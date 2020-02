Buon compleanno Paolo Mieli, Gianluigi Donnarumma, Teo Teocoli…

…Francesco Matta, Pier Francesco Guarguaglini, Emilio Giannelli, Pierluigi Cera, Nedo Sonetti, Jean Todt, Giuseppe Betori, Enrico La Loggia, Franco Udella, Aldo Busi, Giampiero Marini, Josè Maria Aznar, Milena Santerini, Giuseppe Romanini, Giancarlo Camolese, Mario Michele Giarrusso, Sandro Tovalieri, Massimo Parisi, Nadia Ginetti, Gaia de Laurentiis, Flavia Pennetta, Brayan Perea…

Oggi 25 febbraio compiono gli anni: Francesco Matta, datore di suoni e luci; Francesco Caracciolo, storico, scrittore; Lorenzo Acquarone, avvocato, politico; Emilio Giannelli, disegnatore, vignettista; Pier Francesco Guarguaglini, dirigente d’azienda; Luisa Capitanio Santolini, politica; Gian Giacomo Fissore, storico; Pierluigi Cera, ex calciatore Verona, Cagliari, Cesena; Nedo Sonetti, ex calciatore, allenatore; Rosolino Bianchetti Boffelli, vescovo; Bruno Divina, ex calciatore Atalanta; Teo Teocoli, attore, comico, conduttore tv; Lucio Bertogna, ex calciatore Venezia, Monza; Gigi Rizzi, chitarrista; Jean Todt, dirigente d’azienda ex Ferrari; Giuseppe Betori, cardinale; Vittorio Caporale, ex calciatore Udinese, Bologna, Torino, Napoli.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Enrico La Loggia, politico, avvocato; Franco Udella, ex pugile; Lillo Bartoloni, artista, pittore; Aldo Busi, scrittore, traduttore; Paolo Mieli, giornalista, saggista; Nino Minieri, cantautore; Mario Vivani, ex calciatore Ascoli, Modena, allenatore; Benedetto Tudino, scrittore; Gianpiero Marini, ex calciatore Inter, allenatore; Enrica Fico, attrice, regista; Josè Maria Aznar, ex premier Spagna; Milena Santerini, politica; Amalia Schirru, politica; Guido Gentili, giornalista, scrittore; Giuseppe Romanini, politico; Riccardo Cenci, ex calciatore, allenatore; Silvestro Milani, ex ciclista; Giuseppe Petito, ex ciclista; DJ Ringo (Rocco Maurizio Anaclerio), dj, conduttore radio, personaggio tv; Camilla Baresani, scrittrice; Giancarlo Camolese, ex calciatore Alessandria, Lazio, allenatore, opinionista tv.

Poi, festeggiano il compleanno: Giorgio Colombo Taccani, compositore; Guido d’Ubaldo, giornalista; Gaetano Saffioti, imprenditore; Gualtiero Sigismondi, vescovo; Raffaello Ducceschi, ex atleta; Roberto Novelli, politico; Paola Valentini, attrice, doppiatrice, dialoghista; Alessandra Buschi, scrittrice, poeta; Adriano Bacconi, allenatore calcio, personaggio tv; Massimiliano Narducci, tennista; Luigi Troiani, rugbista, dirigente; Mario Michele Giarrusso, avvocato, politico; Antonella Scaglione, pittrice; Sandro Tovalieri, ex calciatore Roma, Bari, Atalanta, Cagliari, allenatore, dirigente; Massimo Cassani, scrittore, giornalista; Lorenzo Leporati, poeta, traduttore; Roberto La Barbera, atleta paralimpico; Tommaso Pellizzari, giornalista; Massimo Ciocci, ex calciatore Inter, allenatore.

Festeggiano il compleanno anche: Gabriella Lettini, pastora valdese; Massimo Parisi, politico, giornalista; Nadia Ginetti, politica; Nicola Rocco Valluzzi, politico; Gaia de Laurentiis, attrice, conduttrice tv; Luca Mondini, ex calciatore Sampdoria, Reggiana, Cremonese, allenatore; Sabrina Musiani, cantante; Andrea Navarra, pilota rally; Veronica Peparini, ballerina, coreografa; Franco Ferroni, ex cestista; Francesco Acquaroli, politico; Max Rendina, pilota rally; Simone Cercato, nuotatore; Fabrizio Trentacoste, politico; Fabrizio Castania, compositore, direttore d’orchestra; Laura Chimenti, giornalista; Marco Pinotti, ex ciclista, dirigente; Gianluca Nocentini, calciatore; Luca Celli, ex ciclista; Alessia La Monica, doppiatrice; Federico Vespa, giornalista; Jake La Furia, rapper; Mitch (Giovanni Mencarelli), dj, musicista, discografico; Silvia Giordano, cantante; Alessandro Budel, calciatore; Maurizio Mariani, arbitro di calcio; Marius Mitrea, arbitro di rugby; Flavia Pennetta, ex tennista.

Infine, compleanno di: Federica Vitale, nuotatrice; Federico Lanzetti, ballerino; Stefania Positello, pallavolista; Jole Ruzzini, pallavolista; Roberta Scuderi, pallanotista; Priscilla del Prete, calciatrice; Claudia Vismara, attrice; Alberto Chiesa, rugbista; Luca di Matteo, calciatore; Donato Grossi, truccatore; Fiorella Carboni, calciatrice; Deborah Agreiter, ex fondista; Lucio Spadaro, nuotatore; Nicole Agnelli, sciatrice; Brayan Perea, calciatore ex Lazio; Eric Lanini, calciatore; Luigi Morciano, pilota moto; Francesca Michielin, cantante; Carlotta Toni, nuotatrice; Andrea Danzi, calciatore; Gianluigi Donnarumma, calciatore; Benedetta Orsi, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gianluigi Donnarumma)