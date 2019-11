Buon compleanno Narciso Parigi, Manuel Lazzari, Lorenzo Bini Smaghi…

…Mario Giuliacci, Marcello Taglialatela, Janet Napolitano, Francesco Campanella, Ramona Badescu, Enrico Costa, Ascanio Pacelli, Claudio Rinaldi, Marco Belotti, Francesca Ferrazzo, Giuseppe Pezzella…

Oggi 29 novembre compiono gli anni: Augusto Lauro, vescovo; Giuseppe Guarneri, ex calciatore; Virgilio Tosi, regista, divulgatore scientifico; Narciso Parigi, cantante, attore; Franco Festorazzi, arcivescovo; Giuseppe Santamato, ex calciatore; Mario Remonti, ex calciatore; Gaspare Saladino, politico; Bruna Corrà, attrice; Laura Conter, ex tuffatrice; Davide Anzaghi, compositore; Francesco de Piccoli, ex pugile; Alfredo Napoleoni, ex calciatore; Gabriele Piermartini, politico; Carlo Quartucci, attore, regista, scenografo; Claudio Fasoli, sassofonista, compositore; Marisa Moltisanti, politica; Adelfio Elio Cardinale, medico; Mario Giuliacci, meteorologo.

Inoltre, compiono gli anni: Carlo Ripari, ex calciatore, allenatore; Stefano Oppedisano, attore, doppiatore; Ubaldo Bonuccelli, scrittore, neurologo; Fiorino Pepe, ex calciatore; Elide Melli, attrice, produttrice cinema e tv; Stefano Ricciotti, direttore fotografia; Roberto Arioldi, cavaliere; Alberto Bertoldi, pittore; Vittore Erba, ex calciatore, allenatore; Marcello Taglialatela, politico; Franco Trevisi, attore; Lorenzo Bini Smaghi, economista; Enzo Carraria, ex cestista; Pasquale Cascio, arcivescovo; Janet Napolitano, politica Usa; Mario Salieri, regista, produttore cinema; Ferdinando Arnò, compositore, arrangiatore; Stefania Massaccesi, pittrice, scultrice, incisora; Elisabetta Rampi, politica; Mario Serio, attore, conduttore tv; Yasmina Melaouah, traduttrice; Rodolfo Ziberna, politico; Monica Giuntini, politica; Fabio Olmi, direttore fotografia; Lorenzo Zecchino, cantautore; Francesco Campanella, politico; Antonio Cavallo, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Daniele Alberti, pianista; Elena Bianca, attrice, doppiatrice; Silvio Ciappi, criminologo; Francesco Persiani, politico, avvocato; Eugenio Maria Bortolini, attore, drammaturgo, regista; Enrico Ghedi, tastierista, cantante, arrangiatore; Antonio Terracciano, ex calciatore, dirigente; Stefano Cattai, ex ciclista; Andrea Cuicchi, ex calciatore, allenatore; Andrea Molaioli, regista, sceneggiatore; Farian Sabahi, giornalista, storica; Giovanni Scaramuzzino, giornalista; Ramona Badescu, showgirl, cantante, attrice; Armando Merlitti, ex cestista; Livio Romano, scrittore; Enrico Costa, politico, avvocato; Massimo Fenati, illustratore, fumettista, animatore; Ignazio Ingrao, giornalista, autore tv; Ciro Ardito, canoista; Lucia Chiarla, attrice, sceneggiatrice; Angelo Serio, attore, regista, sceneggiatore; Ascanio Pacelli, attore, conduttore radio e tv; Stefano Balocco, bassista; Andrea Fabbrini, ex calciatore, dirigente; Cristian Mauro, ex calciatore; Gianluca Ferraris, giornalista, scrittore; Stefano Basalini, canottiere; Alessandro Fei, pallavolista; Daniele Savoca, attore; Dargen (Jacopo) d’Amico, cantautore, rapper, beatmaker, discografico; Nellina Mazzulla, pallavolista e beach volley; Chiara Francese, doppiatrice; Claudio Rinaldi, ex pattinatore; Marco Belotti, nuotatore; Manuel Lazzari, calciatore; Francesca Ferrazzo, attrice; Ernia (Matteo Professione), rapper, cantautore; Giuseppe Pezzella, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Manuel Lazzari)