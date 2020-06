Buon compleanno Nancy Sinatra, Sergio Staino…

…Sonia Braga, Giovanna Sanna, Mario Ielpo, Marco Scibona, Valentina Loiero, Gennaro Iezzo, Edoardo Rixi, Vincenzo Santoruvo, Javier Mascherano, Cristina Coletta, Giampietro Perrulli, Federico Benetti, Elena Tonetta, Samuele Montagna, Eleonora Zanetti…

Oggi 8 giugno compiono gli anni: Poldo Bendandi, attore; Piercarlo Beroldi, ex tiratore; Egidio Caporello, vescovo; Enzo Erminero, politico; Edda Ferronao, attrice; Angelo Amato, cardinale; Lamberto Leonardi, ex calciatore, allenatore; Nancy Sinatra, cantante, attrice; Sergio Staino, disegnatore, fumettista, regista; Ugo Maria Morosi, attore, doppiatore; Antonio de Salvo, magistrato, esperantista; Franco Acampora, attore; Gioacchino Caracausi, ex sollevatore; Paola Goisis, politica; Sandra Landi, saggista, scrittrice; Luigi Antonio Secco, vescovo; Sonia Braga, attrice; Nino de Vita, poeta, scrittore; Paola Comencini, scenografa, costumista; Sonia Gigliola Conti, cantante; Paul Hildgartner, ex slittinista; Pierluigi Petrini, politico; Giorgio Rosato, giornalista, scrittore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Roberto Rossi Precerutti, poeta, scrittore, critico letterario; Tiziano Ascagni, ex calciatore, allenatore; Robert Boggi, ex arbitro di calcio; Carlo di Giusto, ex cestista, allenatore, atleta paralimpico; Paolo Gatti, musicista; Isabella Pasanisi, doppiatrice; Renzo Berti, politico; Laura Marchetti, antropologa, politica; Gianni Mongelli, imprenditore, politico; Giovanna Rotellini, attrice; Giuseppe Bonomi, dirigente d’azienda, politico; Sandro Oliveri, politico; Rino Pellino, giornalista; Stefano Bizzozi, allenatore pallacanestro; Battista Lena, musicista, compositore; Giovanna Sanna, politica; Salvatore Tarantino, ex calciatore; Roberto Spollon, ex calciatore; Sal di Giorgi, scrittore; Cosimo Ferro, schermidore; Pier Paolo Rossi, arbitro di calcio; Carlo Fontanelli, giornalista, editore.

Compleanno anche di: Mario Ielpo, ex calciatore, avvocato; Luca Accomazzi, informatico; Andrea Pappacena, ex giocatore di curling; Agostino Carollo, compositore, discografico, dj; Massimiliano Aldi, ex cestista; Raffaele Gandolfi, giocatore di baseball; Marco Scibona, politico; Fabio Grassadonia, regista, sceneggiatore; Fabio de Pasquale, giornalista; Michele Gazich, cantautore, violinista; Valentina Loiero, giornalista; Giovanni Triunfo, giocatore di biliardo; Matteo Baccan, informatico; Federica Fratoni, politica; Gennaro Iezzo, ex calciatore, allenatore; Stefano Patuanelli, politico; Edoardo Rixi, politico; Paolo Mantero, discografico, regista; Simone Petrangeli, avvocato, politico; Giuseppe Pagana, ex calciatore, allenatore; Vincenzo Santoruvo, calciatore; Paolo Mottadelli, atleta.

Infine, compleanno di: Daniele Santarelli, ex pallavolista, allenatore; Matteo Barbini, ex rugbista; Alessandro della Valle, calciatore; Francesco Basei, ex cestista; Andrea Casiraghi, di Monaco; Claudia Durastanti, scrittrice, giornalista, traduttrice; Javier Mascherano, calciatore; Cristina Coletta, calciatrice; Gilio Iannone, mezzofondista; Giampietro Perrulli, calciatore; Abdoullah Bamoussa, siepista, mezzofondista; Federico Benetti, hockeista; Elena Tonetta, arciera; Samuele Montagna, pallavolista; Mattia Pellegrin, fondista; Alessandro Tuia, calciatore; Luca Paganini, calciatore; Carlo Pedersoli jr., arti marziali; Eleonora Zanetti, cestista; Maddalena Paolillo, calciatrice; Antonio Maccioni, pallanotista; Marco Varnier, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Nancy Sinatra)