calcaterra, atleta; Gabriele Grossi, ex calciatore; Francesca Cola, ex atleta; Flavio Giampieretti, ex calciatore Modena; Tatiana Basilio, politica; Matteo Sereni, ex calciatore Torino, Sampdoria, Lazio; Raffaele Illiano, ex ciclista; Cataldo Montesanto, ex calciatore Ascoli, Napoli; Adriano Paolucci, pallavolista; Mark Bresciano, calciatore ex Empoli, Parma, Palermo, Lazio; Emmanuele Cucchi, cuoco, musicista; Christian Mair, hockeista; Edoardo Molinari, golfista; Marco Stella, calciatore ex Pescara; Andrea Farri, compositore.

Infine, compleanni di: Christian Maggio, calciatore Napoli; Federico Agliardi, calciatore Cesena; Alessandra Petrucci, pallavolista; Marco Marcato, ciclista; Matteo Astarita, pallanotista; Mirko Selvaggi, ciclista; Luca Antonelli, calciatore Milan; Josè Maria Callejòn, calciatore Napoli; Diego Santos Oliveira, calciatore; Florian Clara, slittinista; Lorenzo d’Ercole, cestista; Daniele Federici, ex calciatore Viterbese; Micaela Mariani, atleta; Marilyn Strobbe, pallavolista; Ettore Mendicino, calciatore; Alessandro Pittin, combinatista nordico; Giorgio Piunti, cestista; Jari Monferone, hockeista; Nicola Pesaresi, pallavolista; Adrian Stoian, calciatore; Filippo Falco, calciatore; Elena Maria Petrini, triatleta; Nitro (Nicola Albera), rapper; Micol Olivieri, attrice; Carola Saletta, hockeista; Marco Bortolato, atleta; Luca Garritano, calciatore; Simmaco Tartaglione, pallavolista; Claudia Galassi, calciatrice; Elisabetta Bianchin, schermitrice; Amanda Tampieri, calciatrice; Giorgia Zannoni, pallavolista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Jennifer Aniston)