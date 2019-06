Buon compleanno Mina Mereu, Piero Vigorelli, Oscar Damiani…

…Valerio Merola, Pier Luigi Pizzi, Cesare Damiano, Luigi Martini, Lakshmi Mittal, Roberto Antonione, Andrea Pamparana, Jim Belushi, Amerigo Fontani, Michael Laudrup, Elena Fattori, Roberto Bacci, Massimo Fiorio, Alessandro Mazzola, Patrick Ottoz, Mariasilvia Santilli, Alessio Garavello, Marika Zanardi, Angelo Rea, Diego Fusaro, Laura Imbruglia, Giovanni Legnani, Giada Borgato, Matteo Chillo, Giulia Bona, Alessandro Casillo, Filippo Tortu…

Oggi 15 giugno compiono gli anni: Mina Mereu, pittrice, poetessa; Ezio Lombardi, ex calciatore; Giambattista Spampinato, drammaturgo; Pier Luigi Pizzi, regista, scenografo, costumista; Giuseppe Mauso, ex ciclista; Diego Carpenedo, politico; Gianfranco da Rin, hockeista; Luciano Gasperini, politico; Giorgio Zancanaro, ex ciclista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Franco Melidoni, attore; Piero Vigorelli, giornalista, scrittore, conduttore tv, ex sindaco di Ponza; Giancarlo Canetti, ex calciatore; Pierluigi Conforti, pilota moto; Beniamino Pizziol, vescovo; Cesare Damiano, politico, sindacalista; Piero Maggini, ex calciatore; Gianni Palanca, ex calciatore; Luigi Martini, ex calciatore, politico; Oscar Damiani, ex calciatore, procuratore; Paolo Galletti, politico; Lakshmi Mittal, imprenditore; Augusto Rocchi, politico, sindacalista; Roberto Antonione, politico; Aldo Aymonino, architetto; Luca Ciarrocca, giornalista, scrittore, imprenditore; Rosa Maria Fusco, poetessa, saggista, critica letteraria; Andrea Pamparana, giornalista, scrittore.

Compleanno anche di: Jim Belushi, attore, musicista, sceneggiatore; Gianluigi Vittorio Castelli, dirigente d’azienda; Giovanni Collino, politico; Sebastiano Neri, politico, magistrato; Lamberto Zannier, diplomatico; Ruggiero Cannito, ex calciatore, allenatore; Amerigo Fontani, attore; Valerio Merola, conduttore tv; Carlo Zanzi, scrittore, giornalista; Igor Sibaldi, scrittore, slavista; Gigi Vigliani (Luigi Viglioglia), cantante, imitatore; Giovanni Saonara, politico; Roberto Corona, regista, attore; Fabio Liberatori, compositore, musicista; Giovanni Tombolato, politico; Ivo Mej, scrittore, giornalista; Gino Sperandio, politico, avvocato; Riccardo Materazzi, ex atleta; Amalia Pomilio, ex cestista; Michael Laudrup, ex calciatore, allenatore; Graziano Piazza, attore, regista; Roberto Carnevale, pianista, direttore d’orchestra, compositore.

Poi, festeggiano il compleanno: Elena Fattori, politica; Roberto Bacci, ex calciatore, allenatore; Davide Zanon, ex calciatore, allenatore; Massimo Fiorio, politico; Marco Martani, regista, sceneggiatore; Roberto Matranga, ex calciatore a 5, allenatore; Alessandro Mazzola, ex calciatore, dirigente; Maria Pia Timo, attrice, comica; Sabrina Donadel, giornalista, conduttrice tv; Stefano Cioppi, allenatore pallacanestro; Patrick Ottoz, ex atleta; Angela Adamoli, ex cestista, allenatrice; Davide Carta, ex pattinatore; Andrea Ra, cantautore, bassista; Marzio Bruseghin, ex ciclista; Valeria Morosini, attrice; Chiara Civello, cantautrice, polistrumentista; Evelyn Bazzanella, hockeista; Fausto Paravidino, drammaturgo, attore, regista; Alberto Bernardi, ex calciatore, allenatore.

Infine, compleanno di: Francesco Bruno, ex tiratore; Elena Drozina, pallavolista; Mariasilvia Santilli, giornalista, conduttrice tv; Christian di Giuliomaria, cestista, allenatore; Alessio Garavello, cantante; Alex Mingozzi, tennista; Roberto Paterlini, scrittore; Marika Zanardi, cestista; Anna Bilotti, politica, avvocata; Angelo Rea, ex calciatore, procuratore; Diego Fusaro, saggista, opinionista; Laura Imbruglia, cantante, chitarrista; Luca Scardoni, hockeista; Gledis Cinque, attrice; Giovanni Legnani, nuotatore; Giada Borgato, ciclista; Roberto Dellasega, saltatore con sci; Viktor Schweitzer, hockeista; Annie Barbazza, cantante, polistrumentista; Matteo Chillo, cestista; Giulia Bona, ex cestista; Alessandro Casillo, cantante; Silvia Avegno, pallanotista; Andrea Vergani, nuotatore; Roberta Ciappini, atleta; Filippo Tortu, velocista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Piero Vigorelli)