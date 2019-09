Buon compleanno Orietta Moscatelli, Hermine Biasci, Marcello Foa…

Oggi, 30 settembre, festeggiano il compleanno: Orietta Moscatelli, giornalista; Hermine Biasci, manager; Angie Dickinson, attrice; Giorgio Macciotta, politico; Francesco Tullio Altan, fumettista, disegnatore, vignettista; Enrico Morando, politico; Renato Zero (Renato Fiacchini), cantautore; Lella Costa, attrice, doppiatrice, scrittrice; Daniele Mastrogiacomo, giornalista; Giorgio Panariello, attore; Frank Rijkaard, ex calciatore, allenatore; Marcello Foa, giornalista; Monica Bellucci, attrice; Emilio Caprile, ex calciatore; Italo Rizzi, direttore d’orchestra, violoncellista; Giovanni Boi, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Marco Dezzi Bardeschi, ingegnere, architetto; Alessandro Pace, costituzionalista; Angelo Damiano, ex ciclista; Roberto Barni, pittore, scultore; Geri Palamara, cantautore, pittore; Lorenzo d’Avack, giurista; Cosimo Gallo, politico, imprenditore; Pierpaolo Donati, filosofo, sociologo; Giampaolo Lanzetti, ex calciatore; Fausta Squatriti, artista, scrittrice, poetessa; Piero Montanari, bassista, compositore; Bruno Dorigatti, politico, sindacalista; Luigi Lopez, cantante, musicista, compositore; Barbara Pollastrini, politica; Claudio Mellana, fumettista, illustratore; Elio de Anna, politico, ex rugbista; Luigi Todisco, archeologo; Mau (-rizio) Cristiani, cantante; Walter Vitali, politico.

Compleanno anche di: Elena Montecchi, politica; Ivan Pedretti, sindacalista; Diego Amplatz, ex scialpinista; Roberto Mantovani, attore, regista; Sergio Paolinelli, ex calciatore; Ermenegildo Zegna, imprenditore; Carlo Damasco, attore, regista, sceneggiatore; Francesco Vincenzi, ex calciatore, allenatore; Giulio Verzeletti, pilota di moto e di rally; Alessandro Casarin, giornalista; Sandro Cerino, musicista, compositore, arrangiatore; Mario Bombardieri, attore, doppiatore; Giorgio Duboin, giocatore di bridge; Ettore Messina, allenatore di pallacanestro; Francesco Bruni, sceneggiatore, regista; Antonio Maggiore, generale; Giuseppe Giusto, ex calciatore, allenatore; Ricky Bizzarro, musicista, scrittore; Massimo Bottura, cuoco; Loriano Cipriani, ex calciatore; Gaetano Aronica, attore.

Poi, compiono gli anni: Alessandra Fossati, ex atleta; Corrado Verdelli, ex calciatore, allenatore; Cinzia Lenzi, annunciatrice tv; Andrea Albergati, politico; Dario Allevi, politico; Fabio Colagrande, giornalista, conduttore radio; Roberto Ruta, politico; Andrea Tiddi, sociologo, antropologo; Graziano Battistini, ex calciatore, procuratore; Carmine Esposito, ex calciatore, allenatore; Giancarlo Judica Cordiglia, attore, doppiatore, drammaturgo; Luca Pastorino, politico; Daniela Sbrollini, politica; Andrea Malchiodi, matematico; Emiliano Biliotti, ex calciatore; Claudia Terzi, politica; Davide Umiliata, attore; Caneda (Raffaello Canu), rapper, beatmaker; Marco de Nicolo, tiratore; Massimiliano Parisi, giocatore di football americano, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Federico Piccitto, politico; Annalisa Balloi, mirobiologa, imprenditrice; Vanni Santoni, scrittore; Diana Tejera, cantautrice; Francesco Costabile, regista, sceneggiatore; Raffaella Masciadri, cestista; Maria Caramia, calciatrice; Marcella Gozzi, ex calciatrice, calciatrice a 5; Michele Criscitiello, giornalista, conduttore tv; Giulia Gibertini, pallavolista; Laura Milani, canottiera; Lorena Cacciatore, attrice; Marco Rossi, calciatore; Alessio Gori, cantante, tastierista; Nicola Liguori, produttore cinema, giornalista, conduttore tv; Lukas Hofer, biatleta; Federica Savini, calciatrice; Marco Cecchinato, tennista; Giulia Ferrandi, calciatrice; Virginia Galbiati, cestista; Francesco Zampano, calciatore; Giuseppe Zampano, calciatore; Edoardo di Somma, pallanotista; Gian Filippo Felicioli, calciatore; Sofia Cantore, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Orietta Moscatelli)