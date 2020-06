Buon compleanno Milingo, Barbara Bonansea…

…Antonio Guidi, Maria Latella, Ban Ki-Moon, Enzo Robotti, Giambattista Cescutti, Vasso Ovale, Ettore Andenna, Michele Zarrillo, Fabiola Anitori, Antonio Distaso, Antonello Restivo, Gabriella Giammanco, Matteo Malaventura, Angela Rafanelli, Simone Berti, Antonio Balzano, Veronica Borsi, Carolina Pini, Dario Betti, Piermaria Leso…

Oggi 13 giugno compiono gli anni: Pier Giuliano Tiddia, arcivescovo; Emmanuel Milingo, arcivescovo; Eugenio Ragni, critico letterario, saggista; Tonino Conte, regista; Mario Kirchmayr, ex calciatore; Enzo Robotti, ex calciatore, allenatore; Paolo Tomelleri, sassofonista, clarinettista; Tony Vilar (Antonio Ragusa), cantante; Gianna Schelotto, saggista, giornalista, scrittrice; Giambattista Cescutti, ex cestista, allenatore; Antonio Badini, ambasciatore; Vittoria Gallina, educatrice; Paula (Paola Casana), cantante; Antonio Carmine Centi, politico; Franco Eugeni, matematico, saggista; Ban Ki-moon, ex segretario generale dell’Onu; Antonio Guidi, politico; Giovanni Lai, militare; Vasso Ovale, cantante; Ettore Andenna, conduttore tv, giornalista, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Gaetano Angius, politico; Roberto Fabbriciani, flautista, compositore; Augusto Rollandin, politico, veterinario; Eberhard Schmalzl, ex sciatore; Antonio Capone, ex calciatore; Francesco Alfano, arcivescovo; Maria Latella, giornalista, conduttrice tv; Antonio Martino, storico, scrittore; Michele Zarrillo, cantautore, chitarrista; Elisabetta Serafin, dirigente pubblica; Sandro Dionisio, regista, sceneggiatore; Antonio Maria Magro, regista, attore, sceneggiatore; Ezio Gianola, pilota moto; Armando Varricchio, diplomatico; Fabiola Anitori, politica; Luca Levati, giornalista; Alberto Briaschi, ex calciatore, dirigente; Manuela Carosi, nuotatrice; Roberto Ferrari, conduttore radio; Daniela Giordano, attrice, regista; Luca Antonio Cangemi, politico; Antonio Distaso, politico, avvocato.

Compleanno anche di: Luca de Meo, dirigente d’azienda; Elisabetta Bucciarelli, scrittrice; Fabio Baldato, ex ciclista, dirigente; Tonino Martino, ex calciatore, allenatore; Fabio Ferri, attore; Riccardo Forconi, ex ciclista, dirigente; Raffaele Palmieri, doppiatore; Stefano Pescosolido, ex tennista; Stefano Rajola, cestista; Alessia Barela, attrice; Antonello Restivo, allenatore pallacanestro; Emiliano Milone, ex calciatore, allenatore; Flavio Bottiroli, ex cestista; Gabriella Giammanco, politica, giornalista; Roberto Cazzaniga, cestista; Ivan Gatto, ex cestista; Matteo Malaventura, cestista; Angela Rafanelli, conduttrice tv.

Infine, compleanno di: Antonio Tolentino, militare; Mauro Esposito, ex calciatore, allenatore; Mauro Carbonaro, giornalista, scrittore; Emanuele della Felba, ex cestista; Lucia Loffredo, attrice, conduttrice tv; Simone Santi Gubini, musicista, compositore; Francesco Conti, cestista; Simone Berti, cestista; Antonio Balzano, calciatore; Eros Capecchi, ciclista; Veronica Borsi, atleta; Comis (Gianfranco C.), dj, discografico, cantautore; Carolina Pini, ex calciatrice, accademica; Luca Scarcella, giornalista, saggista; Dario Betti, pattinatore; Nicole Bonamino, hockeista; Barbara Bonansea, calciatrice; Piermaria Leso, rugbista; Sebastiano Poma, giocatore di baseball; Martha Faraguna, velista; Deborah Chiesa, tennista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Barbara Bonansea)