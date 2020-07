Buon compleanno Paolo Cartoni, Donatella Rettore…

…Christian Abbiati, Antonio Mirante, Pier Luigi Celli, Cesare Lanza, Mara Malavenda, Anjelica Huston, Giacomo Campiotti, Antonino Foti, Marco Varvello, Carlo Perrone, Oreste Baldini, Massimiliano Cavallari, Marco Fortin, Matteo Melara, Marialucia Lorefice, Emanuele Abate, Alessandro Sperduti, Luisa Casillo, Marco Giuri, Martina Sandri, Mattia Pellegrin…

Oggi 8 luglio compiono gli anni: Paolo Cartoni, architetto; Germana Calderini, doppiatrice; Bianca Maria Fusari, attrice; Guido del Grosso, ex calciatore; Giuseppe Rivadossi, ebanista, scultore; Valentino Persenda, ex calciatore, allenatore; Gian Piero Molinari, ex calciatore, allenatore; Luigi Berzano, prete, sociologo; Sergio Cola, politico; Ernesto Marcolini, ex calciatore; Rosy (Rosanna Negri), cantante; Adriano Chiaramida, attore; Gaetano Giua, politico; Pier Luigi Celli, imprenditore, dirigente d’azienda, saggista; Cesare Lanza, scrittore, giornalista, autore tv; Narciso Pezzotti, ex calciatore, allenatore; Fiorella Farinelli, sindacalista, politica, dirigente pubblica.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Guido Marzulli, pittore; Carmine Preziosi, ex ciclista; Guido Tosi, regista, autore tv; Mara Malavenda, sindacalista, politica; Attilio Schneck, politico; Massimo Vanni, stuntman, attore; Carla Vistarini, scrittrice, sceneggiatrice, paroliera; Antonio Bargone, politico, manager, avvocato; Massimo Mario Augello, accademico; Adriano Ciocca Vasino, vescovo; Franco Bolelli, filosofo, scrittore; Patrizio Fariselli, pianista, compositore; Anjelica Huston, attrice, regista, modella; Antonio Paravia, politico, imprenditore; Ettore Boffano, giornalista, scrittore; Vincenzo Carmine Orofino, vescovo; Felice Mariani, ex judoka, allenatore, politico; Donatella Rettore, cantautrice, attrice; Giovanni Bongiorni, ex atleta; Roberto Catterina, ex calciatore; Ugo Fabrizio Giordani, regista; Gianni Marchetti, ex tennista; Giacomo Campiotti, regista, sceneggiatore.

Festeggiano anche: Giosuè Calabrese, politico, dirigente pubblico; Antonino Foti, politico; Roberto di Palma, annunciatore tv; Raffaele Mertes, regista, direttore fotografia; Marco Varvello, giornalista; Benedetto Carucci Viterbi, rabbino, scrittore; Erio Castellucci, arcivescovo, teologo; Francesca Chiavacci, politica; Carlo Perrone, ex calciatore, allenatore, dirigente; Massimo Sansavini, scultore; Sergio Sarra, ex cestista, artista; Oreste Baldini, attore, doppiatore, dialoghista; Stefano Colagè, ex ciclista; Luigi de Rosa, ex calciatore, allenatore, dirigente; Roberto Pagnin, ex ciclista; Martin Pavlu, hockeista; Massimiliano Cavallari (Fichi d’India), attore, comico, cabarettista; Grazia Verasani, cantautrice, scrittrice; Virgilio de Giovanni, imprenditore; Andrea Lucchesini, pianista; Walter Molea, ex canottiere; Valerio Giambalvo, nuotatore; Stefano Bettella, ex calciatore.

Poi, compleanno di: Andrea Piedimonte, attore, produttore; Christian Recalcati, conduttore tv; Massimiliano Romboli, cestista; Marco Fortin, calciatore; Carlo Morici, botanico; Vincenzo Sicignano, ex calciatore, allenatore; Simone Veronese, ex calciatore; Antonio Marinetti, fumettista; Nadia Battain, ex cestista; Marco Fertonani, ex ciclista; Christian Abbiati, ex calciatore, dirigente; Cristiana Checchi, ex atleta; Sparo Manero (Pietro Clemente), rapper; Roberto Gravina, politico; Paolo Tiralongo, ex ciclista; Sara Cunial, politica; Gaia Bassani Antivari, ex sciatrice; Matteo Melara, ex calciatore; Marialucia Lorefice, politica; Francesca Lancini, scrittrice, giornalista, conduttrice tv; Antonio Mirante, calciatore.

Infine, compleanno di: Emanuele Abate, atleta; Danilo Russo, calciatore; Alessandro Sperduti, attore; Luisa Casillo, pallavolista; Marco Giuri, cestista; Roberta Bianconi, pallanotista; Martina Sandri, cestista; Sara Tardini, calciatrice; Chiara Villarini, cestista; Leonardo Totè, cestista; Raffaella Giuliano, calciatrice; Enrico Brignola, calciatore; Aaron Kostner, combinatista nordico.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Donatella Rettore)