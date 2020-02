Buon compleanno Mauro Icardi, Claudio Simonetti, Mario Carboni…

…Ugo Tramballi, Veronica Pivetti, Camillo Ruini, Paco Rabanne, Gianfranco de Turris, Raffaele Calabrò, Luca Sardella, Luigi Cesaro, Corrado Barazzutti, Cristina Fernández de Kirchner, Fiordaliso, Lorenzo Basso, Gianluca Zambrotta, Dino Lanaro, Emanuele Cozzolino…

Oggi 19 febbraio compiono gli anni: Mario Carboni, giornalista; Ugo Tramballi, giornalista; Roberto Jucci, generale; Camillo Ruini, cardinale; Giuseppe Barbieri, ex calciatore; Benito Boldi, ex calciatore; Paco Rabanne, stilista; Giovanni Palombarini, magistrato; Claudia Giannotti, attrice, doppiatrice; Roberto Baldassari, politico; Ettore Bucciero, politico; Fermo Ferrara, ex calciatore; Italo Rizza, ex calciatore Prato; Augusto Massa, politico; Gianfranco de Turris, giornalista, saggista, scrittore; Magda Cornacchione Milella, politica; Annamaria Rivera, antropologa, saggista, scrittrice; Giorgio Braglia, ex calciatore Napoli; Raffaele Calabrò, politico, medico.

Inoltre, compleanno di: Rita di Giovacchino, giornalista; Roberto Melgrati, ex calciatore, allenatore; Aida Cooper, cantante; Luca Sardella, conduttore tv, paroliere; Gianni di Gregorio, attore, regista, sceneggiatore; Fabio Vacchi, compositore; Salvatore Niffoi, scrittore; Guido Cervo, romanziere; Luigi Cesaro, politico; Paolo Cornaglia Ferraris, medico, giornalista, saggista; Oscar Raise, ex atleta; Claudio Simonetti, compositore, musicista; Marion d’Amburgo, attrice, costumista; Corrado Barazzutti, ex tennista, allenatore; Marco d’Angelo, compositore, cantante; Cristina Fernández de Kirchner, ex presidente Argentina; Bonaventura Lamacchia, imprenditore, politico; Dante Anconetani, ex cestista, dirigente; Pietro Colonnella, politico; (Marina) Fiordaliso, cantante; Pierluigi Mantini, politico, giurista; Carlo Trevisanello, ex calciatore Ascoli.

Poi, compiono gli anni: Marco Airaghi, politico; Giorgio Ghedina, bobbista; Andrea, duca di York; Tiziana Aristarco, regista; Franco Arminio, poeta, scrittore, regista; Lorenzo Frignani, liutaio; Carlo Guarrera, scrittore; Giorgio Salomone, pallavolista; Simone Gnaga, politico; Gianni Maritati, giornalista, scrittore; Santino Mirabella, magistrato, scrittore; Roberto Nencini, basso-baritono; Lorenzo Castellano, autore tv, sceneggiatore, regista; Giuseppe Giacobazzi, attore, cabarettista; Paolo Costella, sceneggiatore, regista; Renzo Davoli, informatico, hacker; Mauro Nardini, ex calciatore Spal, Cagliari, Venezia, allenatore; Fabio Pietroiusti, giornalista; Roberto Policano, ex calciatore Roma, Torino, Napoli, dirigente; Christian Iansante, doppiatore; Antonio Pentangelo, politico; Veronica Pivetti, attrice, doppiatrice, conduttrice tv; Annamaria Ancora, ex calciatrice.

E ancora, compiono gli anni: Vincenzo Scifo, ex calciatore Inter, Torino, allenatore; Francesco Forlani, scrittore; Francesco Venuto, discografico; Gianpaolo Zandegiacomo, giocatore di curling; Stefano Nava, ex calciatore, allenatore; Tatiana Carelli, scrittrice, musicista; Francesco Giorgi, ex judoka; Manuela Mandracchia, attrice; Antonio Martorella, ex calciatore; Antonio Marasco, ex calciatore, allenatore; Riccardo Maspero, ex calciatore Torino, allenatore; Mathilde Bonetti, scrittrice, traduttrice; Massimo Giordano, tenore; Nelly Li Puma, compositrice, pianista, direttrice di coro; Pietro Assennato, ex calciatore Palermo, allenatore; Pierfilippo Rossi, ex cestista, allenatore, procuratore; Ilaria Sciorelli, nuotatrice; Daniela Fazzolari, attrice; Lorenzo Basso, politico; Vittorio Grigolo, tenore; Gianluca Zambrotta, ex calciatore Juventus, Milan, allenatore, dirigente, opinionista tv.

Infine, compiono gli anni: Jennifer Radulovic, storica, scrittrice; Flavio Crespi, arrampicatore; Dino Lanaro, attore, doppiatore, conduttore tv; Emanuele Cozzolino, politico; Uros Vico, tennista; Roberto Cortellini, calciatore; Niccolò Lattanzi, pallavolista; Erminio Rullo, calciatore; Alessandro Sorte, politico; Michele Antonutti, cestista; Fabio Menghi, pilota moto; Luca Beccaris, rugbista; Anna Cappellini, danzatrice su ghiaccio; Mattia Casse, sciatore; Matteo Appiani, ex rugbista; Martina Capelli, calciatrice; Mauro Icardi, calciatore; Eseosa Desalu, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Mauro Icardi)