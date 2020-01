Buon compleanno Mauro Tassotti, Claudio Marchisio…

…Alessandro Haber, Tippi Hedren, Enrico Vaime, Paola Orlandi, Luigi Maldera, Pier Carlo Padoan, Pasquale Viespoli, Mario Dalla Tor, Alessandro Romeo, Raimondo Todaro, Paolo Pangrazzi, Hagen Patscheider, Andrea Scarpellini…

Oggi 19 gennaio compiono gli anni: Armando Dellantonio, schermidore; Fernando Cerulli, attore, doppiatore; Micaela Giustiniani, attrice, doppiatrice; Tippi Hedren, attrice (Gli uccelli di Hitchcock); Pellegrino Tomaso Ronchi, vescovo; Rinaldo Ruatti, bobbista; Virgilio Braconi, compositore, discografico; Annalisa Diaz, politica; Giuseppe Dallara, imprenditore, politico; Paolo Ricca, teologo; Enrico Vaime, autore tv, conduttore tv, scrittore.

Inoltre, compiono gli anni: Giovanna Marini, musicista, cantautrice; Franco Caldara, ex giocatore di curling; Paola Orlandi, cantautrice; Franca Batich, pittrice; Paolo Ricci, politico; Vasco Properzi, ex cestista, allenatore; Gianfranco Borsari, ex calciatore Modena, allenatore; Antonio Delogu, filosofo; Loredana Taccani, cantante; Paolo Tofani, chitarrista; Enzo Siviero, ingegnere, architetto; Alberto Benini, ex calciatore Genoa; Mauro Listanti, ex calciatore Taranto; Luigi Maldera, ex calciatore Milan, Catanzaro; Luciano Canepari, linguista; Alessandro Haber, attore, regista, cantante; Oavaldo Jaconi, ex calciatore, allenatore; Mario Farneti, scrittore, giornalista; Clara Murtas, cantante, attrice; Pier Carlo Padoan, economista, ministro dell’economia; Antonio Toffanin, ex calciatore Battaglia Terme, Matera, Mestrina, allenatore.

Anche compleanno di: Glauco Santon, ex ciclista; Walter Ballarin, ex calciatore Padova, Siracusa, Barletta, San Donà; Giovanni Pistollato, ex cestista; Achille Variati, politico; Flavio de Luca, avvocato, manager; Andrea Graziosi, storico; Donato Anzivino, ex calciatore Pro Vasto, Ascoli, Campobasso, allenatore; Massimo Bianchi, ex cestista, allenatore; Pasquale Viespoli, politico; Mario Dalla Tor, politico; Sabino Altobello, politico; Rossano Pinti, ex calciatore; Fabrizio Viola, banchiere; Raul Montanari, scrittore; Anna Masera, giornalista; Mauro Tassotti, ex calciatore Lazio, Milan, allenatore.

Poi, compiono gli anni: Francesco Adenti, politico; Paolo Misuri, ex calciatore Varese; Eligio Nicolini, ex calciatore Vicenza, Atalanta, allenatore; Giorgio Enzo, ex calciatore Lecce, Torino, Ascoli, Taranto; Luca Mazzà, giornalista; Silvio Martinello, ex ciclista; Massimo Rossi, ex cestista; Fabio Andreassi, atleta; Ruggero Cappuccio, drammaturgo, regista; Giovanni Coda, regista, fotografo; Ezio Capuano, allenatore; Massimo Cappelli, regista; Fulvio Frisone, fisico; Marco Franceschetti, ex calciatore Padova, Sampdoria, allenatore; Ottavia Fusco, attrice, cantante; Cinzia Genualdo, ex cestista; Vincenzo Massa, ex pallanotista; Stefano Muccioli, ex calciatore; Barbara Canepa, fumettista; Diego Ficarra, ex calciatore; Costanza Savini, scrittrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Alessandro Conticchio, ex calciatore Lecce, Torino, Cagliari, allenatore; Francesco Cozza, ex calciatore Cagliari, Reggina, allenatore; Stefano Tessadri, cantautore; Natale Gonnella, calciatore ex Atalanta, Pescara; Anna Incerti, atleta; Sara Parise, nuotatrice; Fabio d’Elia, calciatore; Fabio Catacchini, calciatore; René Baur, ex hockeista, preparatore atletico; Maximilian Benassi, canoista; Claudio Marchisio, ex calciatore; Alessandro Romeo, calciatore; Raimondo Todaro, ballerino, attore; Paolo Pangrazzi, sciatore; Hagen Patscheider, sciatore; Andrea Scarpellini, calciatrice; Alexander Sullmann, hockeista; Alice Mangione, atleta; Francesca Fiume, attrice, modella; Alfredo Bifulco, calciatore; Francesco Rambaldi, scacchista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Claudio Marchisio)