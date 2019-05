Buon compleanno Orietta Berti, Pat Boone, Abel Balbo…

…Sandra Bonsanti, Morgan Freeman, Fernando Atzori, Gustavo Zagrebelski, Marino Basso, Paolo Ammoniaci, Stefano Lepri, Furio Radin, Giuseppe Bruscolotti, Giovanni Barbagallo, Massimo Cialente, Giancarlo Dotto, Mario Pappagallo, Anna La Rosa, Laura Lattuada, Oscar Polli, Roberto Deriu, Alessandro Orlando, Ascanio Celestini, Simona Rolandi, Alanis Morissette, Roberta di Lorenzo, Alessandro Maestri…

Oggi 1° giugno compiono gli anni: Achille Pace, pittore; Sergio Chellini, ex calciatore; Luigi Bommarito, arcivescovo; Carlo Formenti, imprenditore; Guido Carandini, imprenditore, politico; Mario Pancera, giornalista; Piera Arico, attrice; Natale Amodeo, politico; Pat Boone, cantante, attore; Massimo Marchesotti, direttore di coro, pittore; Gino Raffin, ex calciatore, allenatore; Sandra Bonsanti, giornalista, scrittrice, politica; Morgan Freeman, attore, regista; Elio Ghelfi, allenatore pugilato; Mario Genco, giornalista, scrittore; Joze Pirjevec, scrittore; Umberto Rocca, generale; Gianni de Chiara, giornalista, sceneggiatore; Franco Deasti, ex calciatore; Piero Grima, scrittore, medico.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Fernando Atzori, ex pugile; Lucio Marengo, politico; Alberto Radius, chitarrista, cantante, discografico; Kuki Gallmann (Maria Boccazzi), scrittrice, ambientalista; Giuseppe del Zotto, ex calciatore; Gustavo Zagrebelski, giurista; Ettore Zuccheri, ex cestista, allenatore; Antonio Kuk, ex calciatore, saggista; Marino Basso, ex ciclista; Orietta Berti, cantante; Claudio Gregori, giornalista; Stefano d’Amico, scritore, ex dirigente d’azienda; Piergiorgio Bergonzi, politico; Paolo Bagnoli, storico; Paolo Ammoniaci, ex calciatore, allenatore; Anty Pansera, storica dell’arte; Stefano Lepri, giornalista; Furio Radin, politico; Dodi Battaglia, chitarrista, cantante, compositore; Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, dirigente; Giovanni Barbagallo, politico; Massimo Cialente, ex sindaco dell’Aquila; Giancarlo Dotto, giornalista, scrittore.

Compleanno anche di: Graziano Musella, politico; Gilberto Sacerdoti, poeta; Giovanni Soldati, regista, sceneggiatore; Bartolo Fazio, ingegnere; Mario Pappagallo, giornalista, scrittore; Roberto Vichi, ex calciatore, dirigente; Anna La Rosa, giornalista; Carlo Muraro, ex calciatore, allenatore; Giampiero Catone, giornalista, politico; Tullio Avoledo, scrittore; Dino Galparoli, ex calciatore; Fabio Alverà, giocatore di curling; Pippo Delbono, attore, regista; Fiorenzo Treossi, ex arbitro di calcio, dirigente; Laura Lattuada, attrice, conduttrice tv; Pasquale Rodomonti, ex arbitro di calcio; Paolo de Simoni, ex calciatore, ex calciatore a 5, allenatore; Roberto di Giovan Paolo, politico, giornalista.

Poi, compleanno di: Marco Calonaci, ex calciatore; Maurizio Miranda, ex calciatore, allenatore; Bruno Casanova, pilota moto; Francesco Cavallaro, sindacalista; Norberto De Angelis, ex giocatore di football americano; Oscar Polli, pilota rally e moto; Abel Balbo, ex calciatore, allenatore, dirigente; Fabio Pastori, disegnatore, illustratore; Girolamo Bizzarri, ex calciatore, allenatore; Paolo di Sarno, ex calciatore, allenatore; Elena Sedina, scacchista; William Stravato, chitarrista, compositore; Roberto Deriu, politico; Sandro Bonvissuto, scrittore; Miky Boselli, conduttore radio, dj, attore; Alessandro Orlando, ex calciatore, allenatore; Cristina Barsacchi, attrice; Francesco Marcolini, velista.

Infine, compleanno di: Armando Pantanelli, ex calciatore; Simone Pillon, avvocato, politico; Richiard Vanigli, ex calciatore, allenatore; Ascanio Celestini, attore, regista, scrittore; Saverio Coltellacci, cestista; Simona Rolandi, giornalista, conduttrice tv; Luca d’Aquino, trombettista, compositore; Francesco Colella, attore; Costantino d’Orazio, storico dell’arte, saggista; Alanis Morissette, cantautrice; Lorenzo Bertini, canottiere; Antonietta di Martino, ex atleta; Danilo Zini, calciatore, allenatore; Cosimo Schena, presbitero, filosofo, poeta; Mattia Mor, politico, imprenditore, attore; Roberta di Lorenzo, cantautrice; Jeffrey Frisch, sciatore; Alessandro Maestri, giocatore di baseball; Elena Perino, attrice, doppiatrice; Skuba Libre (Albino Rizzato), rapper; Alessio Puccio, attore, doppiatore; Vittorio Bissaro, velista; Vittoria Repice, pallavolista; Matteo Compagnoni, pattinatore; Marco Mugnaini, pallanotista; Gianmarco Tamberi, atleta; Simone Tatonetti, calciatore a 5; Jacopo Lahbi, atleta; Federico Fuligni, pilota moto; Anna Gumpel, attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Orietta Berti)