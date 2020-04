Buon compleanno Miguel Bosè, Eddie Murphy, Maxi Lopez…

…Lidia Menapace, Giovanni Molino, Lamberto Bava, Jaap de Hoop Scheffer, Catherine Spaak, Giuseppe Remuzzi, Alec Baldwin, Benedetto della Vedova; Marco Ballotta, Vincenzo Cuomo, Nigel Farage, F.S. Garaguso, Marco Lollobrigida, Tancredi Turco, Francesco Mandelli, Josè Basanta, Federico Rodriguez…

Oggi 3 aprile compiono gli anni: Lidia Menapace, politica, saggista; Nika Rossi, ex cestista; Giovanni Molino, ex calciatore Lazio, allenatore; Bruno Vella, avvocato, politico; Andrea Fanton, fumettista; Manlio Ianni, politico; Francesco Nucara, politico; Fabrizio Plessi, artista; Gaetano Grillo, politico; Gabriella Cotta Ramusino, ex canoista; Vito d’Ambrosio, politico, magistrato; Lamberto Bava, regista, sceneggiatore, attore; Sergio Codognato, ex calciatore, allenatore; Alvaro Superchi, sindacalista, politico; Catherine Spaak, attrice, cantante, ballerina; Mauro Cozzoli, presbitero, teologo, scrittore; Giuseppe Penone, artista, scultore; Giovanni Picat Re, ex calciatore; Angelo Russi, storico; Marinella Venegoni, giornalista, politica; Francesco Saverio Garaguso, giornalista.

Inoltre, compiono gli anni: Jaap de Hoop Scheffer, ex segretario generale Nato; Riccardo Duranti, poeta, traduttore; Riccardo Peroni, attore, cabarettista, doppiatore; Giuseppe Remuzzi, medico; Giuseppe Covre, imprenditore, scrittore, politico; Bruno Mayer, ex calciatore; Armando Toracca, pilota moto; Michele Valensise, diplomatico; Tiziano Sclavi, scrittore, fumettista; Jinny Steffan (Juana Eugenia Steffan), show girl, ballerina, attrice; Elisabetta Brusa, compositrice; Carmelo La Torre, ex calciatore; Bruno Francescato, ex rugbista; Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo; Mario Nicolini, ex calciatore, allenatore; Carmelo Barone, ex ciclista; Miguel Bosè, cantante, attore, compositore; Anna Aurora Lombardi, designer; Roberto Giovalli, dirigente d’azienda; Patrizia Lanfredini, ex nuotatrice; Massimo Lavezzo Cassinelli, diplomatico; Alec Baldwin, attore; Massimo Ferro, imprenditore, politico; Gianfranco Nappi, politico.

Poi, compleanno di: Stefano Aimone Prina, politico; Michele Andreoli, fisico, informatico; Daniele Mei, dj, musicista, discografico; Claudio Puglisi, ex assistente arbitrale di calcio; Silvia Daprà, ex cestista; Roberto di Nicola, ex calciatore; Armando Ferroni, ex calciatore; Angelo Mazzoni, schermidore; Eddie Murphy, attore, doppiatore; Benedetto della Vedova, politico; Sandro Fioravanti, giornalista; Francesco Magnelli, pianista, compositore, arrangiatore; Giorgio Serafini, sceneggiatore, regista; Antonella Attili, attrice; Marco Ballotta, ex calciatore, allenatore, dirigente; Roberto Bullara, cestista; Vincenzo Cuomo, politico; Lorella de Luca, attrice, doppiatrice; Nigel Farage, politico; Dario Perucca, fumettista; Demetrio Naccari Carlizzi, politico; Nicola Costa, musicista.

Compleanno anche di: Giuppy Izzo, attrice, doppiatrice; Marco Lollobrigida, giornalista; Paolo Alberti, cestista; Salvatore Cirillo, compositore, pianista, arrangiatore; Lola Pagnani, attrice, ballerina; Gianfranco Russo, attore; Fabrizio Valenza, scrittore; Diego Manetti, scrittore; Donatella Agostinelli, politica; Alessio Bandieri, calciatore; Maria Domenica Castellone, politica; Alessandro Piccinelli, fumettista; Spiller (Cristiano Spiller), dj; Tancredi Turco, politico; Chiara Valentini, pilota moto, conduttrice e autrice tv; Filippo Marcheggiani, chitarrista, arrangiatore, cantautore; Giovanni Ignoffo, ex calciatore, allenatore; Lorenzo Ceccotti, fumettista, illustratore; Luca Moncada, canottiere; Daniele Veggiato, hockeista; Giuseppe Caroppa, militare; Anna Foglietta, attrice; Francesco Mandelli, conduttore tv, attore, sceneggiatore; Laura Amadei, doppiatrice; Valerio Checchi, fondista.

Infine, compiono gli anni: Ivan Piccoli, ex calciatore, allenatore; Roberto Amadè, pittore, cantautore; Luigi Ferraro, rugbista, allenatore, dirigente; Gianni Fiorellino, cantautore; Josè Basanta, calciatore; Maxi Lopez, calciatore; Leonardo Zileri, giocatore di baseball; Marcello Gazzola, calciatore; Agostino Zortea, fondista; Laura Gigante, attrice; Alessandro Bastrini, calciatore; Desirée Noferini, attrice, modella; Ales Baldaccini, fondista; Mirko Bigazzi, calciatore; Gabriele Antonio Fratto, politico; Giulia Tarquini, doppiatrice; Sabrina Tasselli, calciatrice; Dorothea Wierer, biatleta; Mikael Maruotto, cestista; Federico Rodriguez, calciatore; Simone Benedetti, calciatore; Luca Damonte, pallanotista; Pape Moussa Konaté, calciatore; Diego Monaldi, cestista; Mirko Turel, cestista; Andrea Votter, slittinista; Serena Bugani, ex ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Maxi Lopez)